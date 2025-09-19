लैपटॉप-स्मार्टफोन सब होगा एक साथ चार्ज, मार्केट में आ गया 30,000mAh बैटरी वाला पावरबैंक, कीमत सिर्फ इतनी

Urban Camp Powerbank: आज के समय में स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट स्मार्ट डिवाइस हमारे रोजमर्रा का अहम हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन इनकी बैटरी जल्दी खत्म होना सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है. ऐसे में पावरबैंक एक जरूरी गैजेट बन गया है. अगर आप भी लगातार चार्जिंग की टेंशन से परेशान रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. बाजार में ऐसा दमदार पावरबैंक लॉन्च हो गया है जिसकी बैटरी इतनी पॉवरफुल है कि एक बार चार्ज करने से कई दिनों तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने इस पॉवरबैंक में 30000mAh की दमदार बैटरी दी है. जो एक साथ आपके चार-चार डिवाइस को आसानी से फुल चार्ज कर सकती है. खास बात यह है कि इसकी कीमत भी आपके बजट में है.

चार्जिंग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अर्बन के नए पोर्टेबल चार्जिंग डिवाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन्स हो सकते हैं. अर्बन ने भारतीय बाजार में नए URBAN CAMP Powerbank और URBAN CAMP 2 Powerbank को लॉन्च कर दिया है. ये पॉवरबैंक हाई बैटरी कैपेसिटी, फास्ट चार्जिंग, मजबूत बिल्ड और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं. तो एक बार अगर आप ये पॉवरबैंक ले लेते हैं तो चार्जिंग से जुड़ी आपकी सारी परेशानी दूर हो सकती है.

30,000mAh की बैटरी के साथ आता है ये पॉवरबैंक

अर्बन कैंप का यह पावरबैंक 30,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो 65W आउटपुट सपोर्ट करता है. इसकी मदद से आप लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन तीनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं. इसमें 2 Type-C PD पोर्ट और 2 USB-A QC 3.0 पोर्ट भी मिल रहे हैं. इसका सॉलिड और आर्मर्ड डिजाइन इसे कठिन परिस्थितियों में भी भरोसेमंद बनाता है जिससे यह प्रोफेशनल्स, ट्रैवलर्स और आउटडोर एडवेंचर करने वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है.

URBAN CAMP 2 Powerbank

अर्बन कैंप 2 पावरबैंक में 10,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 22.5W फास्ट आउटपुट देता है. इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है. इसमें इनबिल्ट रिट्रैक्टेबल Type-C केबल, चार्जिंग स्टेटस दिखाने के लिए डिजिटल डिस्प्ले और कैरी करने के लिए एक हुक मिलता है. यह पावरबैंक टू-वे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और USB-C PD के साथ USB-A QC 3.0 आउटपुट भी ऑफर करता है, जो इसे डेली यूज के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाता है.

दोनों पावरबैंक मॉडलों में इंटेलिजेंट IC टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करती है. साथ ही डिजिटल डिस्प्ले के जरिए आप रियल-टाइम चार्जिंग स्टेटस भी देख सकते हैं.

कीमत भी जान लीजिए

30,000mAh बैटरी वाला अर्बन कैंप पावरबैंक 3,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं. वहीं, 10,000mAh क्षमता वाला अर्बन कैंप 2 पावरबैंक 2,199 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है. ये दोनों डिवाइस अर्बन की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और देशभर के चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर मिल रहे हैं.

