Lava ने कर दिया धमाका! ₹16,999 में दो-दो स्क्रीन वाला स्मार्टफोन, देसी ब्रांड ने उड़ाई विदेशी कंपनियों की नींद

Lava ने भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में Lava Blaze Duo 3 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला ड्यूल-स्क्रीन स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत ₹16,999 रखी गई है. यह फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जो स्टाइल, नए फीचर्स और परफॉर्मेंस तीनों चाहते हैं, लेकिन बजट से बाहर नहीं जाना चाहते. Blaze Duo 3 के साथ Lava ने यह दिखाने की कोशिश की है कि इनोवेशन सिर्फ महंगे फोन्स तक सीमित नहीं होना चाहिए.

ड्यूल AMOLED डिस्प्ले का नया एक्सपीरियंस

Lava Blaze Duo 3 की सबसे बड़ी खासियत इसका ड्यूल-स्क्रीन सेटअप है. फोन के पीछे दिया गया 1.6 इंच का AMOLED सेकेंडरी डिस्प्ले रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान और स्टाइलिश बनाता है. इस रियर स्क्रीन पर यूजर बिना फोन अनलॉक किए नोटिफिकेशन देख सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फी क्लिक कर सकते हैं और कस्टम एनिमेशन भी दिखा सकते हैं.

फोन का मेन डिस्प्ले 6.67 इंच का FHD+ AMOLED पैनल है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका मतलब है कि वीडियो देखना, गेम खेलना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना काफी स्मूद और कलरफुल अनुभव देता है.

परफॉर्मेंस और स्टोरेज में कोई समझौता नहीं

Blaze Duo 3 में MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.6GHz तक जाती है. यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग, डेली ऐप्स और कैजुअल गेमिंग के लिए काफी दमदार माना जाता है. फोन में 6GB LPDDR5 RAM दी गई है, जिसके साथ 6GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट भी मिलता है.

स्टोरेज की बात करें तो इसमें 128GB UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है, जिससे ऐप्स जल्दी खुलते हैं और डेटा ट्रांसफर भी फास्ट होता है. कुल मिलाकर, यह फोन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए एक संतुलित परफॉर्मेंस ऑफर करता है.

कैमरा और रियर स्क्रीन का स्मार्ट इस्तेमाल

Lava Blaze Duo 3 में 50MP का AI रियर कैमरा दिया गया है, जो Sony IMX752 सेंसर के साथ आता है. यह कैमरा अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन्स में अच्छी डिटेल और कलर के साथ फोटो क्लिक करने में सक्षम है. फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

इस फोन की खास बात यह है कि रियर AMOLED डिस्प्ले को कैमरा प्रीव्यू के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे यूजर रियर कैमरे से हाई-क्वालिटी सेल्फी ले सकते हैं, जो आमतौर पर महंगे फोन्स में देखने को मिलता है.

बैटरी, चार्जिंग और डेली फीचर्स

फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप देने का दावा करती है. इसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. Blaze Duo 3 में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, स्टीरियो स्पीकर्स, IR ब्लास्टर और Type-C पोर्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो डेली यूज को और आसान बनाते हैं.

डिजाइन, कलर ऑप्शन और सॉफ्टवेयर

Blaze Duo 3 का डिजाइन काफी स्लिम है, जिसकी मोटाई सिर्फ 7.55mm है. फोन Moonlight Black और Imperial Gold जैसे प्रीमियम कलर ऑप्शन में आता है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें क्लीन Android 15 मिलता है, जिसमें कोई विज्ञापन, बेकार ऐप्स या फालतू नोटिफिकेशन नहीं हैं. Lava इस फोन के साथ Free Service@Home सपोर्ट भी दे रही है, जो भारतीय यूजर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है.

कीमत और उपलब्धता

Lava Blaze Duo 3 की कीमत ₹16,999 रखी गई है और यह फोन 19 जनवरी 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. कंपनी एक Android OS अपडेट और दो साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है. इस कीमत पर ड्यूल-स्क्रीन और AMOLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसे मिड-रेंज सेगमेंट में एक अलग पहचान दिलाते हैं.