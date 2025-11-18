Advertisement
LAVA की नई स्कीम! लोगों के घर-घर पहुंचा रहा Agni 4, कहा- पसंद आए तभी खरीदिए... जानिए कैसे बुलवाएं

लावा (Lava) अपना बिल्कुल नया और अनोखा ऑफर लेकर आई है. जैसे कार शोरूम आपको टेस्ट ड्राइव देता है, उसी तरह लावा अब ग्राहकों को घर बैठे स्मार्टफोन का “टेस्टड्राइव” दे रही है. इसका फायदा यह है कि ग्राहक Lava Agni 4 को खरीदने से पहले बिना एक भी पैसा खर्च किए अपने घर पर इस्तेमाल करके देख सकते हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:58 AM IST
स्मार्टफोन खरीदते समय अक्सर लोग यह सोचते हैं कि क्या फोन वास्तव में उनकी जरूरतों के हिसाब से अच्छा चलेगा? क्या कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक होंगे? इन सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय कंपनी लावा (Lava) अपना बिल्कुल नया और अनोखा ऑफर लेकर आई है. जैसे कार शोरूम आपको टेस्ट ड्राइव देता है, उसी तरह लावा अब ग्राहकों को घर बैठे स्मार्टफोन का “टेस्टड्राइव” दे रही है. इसका फायदा यह है कि ग्राहक Lava Agni 4 को खरीदने से पहले बिना एक भी पैसा खर्च किए अपने घर पर इस्तेमाल करके देख सकते हैं. अगर फोन पसंद आया तो खरीदें, नहीं पसंद आया तो कोई परेशानी नहीं.

लावा का नया फ्लैगशिप एक्सपीरियंस
लावा ने अपने नए फ्लैगशिप Lava Agni 4 के लिए एक खास Demo Service शुरू की है. इस सर्विस में कंपनी का प्रतिनिधि फोन लेकर सीधे आपके घर आएगा. आप कुछ समय तक फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फीचर्स चेक कर सकते हैं और रोजमर्रा के कामों में इसका प्रदर्शन देख सकते हैं. यह सुविधा फिलहाल तीन बड़े शहरों—दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु—के लिए दी जा रही है. इसके लिए यूज़र को सिर्फ Lava Agni 4 Demo बुक करना होगा. यह मॉडल भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है और लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसे लेकर काफी उत्साह बना दिया है.

लावा अग्नि 4 लॉन्च डेट: कब आएगा यह नया स्मार्टफोन?
Lava Agni 4 को कंपनी 20 नवंबर 2025 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है. लॉन्च से पहले जो स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं, वे इसे एक मजबूत मिड-रेंज फ्लैगशिप बनाते हैं. फोन में 8GB RAM, MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर और कई प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है. यह प्रोसेसर परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों में बेहतर है, जिससे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-एंड एप्लिकेशंस बिना लैग के चलने की संभावना बढ़ जाती है.

डिस्प्ले और डिजाइन: बड़ा, दमदार और प्रीमियम लुक वाला फोन
Lava Agni 4 में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा रहा है, जो रंगों और ब्राइटनेस के मामले में बेहतर विज़ुअल एक्सपीरियंस देगा. फोन में एक पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसमें इंटीग्रेटेड LED स्ट्रिप लगाई गई है. इसके साथ ही इसमें मेटल यूनिबॉडी फ्रेम और मैट AG ग्लास बैक दिया जाएगा, जो इसे प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देते हैं. यह डिजाइन देखने में भी आकर्षक है और हाथ में पकड़ने पर एक फ्लैगशिप फील देता है.

Lava Agni 4 Demo बुकिंग: घर पर फोन मंगाने की प्रक्रिया
अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में रहते हैं तो Lava Agni 4 को घर पर मंगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर सबसे ऊपर ही डेमो बुक करने का ऑफर दिखाई देगा, जहां “Register Now” पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको एक छोटा सा सवाल भरना होगा कि आप लावा के बड़े फैन क्यों हैं. इसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, शहर और पिन कोड जैसी जानकारी देनी होगी. फिर अपना पूरा पता, पसंदीदा तारीख और टाइम स्लॉट डालकर आप डेमो की बुकिंग पूरी कर सकते हैं. कंपनी का प्रतिनिधि तय समय पर आपके घर फोन लेकर पहुंच जाएगा.

Lava Agni 4 Price: कीमत कितनी हो सकती है?
लावा ने आधिकारिक तौर पर कीमत की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक Lava Agni 4 की शुरुआती कीमत ₹23,999–₹24,999 के बीच हो सकती है. यह कीमत 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए बताई जा रही है. फोन कई कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिनमें Black, Silver, Dark Grey, Lunar Mist और Phantom Black शामिल होंगे. इस प्राइस रेंज में यह फोन कई बड़े ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे सकता है.

