/₹14,000 से कम में लावा का नया 5G फोन लॉन्च, घर बैठे फ्री सर्विस और 6000mAh बैटरी ने खींचा सबका ध्यान!

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन बजट 15,000 से कम है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में इस बजट से भी कम कीमत में अच्छे और दमदार स्मार्टफोन मिल रहे हैं. इसी क्रम में Lava ने अपना नया और बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. पिछले महीने कंपनी ने Lava Bold N4 Lite लॉन्च करने के बाद अब कंपनी ने दमदार बैटरी और अपग्रेडेड फीचर्स के साथ Lava Bold N4 Pro 5G को मार्केट में उतार दिया है. यह फोन खासकर उन कस्टमर्स के लिए है जो कम कीमत में दमदार बैटरी बैकअप और शानदार कैमरा चाहते हैं. आइए जानते हैं इस नए स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और सभी खास फीचर्स के बारे में विस्तार से.