लैपटॉप को कबाड़ बना देगी ये छोटी सी लापरवाही, आप भी कर रहे गलती तो संभल जाएं

Laptop Charging Tips: आज के डिजिटल वर्ल्ड में लैपटॉप हमारे हर दिन का जरूरी हिस्सा बन गया है. चाहे काम हो पढ़ाई या एंटरटेनमेंट, इसके बिना कुछ काम सही से नहीं हो पाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्जिंग की गलत आदतें आपके लैपटॉप की लाइफ कम कर सकती हैं? जानिए कैसे अपने लैपटॉप को नुकसान से बचाएं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:17 AM IST
Trending Photos

Laptop Charging Tips: आज के डिजिटल दौर में लैपटॉप हमारी डैली लाइफ का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बन चुका है. चाहे ऑफिस का काम हो ऑनलाइन क्लास लेनी हो या मूवीज देखनी हो. लेकिन एक सवाल ज्यादातर यूजर्स के मन में हमेशा रहता है. क्या लैपटॉप को हर वक्त चार्जिंग पर लगाए रखना सही है? बहुत से लोग इसे आदत बना लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यही आदत धीरे-धीरे आपके लैपटॉप की बैटरी हेल्थ बिगाड़ रही है. क्योंकि यह एक लापरवाही है.  

लैपटॉप को हर समय चार्ज रखना क्यों गलत है?
जब आप लैपटॉप को लगातार चार्जर से जोड़कर रखते हैं, तो दो बड़ी समस्याएं होती हैं. बैटरी 100% तक चार्ज होने के बाद भी लगातार बिजली खींचती रहती है. इससे बैटरी के अंदर का तापमान बढ़ जाता है और लिथियम आयन सेल्स पर हमेशा दबाव बना रहता है. लंबे समय तक ऐसा करने से बैटरी की चार्जिंग क्षमता तेजी से कम हो जाती है जिससे बैकअप टाइम कम होने लगता है.

ओवरहीटिंग से नुकसान
हमेशा प्लग इन रखने से लैपटॉप के अंदर का तापमान लगातार बढ़ा रहता है. अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, तो चार्जर लगे रहने से यह डिवाइस को ओवरहीट कर सकता है. ओवरहीटिंग केवल बैटरी को ही नहीं बल्कि मदरबोर्ड और प्रोसेसर जैसे महंगे हार्डवेयर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है.

तो फिर सही तरीका क्या है?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लैपटॉप की बैटरी को बचाने का आसान तरीका है. लैपटॉप की बैटरी हेल्थ सबसे अच्छी तब होती है जब वह 20% से 80% के बीच चार्ज रहे. अगर आप इसे लगातार 100% पर रखते हैं तो बैटरी का लाइफ साइकिल जल्दी खत्म होता है.

अगर आप ज्यादा समय तक लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो बैटरी को 80% तक चार्ज करने के बाद चार्जर निकाल दें. जब बैटरी 20% या उससे कम हो जाए तभी उसे दोबारा लगाएं.

स्मार्ट फीचर का इस्तेमाल
आजकल के नए लैपटॉप्स मॉडल्स में Battery Health Mode या Smart Charging जैसे फीचर्स दिए जाते हैं, जो चार्जिंग को अपने आप 80% पर कंट्रोल कर लेते हैं. इन फीचर्स को एक्टिव करके आप बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं. हर समय लैपटॉप को चार्ज पर लगाए रखना आसान लग सकता है, लेकिन यह आपकी डिवाइस की बैटरी लाइफ के लिए धीरे-धीरे जहर साबित हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप सालों तक स्मूद और भरोसेमंद तरीके से चले, तो उसे बीच-बीच में डिस्कनेक्ट करें और बैटरी को थोड़ा आराम दें.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

