भारतीयों को Job से निकालकर हो रहे थे खुश, पड़ी ऐसी चोट 1 दिन में गंवाए ₹1306050000000; निकल रहे खून के आंसू

Larry Ellison net worth loss: हाल ही में Oracle ने भारत में अपने कर्मचारियों का 10% निकाल दिया. यह फैसला कंपनी के अधिकारियों द्वारा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद लिया गया. इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कई लोग मान रहे हैं कि कंपनी ने ट्रंप के कहने पर यह निर्णय लिया. मंगलवार को Oracle के शेयरों में लगभग 6% की गिरावट आई. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस गिरावट ने Oracle के संस्थापक और पूर्व CEO Larry Ellison की संपत्ति पर बड़ा असर डाला. Ellison, जिनके पास कंपनी का 40% से अधिक हिस्सा है, को एक दिन में $15 अरब का नुकसान हुआ.

Larry Ellison की संपत्ति और प्रोफाइल

Bloomberg Billionaires Index के अनुसार, Ellison की कुल संपत्ति अब $286 बिलियन है. इस साल उनकी संपत्ति में $94.4 बिलियन का इजाफा हुआ. Ellison ने लगभग 37 साल तक Oracle का नेतृत्व किया और सितंबर 2014 में CEO पद से इस्तीफा दिया. वर्तमान में वे कंपनी के Chairman और Chief Technology Officer (CTO) के रूप में कार्यरत हैं. पिछले साल Oracle के भारत में कुल 28,824 कर्मचारी थे, जिनके कार्यालय बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नोएडा और कोलकाता में स्थित हैं.

विश्व के सबसे अमीर लोग और Elon Musk

इस समय Elon Musk ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी संपत्ति $300 बिलियन से अधिक है. उनकी कुल संपत्ति अब $371 बिलियन है, लेकिन इस साल इसमें $61.4 बिलियन की गिरावट आई है.

इसके अलावा, दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं:

• Mark Zuckerberg (Facebook) – $264 बिलियन

• Jeff Bezos (Amazon) – $249 बिलियन

• Larry Page (Google) – $180 बिलियन

• Steve Ballmer (Microsoft) – $175 बिलियन

• Sergey Brin (Google) – $169 बिलियन

• Bernard Arnault (LVMH) – $161 बिलियन

• Jensen Huang (NVIDIA) – $153 बिलियन

• Warren Buffett – $146 बिलियन

भारतीय अमीरों का उछाल

मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली. इससे भारतीय अमीरों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई.

• Mukesh Ambani – उनकी संपत्ति में $3.03 बिलियन की बढ़ोतरी हुई और अब उनकी कुल संपत्ति $100 बिलियन क्लब में वापस आ गई.

• इस साल अब तक उनकी संपत्ति में $12 बिलियन का इजाफा हुआ.

• Gautam Adani – उनकी संपत्ति $2.32 बिलियन बढ़कर $79.6 बिलियन हो गई और वे विश्व अमीरों की सूची में 20वें स्थान पर हैं.

FAQs

Q1: Oracle ने भारत में कितने प्रतिशत कर्मचारियों को निकाला?

A1: 10% कर्मचारियों को निकाला गया.

Q2: Larry Ellison का कुल नुकसान कितना हुआ?

A2: एक ही दिन में $15 अरब का नुकसान हुआ.

Q3: Larry Ellison की वर्तमान संपत्ति कितनी है?

A3: Bloomberg के अनुसार $286 बिलियन.

Q4: भारत में Oracle के कितने कार्यालय हैं?

A4: बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नोएडा और कोलकाता में.

Q5: भारतीय अमीरों की संपत्ति में क्या बदलाव आया?

A5: Mukesh Ambani की संपत्ति $3.03 बिलियन बढ़ी और Gautam Adani की $2.32 बिलियन.