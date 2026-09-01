/नहीं आता कोडिंग का C, फिर भी AI से रचा इतिहास! नक्शे पर दिखाया 800 साल का सच, PM Modi ने कॉल करके पूछा- यह कैसे किया?

आज के डिजिटल दौर में अगर आपके पास कोई धांसू आईडिया है, तो कोडिंग या टेक की कमी आपको रोक नहीं सकती. मुंबई के रहने वाले कृष्ण शेषाद्रि ने यह साबित कर दिखाया है. बिना किसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज के, उन्होंने Claude AI टूल की मदद से BharatRajya (भारतराज्य) नाम की एक कमाल की इंटरएक्टिव वेबसाइट बना डाली. इस वेबसाइट ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया. 800 से ज्यादा सालों के भारतीय इतिहास को नक्शे पर उतारने वाले इस प्रोजेक्ट की तारीफ PM Modi ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम के 137वें एपिसोड में की. इतना ही नहीं, पीएम ने खुद फोन करके कृष्ण से बातचीत भी की.
भारतीय इतिहास हमेशा से राजा-महाराजाओं और बड़ी लड़ाइयों से भरा रहा है. लेकिन स्कूलों की किताबों में यह सब तारीखों की एक बोरिंग लिस्ट जैसा लगता है. इसी सोच को बदलने का बीड़ा मुंबई के कृष्ण शेषाद्रि ने उठाया. कृष्ण कोई टेक एक्सपर्ट या इतिहास के टीचर नहीं हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद MBA किया और मार्केटिंग की जॉब करने लगे. लेकिन इतिहास के लिए उनका प्यार बचपन से बना रहा. वे 15 सालों से सोच रहे थे कि इतिहास को आम लोगों के लिए आसान और मजेदार कैसे बनाया जाए. इसी सोच से जन्म हुआ उनकी वेबसाइट BharatRajya का.
कृष्ण का मानना है कि जब इतिहास को सिर्फ तारीखों के रूप में रटाया जाता है, तो लोग सोचने लगते हैं कि इसे पढ़ने का फायदा क्या है. अगर इसे एक कहानी की तरह बताया जाए, तो लोग इसे कभी नहीं भूलते. कृष्ण के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि जब देश के एक हिस्से में कोई बड़ा राजा राज कर रहा था, तब बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था. जैसे जब मुगल चरम पर थे, तब साउथ या नॉर्थ-ईस्ट में किसका राज था? जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया या वास्को द गामा भारत आया, तब असम में कौन शासन कर रहा था? इन सभी सवालों का जवाब एक जगह देने के लिए उन्होंने यह वेबसाइट बनाई.
कृष्ण के पास आइडिया तो था, पर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उन्हें वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी. वे मजाक में कहते भी हैं कि कोडिंग के नाम पर उन्हें सिर्फ अपने एरिया का 'पिनकोड' पता था. लेकिन जब generative AI और Claude आया, तो उनका सपना सच हो गया. उन्होंने Claude AI के साथ चैट की, एक-एक लाइन के प्रॉम्प्ट लिखे और बग्स फिक्स किए. 15 साल पुराना एक आइडिया, जो सिर्फ उनके दिमाग में था, AI की मदद से एक लाइव वेबसाइट बन गया.
BharatRajya एक इंटरएक्टिव मैप (Atlas) की तरह काम करता है. वेबसाइट पर जाकर आप टाइमलाइन के जरिए 700 ईस्वी से लेकर आज तक के भारत का सफर तय कर सकते हैं. आप कोई भी साल चुनकर देख सकते हैं कि उस वक्त भारत के किस हिस्से में किस राजा का राज था. यह वेबसाइट 1000 जिलों और 800 से ज्यादा सालों का डेटा कवर करती है. इसमें चोल, पल्लव, कश्मीर के कर्कोट और असम के अहोम राजवंशों को भी दिखाया गया है, जिन्हें आम किताबों में बहुत कम जगह मिलती है.
कृष्ण ने इस वेबसाइट को पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि नॉलेज शेयर करने के लिए बनाया है. BharatRajya का मैपिंग डेटा 'Creative Commons Zero' लाइसेंस के तहत बिल्कुल फ्री है. इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स बिना किसी रोक-टोक के इस डेटा का इस्तेमाल और डाउनलोड कर सकते हैं. कृष्ण इसे किसी भारी-भरकम किताब की तरह नहीं, बल्कि इतिहास को एक्सप्लोर करने का एक आसान जरिया मानते हैं.
कृष्ण का यह काम तब पूरे देश के सामने आया जब PM नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ की. पीएम ने सोशल मीडिया पर यह प्रोजेक्ट देखा और इसके पीछे के इंसान के बारे में जानने की इच्छा जताई. इसके बाद 'मन की बात' में पीएम मोदी ने कृष्ण शेषाद्रि का जिक्र किया और कहा कि जो बंदा न टेक बैकग्राउंड से है और न इतिहास का टीचर, उसने AI का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करके देश के इतिहास को नए अंदाज में पेश किया है.
'मन की बात' के अलावा पीएम मोदी ने कृष्ण को खुद फोन भी किया. बातचीत में पीएम ने पूछा कि बिना टेक बैकग्राउंड के यह सब कैसे किया. कृष्ण ने बताया कि वे इतिहास के उन पहलुओं को सामने लाना चाहते थे जो अक्सर छूट जाते हैं. जब पीएम ने उनकी पर्सनल लाइफ और हॉबीज के बारे में पूछा, तो कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि वे बड़े बोरिंग इंसान हैं, जो दिन-रात बस इतिहास और टेक में ही खोए रहते हैं.
कृष्ण के लिए सिर्फ पीएम का नाम लेना ही बड़ी बात नहीं थी. सबसे खास यह था कि प्रधानमंत्री ने खुद वेबसाइट चलाकर देखी, फीचर्स स्क्रॉल किए और राजवंशों के नक्शे चेक किए. कृष्ण कहते हैं कि एक आम इंसान के लिए, जिसने यह सब एक हॉबी की तरह शुरू किया था, पीएम मोदी से तारीफ मिलना जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है.
BharatRajya सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि यह सबूत है कि AI आने वाले समय में पढ़ाई और नॉलेज की दुनिया को कैसे बदल सकता है. जो काम पहले बड़ी-बड़ी टीमों और लाखों के बजट के बिना मुमकिन नहीं था, उसे आज एक अकेला बंदा अपने वीकेंड्स पर चाय और स्नैक्स के दम पर कर सकता है. कृष्ण की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जिनके पास आइडियाज तो हैं, लेकिन कोडिंग न आने की वजह से रुके हुए हैं.