Lava Agni 4 Launch Date: महंगे फोन्स के पसीने छुड़ाने आ रहा देसी Smartphone, बैटरी चलेगी दिनों तक

ब्रांड ने एक टीजर भी शेयर किया है जिसमें यूजर्स से पूछा गया है कि इस फोन में कौन-सा प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है. टीजर में दिख रहे Dimensity लोगो से यह लगभग साफ है कि फोन में MediaTek Dimensity चिपसेट दिया गया है — यानी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों ही दमदार होने वाली हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:36 AM IST
Lava Agni 4 Launch Date: महंगे फोन्स के पसीने छुड़ाने आ रहा देसी Smartphone, बैटरी चलेगी दिनों तक

भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Lava ने अपने X (Twitter) हैंडल के जरिए आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि कंपनी 20 नवंबर को Lava Agni 4 को भारत में लॉन्च करने जा रही है. ब्रांड ने एक टीजर भी शेयर किया है जिसमें यूजर्स से पूछा गया है कि इस फोन में कौन-सा प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है. टीजर में दिख रहे Dimensity लोगो से यह लगभग साफ है कि फोन में MediaTek Dimensity चिपसेट दिया गया है — यानी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों ही दमदार होने वाली हैं.

Lava Agni 4 का डिजाइन – नया लुक और प्रीमियम फील
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Lava Agni 4 का डिजाइन पूरी तरह नया होगा. इस बार कंपनी ने फोन के बैक पैनल को हॉरिजॉन्टल कैमरा बार के साथ डिजाइन किया है, जिसमें दो कैमरा सेंसर, बीच में “AGNI” ब्रांडिंग, और एक डुअल LED फ्लैश दिया गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार फोन में पिछली जनरेशन की तरह सेकेंडरी डिस्प्ले नहीं होगा. कंपनी का कहना है कि डिजाइन को प्रीमियम और सॉलिड मेटल फ्रेम के साथ तैयार किया गया है, ताकि यूजर्स को बेहतर ग्रिप और मजबूती दोनों मिले.

 

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस – मिलेगा 120Hz AMOLED स्क्रीन का मजा

Lava Agni 4 में एक 6.78 इंच की बड़ी AMOLED डिस्प्ले दी जा सकती है, जो Full HD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट ऑफर करेगी. यह डिस्प्ले न केवल स्मूद स्क्रॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस देगी, बल्कि रंगों और ब्राइटनेस के मामले में भी शानदार होगी. परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट दिए जाने की उम्मीद है, जो 5G सपोर्ट के साथ तेज और पावर-एफिशिएंट परफॉर्मेंस देगा. इसके साथ UFS 4.0 स्टोरेज दी जा सकती है, जिससे डेटा रीड और राइट की स्पीड पहले से कहीं ज्यादा तेज होगी.

बैटरी होगी पावरफुल – 7,000mAh से मिलेगा ऑल-डे बैकअप
Lava Agni 4 का एक बड़ा हाइलाइट इसका 7,000mAh की विशाल बैटरी हो सकता है. एक Nemko सर्टिफिकेशन लिस्टिंग में यह बात सामने आई है कि फोन में 7,050mAh लिथियम-आयन सेल दी जा सकती है. इतनी बड़ी बैटरी का मतलब है कि यूजर को एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन का बैकअप मिलेगा — चाहे गेमिंग करें, स्ट्रीमिंग या मल्टीटास्किंग.

कैमरा और बिल्ड क्वालिटी – डुअल 50MP सेंसर के साथ प्रीमियम फिनिश
फोटोग्राफी के लिए Lava Agni 4 में डुअल 50MP कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. यह कैमरा सिस्टम लो-लाइट फोटोग्राफी और डिटेल्ड शॉट्स के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला होगा. फोन के मिड-फ्रेम में मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डिवाइस देखने में भी स्टाइलिश लगेगा और टिकाऊ भी रहेगा. कंपनी ने अभी सॉफ्टवेयर डिटेल्स नहीं बताईं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि Lava Agni 4 Android 16 के लगभग स्टॉक वर्जन के साथ आ सकता है — यानी क्लीन और स्मूद यूजर इंटरफेस.

कीमत और उपलब्धता – 20 हजार के आसपास हो सकती है कीमत
Lava ने अभी तक फोन की आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, Lava Agni 4 की कीमत करीब ₹20,000 के आसपास हो सकती है. कंपनी का पैटर्न देखते हुए उम्मीद है कि यह फोन Amazon और Lava के ऑफिशियल स्टोर दोनों पर उपलब्ध होगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

LavaLava Agni 4Lava Agni 4 launch date

