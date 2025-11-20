सिर्फ Rs 22,999 में Lava का तगड़ा धमाका! AGNI 4 में आया Flagship AI का तूफान, चीनी ब्रांड्स को लगा झटका

लावा ने भारतीय मार्केट में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Lava AGNI 4 लॉन्च कर दिया है, जिसे खास तौर पर 25 हजार रुपये से कम बजट वाले यूजर्स के लिए तैयार किया गया है. यह फोन भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है और इसमें प्रीमियम मेटल फ्रेम, तेज परफॉर्मेंस और एडवांस AI फीचर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है. Lava ने इसमें Vayu AI नाम का नया स्मार्ट असिस्टेंट दिया है, जो आपकी जरूरतों के अनुसार सीखता और काम करता है. इसके साथ AI Learning, AI Productivity और AI Creativity जैसे एजेंट भी मिलते हैं, जो इस फोन को और स्मार्ट बनाते हैं.

कीमत और उपलब्धता

Lava AGNI 4 दो कलर्स—Phantom Black और Lunar Mist में लॉन्च हुआ है. इसकी कीमत बैंक ऑफर्स के बाद Rs 22,999 रखी गई है. यह फोन 25 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से Amazon पर सेल में मिलेगा. कंपनी ने सिर्फ 8GB RAM + 256GB Storage वाला वेरिएंट पेश किया है, जिसमें RAM को 16GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है. Lava की तरफ से Agni Promise नाम की सर्विस दी जा रही है, जिसके तहत यूजर्स को घर पर सर्विस, डेमो पास और एक साल तक फ्री रिप्लेसमेंट का फायदा मिलेगा.

डिजाइन और डिस्प्ले

AGNI 4 का डिजाइन काफी प्रीमियम है और इसमें अल्यूमिनियम अलॉय मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है. यह स्मार्टफोन 6.67 इंच का 1.5K AMOLED Display लेकर आता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसे धूप में भी बेहद स्पष्ट दिखाती है. डिस्प्ले कलर एक्यूरेसी और स्मूदनेस के मामले में इस प्राइस सेगमेंट में टॉप-क्लास माना जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

परफॉर्मेंस और AI पावर

फोन में MediaTek Dimensity 8350 5G चिपसेट दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है और 3.35GHz तक की स्पीड देता है. इसके साथ LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग, गेमिंग और फाइल ट्रांसफर को बेहद तेज बनाता है.

AGNI 4 में Lava ने Vayu AI Assistant दिया है, जो आपकी आदतों के हिसाब से काम करता है. AI Learning, AI Productivity और AI Creative Tools जैसे फीचर्स इस फोन को बाकी ब्रांड्स से अलग बनाते हैं. फोन का ये स्मार्ट AI सिस्टम इसे आने वाले समय के हिसाब से पूरी तरह तैयार करता है.

कैमरा परफॉर्मेंस

कैमरा सेटअप भी इसे फ्लैगशिप जैसा बनाता है. पीछे की तरफ 50MP OIS Main Camera और 8MP Ultra-wide Camera दिया गया है. फ्रंट में 50MP Selfie Camera मिलता है. दोनों कैमरे 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं. AI Scene Detection और Skin Tone Optimization की मदद से फोटो और वीडियो प्रोफेशनल क्वालिटी के नजर आते हैं.

बैटरी और फास्ट चार्जिंग

Lava AGNI 4 में 5000mAh की बैटरी है, जो करीब 14 घंटे तक लगातार एंटरटेनमेंट दे सकती है. इसके साथ 66W Fast Charging दी गई है, जो फोन को सिर्फ 19 मिनट में 50% तक चार्ज कर देती है.

अन्य फीचर्स

फोन में कई प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं-

इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ऐप लॉक, एंटी-थेफ्ट फीचर्स और क्लीन Android 15 (बिना किसी ब्लोटवेयर).

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 और USB Type-C 3.2 मिलता है.

कंपनी 3 Android अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट का वादा कर रही है.