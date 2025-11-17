लैपटॉप चल रहा कछुए की चाल, बिना पैसे खर्च किए बढ़ाएं स्पीड, तुरंत करे ये काम

Laptop Working Slow: हमारे डिजिटल डिवाइस जैसे- लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट एक सॉफ्टवेयर के जरिए काम करते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में हार्डवेयर यानी RAM और प्रोसेसर का भी जरूरी रोल होता है. समय के साथ इन डिवाइस में कुछ गैर-जरूरी फाइलें, कैशे और डेटा जमा हो जाता है, जो धीरे-धीरे डिवाइस की स्पीड को बहुत धीमा कर देता है. अगर आपका लैपटॉप भी बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, तो चिंता न करें. यहां कुछ आसान तरीके बताए गए हैं, जिनसे आप अपने लैपटॉप की स्पीड तुरंत बढ़ा सकते हैं.

लैपटॉप की स्पीड तुरंत बढ़ाने के आसान तरीके

Restart करें

सबसे पहला और आसान कदम है अपने लैपटॉप को री-स्टार्ट करना. ऐसा करने से सभी अस्थायी फाइलें साफ हो जाती हैं और बैकग्राउंड में चल रहे कई जरूरी न होने वाले प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, जिससे स्पीड तुरंत बढ़ जाती है. यह काम आपको हर 6-7 दिन में करते रहना चाहिए. जिन ऐप्स को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या बहुत कम करते हैं उन्हें तुरंत बंद कर दें.

डिस्क स्पेस खाली करने के ट्रिक्स

Settings में जाकर उन सॉफ्टवेयर को चुनें जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उन्हें डिवाइस से हटा दें. Disk Cleanup टूल को रन करें. यह टूल आपके डिवाइस से सभी गैर-जरूरी और फालतू की अस्थाई फाइलें साफ कर देता है. अपने रिसाइकल बिन को भी खाली रखें क्योंकि डिलीट की गई फाइलें वहां भी स्टोरेज घेरती रहती हैं.

परफॉर्मेंस को मैनेज करें

जब लैपटॉप चालू होता है, तो कई प्रोग्राम खुद-ब-खुद चालू हो जाते हैं जो स्पीड कम करते हैं. स्टार्टअप प्रोग्राम को मैनेज करके गैर-जरूरी प्रोग्राम को डिसेबल कर दें. इससे लैपटॉप बहुत तेजी से चालू होगा. अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें. अपडेट से परफॉर्मेंस बेहतर होती है और बग्स ठीक होते हैं. समय-समय पर मालवेयर स्कैन करते रहें ताकि कोई संदिग्ध या खतरनाक सॉफ्टवेयर सिस्टम को धीमा न करे.

हार्डवेयर और आखिरी उपाय

अगर आप मल्टी-टास्किंग करते हैं, तो RAM बढ़ाने से परफॉर्मेंस बढ़ती है. SSD में अपग्रेड करने से बूट टाइम और प्रोग्राम लोडिंग की स्पीड पारंपरिक हार्ड ड्राइव के मुकाबले बहुत तेज हो जाती है. लैपटॉप के वेंट्स (Vent) और फैन की सफाई करते रहें. क्योंकि जमा हुई धूल डिवाइस को गर्म करके उसकी स्पीड कम कर सकती है. अगर कोई भी उपाय काम न करे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट करना लास्ट उपाय है लेकिन इससे पहले अपने जरूरी डेटा का बैकअप लेना न भूलें.