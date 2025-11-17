Advertisement
₹25,000 से कम में आ रहा सबसे धांसू देसी Smartphone! Oppo, Redmi की बढ़ गई टेंशन, जानिए 5 खास बातें

Lava पिछले कुछ समय से भारतीय मार्केट में Made-in-India प्रीमियम मिड-रेंज फोन पेश कर रही है और Agni सीरीज इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए आधिकारिक रूप से इस फोन की लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:50 AM IST
भारतीय स्मार्टफोन कंपनी Lava अपने नए स्मार्टफोन Lava Agni 4 को 20 नवंबर 2025 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह फोन ब्रांड की मिड-रेंज स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने वाला है. Lava पिछले कुछ समय से भारतीय मार्केट में Made-in-India प्रीमियम मिड-रेंज फोन पेश कर रही है और Agni सीरीज इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. कंपनी ने सोशल मीडिया के जरिए आधिकारिक रूप से इस फोन की लॉन्च डेट की पुष्टि कर दी है. हर साल की तरह इस बार भी Agni सीरीज का नया फोन साल के अंत में बाजार में उतारा जाएगा.

₹25,000 से कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स का वादा
कीमत की बात करें तो Lava Agni 4 को ₹23,999 से ₹24,999 की रेंज में उतारा जा सकता है. यह कीमत 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए मानी जा रही है. इस प्राइस सेगमेंट में Realme, Redmi और iQOO जैसी कंपनियां पहले से ही आक्रामक दामों पर फोन बेच रही हैं, ऐसे में Lava का मुकाबला सीधा इन ब्रांड्स से होगा. कंपनी का उद्देश्य उन खरीदारों को आकर्षित करना है जो ₹25,000 से कम कीमत में एक पावरफुल फोन, प्रीमियम बिल्ड और लंबी बैटरी तलाशते हैं. बाद में शायद Lava बड़े स्टोरेज या अधिक RAM वाले वेरिएंट भी पेश कर सकती है.

Dimensity 8350 चिपसेट के साथ बड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट
Lava Agni 4 में MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो Agni 3 की तुलना में काफी बड़ा अपग्रेड है. यह नया चिपसेट बेहतर 5G सपोर्ट, स्मूथ मल्टीटास्किंग और तेज परफॉर्मेंस का वादा करता है. Lava इस प्रोसेसर को फास्ट स्टोरेज और RAM के साथ जोड़कर फोन की स्पीड और लांग-टर्म परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकती है. फोन Android 15 के साथ आएगा, जिससे यूजर्स को क्लीन और अप-टू-डेट सॉफ्टवेयर अनुभव मिलेगा. मिड-रेंज में यह कॉम्बिनेशन काफी दमदार माना जा रहा है.

AMOLED डिस्प्ले और नया डिजाइन: अब तक का सबसे प्रीमियम लुक
Agni 4 का डिजाइन भी इस बार पूरी तरह बदल दिया गया है. फोन में 6.67 इंच या 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K+ रेजोल्यूशन के साथ आएगा. यह Lava का अब तक का सबसे तेज और सबसे शार्प डिस्प्ले माना जा रहा है. डिजाइन की बात करें तो Agni 4 में सेकेंडरी डिस्प्ले को हटाकर नया मेटल फ्रेम और स्मूथ एज दिए गए हैं. पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल होगा, जिससे फोन और अधिक स्लीक और मॉडर्न दिखेगा. इससे यह फोन प्रीमियम फोन सेगमेंट की तरह दिखाई देगा. फोन Black, Silver, Dark Grey, Lunar Mist और Phantom Black जैसे कलर ऑप्शन में आ सकता है.

50MP OIS कैमरा और 7,000mAh की विशाल बैटरी
फोटोग्राफी के लिए Lava Agni 4 में 50MP का OIS वाला मेन कैमरा दिया जा सकता है, साथ ही 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस मिल सकता है. फ्रंट में भी 50MP का सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद है जो 4K@60fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेगा. AI फीचर्स, डॉक्यूमेंट करेक्शन मोड और डुअल-व्यू वीडियो जैसे फीचर्स भी कैमरा ऐप में शामिल हो सकते हैं. फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh बैटरी होगी, जो हेवी यूजर्स को पूरे दिन की पावर आसानी से देगी. कंपनी 66W या 80W फास्ट चार्जिंग दे सकती है जिससे बैटरी जल्दी चार्ज होगी और लंबे समय तक चल सकेगी.

