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₹14,000 से कम में लावा का नया 5G फोन लॉन्च, घर बैठे फ्री सर्विस और 6000mAh बैटरी ने खींचा सबका ध्यान!

कम बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने वाले लोगों के लिए लावा ने नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने 6000mAh की दमदार बैटरी वाला Lava Bold N4 Lite को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 15,000 से भी कम है. इस फोन की सेल 26 सितंबर से शुरू होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 19, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:40 AM IST
₹14,000 से कम में लावा का नया 5G फोन लॉन्च, घर बैठे फ्री सर्विस और 6000mAh बैटरी ने खींचा सबका ध्यान!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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