शाम 4:30 बजते ही बंद हो जाते हैं लैपटॉप! माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑफिस का नजारा देख बेंगलुरु के इंजीनियर की फटी रह गई आंखें

यह वीडियो भारत के 'हसल कल्चर' के मुकाबले यूरोप के शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस को दिखाता है, जहां शाम 4:30 बजे ही कर्मचारी अपने लैपटॉप बंद कर देते हैं और ऑफिस के बाद काम के फोन या मैसेज का जवाब देने की कोई उम्मीद नहीं की जाती है.
Trending Photos
बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने Microsoft के पेरिस ऑफिस का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. इस वीडियो को राहुल कौशिक ने Instagram पर पोस्ट किया है. राहुल जुलाई 2024 से Microsoft में काम कर रहे हैं. वीडियो में उन्होंने पेरिस स्थित Microsoft ऑफिस की झलक दिखाई है और साथ ही फ्रांस की संस्कृति, खानपान और यूरोप के वर्क-लाइफ बैलेंस पर अपने अनुभव भी साझा किए हैं.
राहुल ने वीडियो को “A day in the life of software Engineer at Microsoft Paris” कैप्शन के साथ पोस्ट किया. वीडियो की शुरुआत में वह मजाकिया अंदाज में बताते हैं कि पेरिस घूमते समय उन्हें यह सोचकर राहत मिली कि उनका जन्म फ्रांस में नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें फ्रेंच भाषा नहीं आती. हालांकि, शहर की खूबसूरती देखकर उन्होंने कुछ समय के लिए Microsoft के पेरिस ऑफिस में ट्रांसफर लेने के बारे में भी सोचा.
ऑफिस पहुंचने के बाद राहुल सबसे पहले कैफेटेरिया का दौरा करते हैं. यहां उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि शाकाहारी लोगों के लिए खाने के विकल्प काफी सीमित थे. उनके अनुसार, क्रोइसां और बिस्किट जैसी कुछ चीजों को छोड़कर ज्यादा शाकाहारी विकल्प मौजूद नहीं थे. इसे देखकर उनका शुरुआती उत्साह थोड़ा कम हो गया. भारतीय खाने और विविध शाकाहारी विकल्पों के आदी लोगों के लिए यह अनुभव अलग हो सकता है.
वीडियो में Microsoft Paris ऑफिस के अंदर का वातावरण भी दिखाया गया है. इसमें आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम, हरियाली से सजे इनडोर एरिया और खूबसूरत वर्कस्टेशन नजर आते हैं. कई डेस्क से पेरिस के प्रसिद्ध स्थलों का दृश्य भी दिखाई देता है. अपने डेस्क से दिखाई देने वाले नजारे को दिखाते हुए राहुल मजाक में कहते हैं कि जो उन्हें शुरुआत में “बड़ा बिजली का खंभा” लगा था, वह वास्तव में दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक Eiffel Tower था.
वीडियो का सबसे चर्चित हिस्सा यूरोप की कार्य संस्कृति से जुड़ा है. राहुल बताते हैं कि शाम लगभग 4:30 बजे तक ऑफिस की कई सीटें खाली हो चुकी थीं, क्योंकि कर्मचारी अपना काम खत्म कर घर जा चुके थे. उनके अनुसार, यूरोप के कई कार्यस्थलों में यह सामान्य बात है कि ऑफिस समय समाप्त होने के बाद कर्मचारियों से काम से जुड़े कॉल या संदेशों का जवाब देने की उम्मीद नहीं की जाती. इससे लोगों को अपने परिवार, शौक और निजी जीवन के लिए पर्याप्त समय मिल पाता है.
वीडियो के अंत में राहुल ने वर्क-लाइफ बैलेंस पर अपनी राय साझा की. उन्होंने कहा कि काम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं है. उनके अनुसार, पेशेवर और निजी जीवन के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना जरूरी है. यही संतुलन व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रखने में मदद करता है.
राहुल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स ने यूरोप की कार्य संस्कृति और वर्क-लाइफ बैलेंस की सराहना की है. वहीं कुछ लोगों ने पेरिस ऑफिस के शानदार माहौल और Eiffel Tower के दृश्य को लेकर भी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दी हैं. यह वीडियो एक बार फिर इस बात को लेकर चर्चा शुरू कर चुका है कि कर्मचारियों की उत्पादकता के लिए केवल लंबे घंटे काम करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि निजी जीवन के लिए समय निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.