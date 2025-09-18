सस्ते में खरीदें बड़े स्क्रीन वाला Smart TV! दिवाली से पहले Kodak लाया धांसू साउंड वाली सीरीज
सस्ते में खरीदें बड़े स्क्रीन वाला Smart TV! दिवाली से पहले Kodak लाया धांसू साउंड वाली सीरीज

कोडैक के ये टीवी किफायती दाम में प्रीमियम QLED डिस्प्ले के साथ आते हैं. QLED तकनीक के कारण टीवी में लगभग 1 बिलियन रंग दिखते हैं, जिससे तस्वीरें बेहद खूबसूरत और साफ दिखाई देती हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:40 AM IST
सस्ते में खरीदें बड़े स्क्रीन वाला Smart TV! दिवाली से पहले Kodak लाया धांसू साउंड वाली सीरीज

कोडैक ने भारत में अपनी नई Matrix Series QLED Google टीवी लॉन्च कर दी है. ये टीवी 43”, 50”, 55” और 65” साइज में उपलब्ध हैं, और कीमत 16,999 रुपये से शुरू होती है. कोडैक के ये नए टीवी बेहतरीन 4K क्वालिटी, शानदार साउंड, स्मार्ट फीचर्स और त्योहारों के खास डिस्काउंट के साथ बाजार में आए हैं.

कोडैक के नए QLED Google टीवी की खासियतें
कोडैक के ये टीवी किफायती दाम में प्रीमियम QLED डिस्प्ले के साथ आते हैं. QLED तकनीक के कारण टीवी में लगभग 1 बिलियन रंग दिखते हैं, जिससे तस्वीरें बेहद खूबसूरत और साफ दिखाई देती हैं. HDR10+ और Wide Color Gamut (WCG) सपोर्ट के साथ ये टीवी और भी बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं.

बढ़िया साउंड क्वालिटी
कोडैक के नए टीवी में डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस और DTS TruSurround जैसी हाई क्वालिटी साउंड टेक्नोलॉजी लगी है. छोटे मॉडल में 50 वॉट और बड़े 55” और 65” मॉडल में 60 वॉट के स्पीकर्स हैं, जो आपको घर पर ही सिनेमा जैसा साउंड अनुभव देंगे.

स्मार्ट फीचर्स और कनेक्टिविटी
ये टीवी Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं. इसका मतलब है कि आप Google Assistant की मदद से आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें Chromecast और AirPlay भी दिया गया है, जिससे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं.

टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरेज है, जो तेज और स्मूथ प्रदर्शन सुनिश्चित करता है. इसमें HDMI, USB पोर्ट, ऑप्टिकल आउटपुट, ड्यूल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 जैसे कनेक्टिविटी विकल्प भी हैं.

जीएसटी कटौती और त्योहारों के मौके पर छूट
टीवी की कीमतों में 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे 32 इंच से बड़े टीवी की कीमतों में लगभग 7,000 रुपये तक की कमी आई है. साथ ही, फ्लिपकार्ट के Big Billion Days (22 सितंबर से प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए, 23 सितंबर से सभी के लिए) और अमेज़न के Great Indian Festival सेल के दौरान अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेंगे. स्मार्ट टीवी की कीमतें 5,799 रुपये से शुरू हो रही हैं.

त्योहारों के मौके पर और फायदे
65-इंच QLED टीवी की कीमत 32,999 रुपये* से शुरू होती है, जबकि 55-इंच मॉडल 23,999 रुपये* से उपलब्ध है. साथ ही, Special Edition सीरीज के खरीदारों को 3 महीने का मुफ्त Jio Hotstar सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Kodak

