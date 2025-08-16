Happy Janmashtami 2025 Images: छोड़िए मैसेज... WhatsApp पर ऐसे डाउनलोड करें Stickers

krishna janmashtami image: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भारत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, जो भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है. इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और परिवार व दोस्तों को शुभकामनाएं भेजते हैं. पहले लोग कार्ड्स और मैसेज से शुभकामनाएं देते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग WhatsApp Stickers के जरिए त्योहार की बधाई शेयर करते हैं. ये स्टिकर्स बातचीत को और भी मजेदार और एक्सप्रेसिव बना देते हैं.

WhatsApp पर जन्माष्टमी स्टिकर्स क्यों पॉपुलर हैं?

त्योहारों के दौरान जब ढेरों शुभकामनाएं भेजनी हों तो स्टिकर्स सबसे आसान तरीका बन जाते हैं. सिर्फ एक क्लिक में आप भगवान कृष्ण, राधा-कृष्ण, माखन चोर और झूला झूलते कान्हा की तस्वीरों वाले स्टिकर्स भेज सकते हैं. इससे आपका मैसेज यूनिक और आकर्षक लगता है.

एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जन्माष्टमी स्टिकर्स डाउनलोड करने का तरीका

WhatsApp पर अभी तक ऑफिशियल जन्माष्टमी स्टिकर पैक उपलब्ध नहीं है. लेकिन एंड्रॉइड यूजर्स Google Play Store से थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं.

डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है:

- सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp खोलें और उसके बाद Google Play Store पर जाएं.

- Play Store में सर्च करें – “Janmashtami WhatsApp Stickers”.

- आपके सामने कई ऐप्स और स्टिकर पैक दिखेंगे. अपनी पसंद का पैक चुनें और “Install” पर टैप करें.

- इंस्टॉल होने के बाद ऐप खोलें और “Add to WhatsApp” बटन दबाएं.

- अब ये स्टिकर्स सीधे आपके WhatsApp Stickers सेक्शन में दिखाई देंगे.

WhatsApp पर जन्माष्टमी स्टिकर्स भेजने का तरीका:

- स्टिकर्स डाउनलोड करने के बाद इन्हें भेजना बेहद आसान है.

- WhatsApp खोलें और जिस चैट में शुभकामनाएं भेजनी हैं, उसे चुनें.

- मैसेज बॉक्स में बने इमोजी आइकॉन पर टैप करें.

- अब “Stickers” टैब में जाएं.

-यहां आपको जन्माष्टमी के सारे स्टिकर्स दिख जाएंगे. बस पसंद का स्टिकर चुनें और भेज दें.

इस तरह आप अपने परिवार, भाई-बहन और दोस्तों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और भी क्रिएटिव अंदाज में भेज सकते हैं.

iPhone यूजर्स के लिए जन्माष्टमी स्टिकर्स

iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp Stickers डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि App Store पर थर्ड पार्टी पैक्स उपलब्ध नहीं होते. लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है.

iPhone पर आप दो तरीकों से जन्माष्टमी स्टिकर्स का मजा ले सकते हैं:

- अगर आपके किसी एंड्रॉइड फ्रेंड ने आपको WhatsApp चैट में स्टिकर भेजा है तो आप उसे सेव करके आगे दूसरों को भी भेज सकते हैं.

- इसके अलावा WhatsApp में नया “Create” फीचर आया है. इसके जरिए आप खुद अपनी गैलरी से फोटो चुनकर पर्सनल स्टिकर बना सकते हैं. यानी आप चाहे तो खुद भगवान कृष्ण का प्यारा स्टिकर डिजाइन करके भेज सकते हैं.

FAQs

प्र. क्या WhatsApp पर आधिकारिक जन्माष्टमी स्टिकर्स मिलते हैं?

नहीं, WhatsApp पर अभी कोई ऑफिशियल जन्माष्टमी स्टिकर पैक उपलब्ध नहीं है.

प्र. एंड्रॉइड फोन पर जन्माष्टमी स्टिकर्स कैसे डाउनलोड करें?

Google Play Store में जाकर “Janmashtami WhatsApp Stickers” सर्च करें और पैक इंस्टॉल करके WhatsApp में ऐड कर लें.

प्र. iPhone पर जन्माष्टमी स्टिकर्स कैसे मिलेंगे?

iPhone पर आप दोस्तों से मिले स्टिकर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं या WhatsApp के “Create” फीचर से खुद स्टिकर बना सकते हैं.

प्र. क्या ये स्टिकर्स फ्री में मिलते हैं?

हां, ज्यादातर स्टिकर पैक बिल्कुल फ्री होते हैं.