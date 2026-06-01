सोमवार को नौकरी से निकाला, बुधवार को खड़ी कर दी खुद की कंपनी! इस वकील ने AI से पलट दी अपनी किस्मत

कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी में पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं और अचानक सोमवार की सुबह आपको एक ईमेल मिलता है जिसमें लिखा हो कि आपकी छुट्टी कर दी गई है. आपके पास न तो कोई बैकअप प्लान है, न ही बैंक में भारी-भरकम बचत, और ऊपर से दो बच्चों की जिम्मेदारी है. ऐसी हालत में कोई भी टूट जाएगा. लेकिन अमेरिका के बाल्टीमोर के रहने वाले इमिग्रेशन वकील केविन एंड्रयूज ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस डिजिटल को दिए एक विशेष इंटरव्यू में अपनी जो कहानी बताई है, वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है. जिस एआई (AI) को अपनाने की वजह से उनके पुराने बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाला था, उसी एआई की मदद से केविन ने महज 48 घंटे के भीतर अपनी खुद की नई लॉ फर्म खड़ी कर दी. आइए जानते हैं उनके इस हैरान कर देने वाले टर्नअराउंड की पूरी कहानी.

नौकरी जाने की वजह ही बनी कामयाबी का जरिया

केविन एंड्रयूज पिछले दो दशकों से एक लॉ फर्म में इमिग्रेशन वकील के तौर पर काम कर रहे थे. साल 2025 में उन्होंने कानूनी काम को आसान बनाने के लिए AI पर रिसर्च करना और लिंक्डइन पर पोस्ट लिखना शुरू किया. कंपनी को उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. केविन ने बताया कि सोमवार सुबह उन्हें ईमेल पर टर्मिनेशन लेटर मिला और गुरुवार तक उनकी नई लॉ प्रैक्टिस बनकर तैयार थी. एक हफ्ते के भीतर उन्हें पहला केस भी मिल गया था. उन्होंने हफ़्तों तक अपना बायोडाटा अपडेट करने के बजाय, एआई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया.

क्लाउड (Claude) ने तैयार की रोबोट्स की फौज

नौकरी जाने के तुरंत बाद केविन ने हताश होने के बजाय एआई टूल क्लाउड (Claude) को ओपन किया और उससे करियर को फिर से बनाने में मदद मांगी. इसके बाद जो हुआ वह किसी जादू से कम नहीं था. एआई ने केविन के लिए कई 'सब-एजेंट्स' यानी वर्चुअल असिस्टेंट्स की एक टीम तैयार कर दी. एक एआई एजेंट ने उनके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया, दूसरे ने इंश्योरेंस का काम संभाला, तीसरे ने बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद की और चौथे ने पूरी वेबसाइट डिजाइन कर दी. जो कानूनी और कागजी काम करने में आम तौर पर हफ़्तों लगते हैं, वह सब कुछ महज 48 घंटे में पूरा हो गया.

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बिना कोडिंग के बने 'नेचुरल लैंग्वेज कोडर'

केविन को कोडिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था. उन्होंने साल 2025 में 'वाइब कोडिंग' (Vibe Coding) के बारे में सुना था, जहां आप अपनी सामान्य भाषा में एआई से बात करके सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं. केविन खुद को 'नेचुरल लैंग्वेज कोडर' कहते हैं, जिनका मानना है कि अब शब्दों के जादूगर ही नए प्रोग्रामर हैं. वह अपने और एआई के रिश्ते की तुलना एप्पल के संस्थापकों से करते हुए कहते हैं कि वह खुद को एक कम दिमाग वाला स्टीव जॉब्स समझते हैं और एआई उनके लिए एक बहुत ही स्मार्ट लेकिन मासूम स्टीव वोज्नियाक की तरह काम करता है.

एआई का सबसे बड़ा खतरा: मतिभ्रम (Hallucination)

एक सफल लॉ फर्म चलाने के बावजूद केविन एआई के खतरों को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं. उनका कहना है कि एआई कई बार पूरी सहजता और आत्मविश्वास के साथ झूठी और मनगढ़ंत कानूनी धाराएं या केस बता देता है, जिसे टेक की भाषा में 'हैलुसिनेशन' कहते हैं. कानून की दुनिया में यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है क्योंकि अमेरिकी अदालतों में कुछ वकीलों पर इसके लिए जुर्माना भी लग चुका है. इससे बचने के लिए केविन ने अपने काम में एक 'हैलुसिनेशन वेरिफिकेशन लेयर' बनाई है. उनका सख्त नियम है कि एआई जो कुछ भी लिखेगा, उसे कानूनी किताबों से दोबारा जरूर चेक किया जाएगा.

भारतीय H-1B और EB-1A आवेदकों को सलाह

केविन अपनी फर्म के जरिए मुख्य रूप से वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के वीजा मामलों को संभालते हैं. अमेरिकी इमिग्रेशन में बढ़ती सख्ती के बीच वह भारतीय पेशेवरों को सलाह देते हैं कि वे डरें नहीं बल्कि अपने केस को मजबूत करें. उन्होंने कहा कि अब वीजा के लिए लंबी कहानियों के बजाय सटीक आंकड़े और क्रेडेंशियल्स (Stats over narrative) मायने रखते हैं. इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रोफेशनल्स को चेतावनी दी कि सोमवार सुबह नौकरी जाने वाले ईमेल का इंतजार न करें, बल्कि आज से ही एआई को सीखना और अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दें.