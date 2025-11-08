Advertisement
हर टाइम लैपटॉप में चार्जिंग पिन लगाए रखना सही है या गलत? 100 में से 90 लोग नहीं जानते ये चौंकाने वाला सच!

Laptop Charging Tips: क्या आप भी काम या पढ़ाई के दौरान लैपटॉप को हमेशा चार्ज पर लगाए रखते हैं? तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए! बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसा करने से लैपटॉप की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. टेक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आज के मॉडर्न लैपटॉप इतने एडवांस हो चुके हैं कि वे खुद तय करते हैं कब चार्ज लेना है और कब नहीं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:57 AM IST
हर टाइम लैपटॉप में चार्जिंग पिन लगाए रखना सही है या गलत? 100 में से 90 लोग नहीं जानते ये चौंकाने वाला सच!

Laptop Charging Tips: क्या आप भी ऑफिस में काम करते समय या घर पर लैपटॉप को चार्जिंग में लगाकर काम करते हैं? जवाब अगर हां हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. आजकल ज्यादातर लोग अपने लैपटॉप को दिनभर चार्जिंग पर लगाकर रखते हैं लेकिन क्या ऐसा करना सही है? लगातार चार्जिंग से बैटरी की लाइफ क्या सच में असर पड़ता है? इसका जवाब बहुत कम ही लोग जानते हैं. टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉडर्न लैपटॉप्स अब इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वे खुद अपनी चार्जिंग और पावर मैनेजमेंट को संभाल लेते हैं. लेकिन फिर भी कुछ बैटरी आदतें ऐसी हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने लैपटॉप की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं..

क्या लगातार चार्जिंग से लैपटॉप की बैटरी खराब होती है?

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि लैपटॉप को हमेशा चार्जिंग पर रखना बैटरी को खराब कर सकता है. लेकिन टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसा नहीं है. दरअसल जब लैपटॉप की बैटरी 100% हो जाती है तो सिस्टम सीधे एडॉप्टर से पावर लेता है न कि बैटरी से. इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज होना बंद कर देती है. ओवरचार्जिंग नहीं होती है यानी लैपटॉप एक तरह से डेस्कटॉप की तरह काम करने लगता है.

बैटरी की लाइफ चार्ज साइकिल्स पर निर्भर करती है. एक चार्ज साइकिल का मतलब होता है बैटरी का 100% चार्ज यूज होना. जितने कम साइकिल्स उतनी लंबी बैटरी लाइफ. इसलिए लैपटॉप को प्लग-इन रखकर इस्तेमाल करना बैटरी साइकिल्स को कम करता है और इसकी उम्र बढ़ाता है.

बैटरी फूलने की समस्या कब होती है?

कभी-कभी यूजर्स के लैपटॉप की बैटरी फूलने लगती है लेकिन यह ज्यादातर पुराने लैपटॉप्स या ज्यादा गर्मी में इस्तेमाल किए गए डिवाइस में देखा गया है. इसके पीछे के कारण होते हैं ओवरहीटिंग, खराब वेंटिलेशन, डिफेक्टिव चार्जिंग सर्किट. हालांकि अब मॉडर्न लैपटॉप्स में अब थर्मल और वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो बैटरी को सेफ बनाए रखता है.

नए लैपटॉप्स में स्मार्ट चार्जिंग फीचर्स

आज के ब्रांड्स जैसे Apple, Dell, HP, Lenovo और Asus अपने लैपटॉप्स में स्मार्ट चार्जिंग फीचर्स देते हैं. जो बैटरी लिमिट यानी 80% या 90% तक चार्ज होने पर चार्जिंग रोक देते हैं. इसे साथ ही स्मार्ट मोड जो आपके यूज पैटर्न को सीखता है और 100% पर चार्जिंग अपने आप रोक देता है. साथ ही अब स्लो चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलने लगा है जिससे हीटिंग की समस्या नहीं होती है.

जान लीजिए बेस्ट चार्जिंग टिप्स

डेस्क पर काम करते वक्त लैपटॉप प्लग-इन रखें इससे बैटरी साइकिल्स कम होंगी.

बैटरी को 0% तक डाउन न होने दें इससे सेल्स पर प्रेशर पड़ता है.

चार्जिंग लिमिट फीचर ऑन करें इससे बैटरी लाइफ बढ़ती है.

लैपटॉप को वेंटिलेशन दें इसका सबसे बड़ा दुश्मन गर्मी है.

हेवी गेमिंग के दौरान चार्जर निकाल दें जिससे हीट कम हो.

