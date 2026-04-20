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Hindi Newsटेकअब बम की तरह नहीं फटेगा Smartphone! 100% होते ही फोन को खुद लात मार देगा यह चार्जर

अब बम की तरह नहीं फटेगा Smartphone! 100% होते ही फोन को खुद 'लात' मार देगा यह चार्जर

Kuwajia ने एक ऐसा AI-पावर्ड स्मार्ट चार्जर बनाया है जो फोन के 100% चार्ज होते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से खुद-ब-खुद फोन से बाहर निकल आता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:53 AM IST
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अब बम की तरह नहीं फटेगा Smartphone! 100% होते ही फोन को खुद 'लात' मार देगा यह चार्जर

अगर आप भी अपने स्मार्टफोन को रातभर चार्ज पर छोड़ देते हैं और सुबह बैटरी हेल्थ को लेकर चिंता होती है, तो अब इसका एक नया और अनोखा सॉल्यूशन सामने आया है. चीनी कंपनी Kuwajia ने एक ऐसा स्मार्ट चार्जर तैयार किया है, जो फोन के 100% चार्ज होते ही खुद-ब-खुद फोन से बाहर निकल जाता है. यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ ओवरचार्जिंग को रोकती है, बल्कि फोन की बैटरी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मदद करती है.

AI से लैस है यह स्मार्ट चार्जर

Kuwajia का यह चार्जर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है. यह लगातार फोन की बैटरी की स्थिति पर नजर रखता है और वोल्टेज व करंट को मॉनिटर करता रहता है. जैसे ही चार्जर को पता चलता है कि बैटरी 100% हो गई है, वैसे ही इसके अंदर लगा इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्प्रिंग मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है. इसके बाद चार्जर एक सेकंड के भीतर ही फोन के पोर्ट से खुद बाहर निकल जाता है. यानी यूजर्स को किसी ऐप या सेटिंग पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती.

Android और iPhone दोनों के लिए काम करेगा

इस स्मार्ट चार्जर की खास बात यह है कि यह लगभग सभी स्मार्टफोन्स के साथ काम कर सकता है. चाहे आप Android फोन इस्तेमाल कर रहे हों या iPhone, यह चार्जर दोनों के लिए उपयोगी है. इसके अलावा, यह 140W तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है और समय की भी बचत होती है.

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बैटरी हेल्थ के लिए क्यों है जरूरी?

आजकल स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जो ओवरचार्जिंग से जल्दी खराब हो सकती है. जब फोन 100% चार्ज होने के बाद भी प्लग में लगा रहता है, तो उसमें “ट्रिकल चार्जिंग” होती रहती है. इस प्रक्रिया में बैटरी हल्की-हल्की चार्ज होती रहती है, जिससे गर्मी पैदा होती है और धीरे-धीरे बैटरी की क्षमता कम होने लगती है. लेकिन अगर चार्जर खुद ही हट जाए, तो यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाती है और बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है.

सॉफ्टवेयर से बेहतर हार्डवेयर सॉल्यूशन

आजकल कई स्मार्टफोन कंपनियां बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए सॉफ्टवेयर फीचर्स देती हैं, जैसे कि चार्जिंग को 80% या 85% पर रोक देना. हालांकि, इन फीचर्स के बावजूद चार्जर फोन में लगा रहता है, जिससे हल्की गर्मी बनी रहती है. यहीं पर Kuwajia का यह चार्जर अलग साबित होता है. यह हार्डवेयर लेवल पर काम करता है और फुल चार्ज होने के बाद फिजिकली कनेक्शन को ही खत्म कर देता है. इससे यूजर्स को पूरी तरह से राहत मिलती है कि उनका फोन ओवरचार्ज नहीं होगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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