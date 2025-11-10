Lava Agni 4 धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार! मिलेगा Dimensity 8350 चिपसेट, 7,000mAh बैटरी और पावरफुल परफॉर्मेंस

Advertisement
यह फोन 20 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च होगा. कंपनी ने हाल ही में एक टीजर जारी किया था जिससे पता चला था कि इस फोन में MediaTek का दमदार चिपसेट दिया जाएगा. अब एक नया पोस्टर सामने आया है जिसमें इस फोन के चिपसेट, रैम और स्टोरेज की जानकारी भी मिल गई है.

Nov 10, 2025
भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Lava ने अपने अगले पावरफुल फोन Lava Agni 4 की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. यह फोन 20 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च होगा. कंपनी ने हाल ही में एक टीजर जारी किया था जिससे पता चला था कि इस फोन में MediaTek का दमदार चिपसेट दिया जाएगा. अब एक नया पोस्टर सामने आया है जिसमें इस फोन के चिपसेट, रैम और स्टोरेज की जानकारी भी मिल गई है.

Dimensity 8350 चिपसेट से होगा लैस
नए टीजर में कंपनी ने खुलासा किया है कि Lava Agni 4 में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट दिया जाएगा. यह चिपसेट हाई-एंड स्मार्टफोन्स में मिलने वाली परफॉर्मेंस देता है, जिससे यह Lava का अब तक का सबसे पावरफुल फोन बनने जा रहा है. फोन में LPDDR5x RAM और UFS 4.0 स्टोरेज टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जो आमतौर पर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में मिलती है. इससे फोन की स्पीड, ऐप लोडिंग टाइम और डेटा ट्रांसफर परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी.

दमदार डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Lava Agni 4 में एक एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक और सॉलिड बिल्ड प्रदान करता है. फोन दो शानदार कलर ऑप्शन में आएगा — Lunar Mist और Phantom Black. इसके रियर पैनल पर एक हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. साथ ही, इसके राइट साइड पर एक एक्स्ट्रा बटन नजर आता है, जो वॉल्यूम और पावर बटन के अलावा है. उम्मीद है कि यह बटन कस्टम फंक्शंस या कैमरा लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.

डिस्प्ले: AMOLED स्क्रीन के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट
Lava Agni 4 में 6.78 इंच की Full HD+ AMOLED डिस्प्ले होगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगी. इसका मतलब है कि स्क्रीन बेहद स्मूद और रिस्पॉन्सिव होगी, खासकर गेमिंग और स्क्रॉलिंग के दौरान. फोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह एक नियर-स्टॉक एंड्रॉयड वर्जन पर चलेगा. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इसमें Android 15 मिलेगा या लेटेस्ट Android 16 वर्जन.

कैमरा और बैटरी स्पेसिफिकेशन
Lava Agni 4 में फोटोग्राफी के लिए डुअल 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप दिया जाएगा. यह कैमरा सेटअप डे-लाइट और लो-लाइट दोनों में शार्प और क्लियर फोटो कैप्चर करने में सक्षम होगा.
सबसे बड़ा अपग्रेड इसकी बैटरी है — कंपनी इसमें दे रही है 7,000mAh की पावरफुल बैटरी, जो इसे अब तक का सबसे लॉन्ग-लास्टिंग Lava फोन बना देगी. यूजर्स को बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे यह फोन पावर यूजर्स और गेमर्स के लिए शानदार ऑप्शन साबित होगा.

कीमत और लॉन्च एक्सपेक्टेशन
Lava Agni 4 को भारतीय बाजार में करीब ₹20,000 (लगभग $225) की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है. इस प्राइस रेंज में यह फोन Dimensity 8350 चिपसेट, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, और 7,000mAh बैटरी जैसी प्रीमियम फीचर्स के साथ सीधा Redmi, Realme और iQOO जैसे ब्रांड्स को टक्कर देगा.

