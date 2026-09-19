/₹14,000 से कम में लावा का नया 5G फोन लॉन्च, घर बैठे फ्री सर्विस और 6000mAh बैटरी ने खींचा सबका ध्यान!

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन बजट 15,000 से कम है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में इस बजट से भी कम कीमत में अच्छे और दमदार स्मार्टफोन मिल रहे हैं. इसी क्रम में Lava ने अपना नया और बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. पिछले महीने कंपनी ने Lava Bold N4 Lite लॉन्च करने के बाद अब कंपनी ने दमदार बैटरी और अपग्रेडेड फीचर्स के साथ Lava Bold N4 Pro 5G को मार्केट में उतार दिया है. यह फोन खासकर उन कस्टमर्स के लिए है जो कम कीमत में दमदार बैटरी बैकअप और शानदार कैमरा चाहते हैं. आइए जानते हैं इस नए स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और सभी खास फीचर्स के बारे में विस्तार से.
इसकी पहली सेल 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर शुरू होगी. लावा के मुताबिक, अभी Amazon पर लिमटेड जानकारी ही सामने आई हैं और सेल से पहले फोन के अन्य फीचर्स भी उजागर किए जा सकते हैं. खास बात यह है कि लावा इस फोन के साथ अपनी खास फ्री सर्विस एट होम सुविधा भी दे रही है, यानी कस्टमर्स को आफ्टर-सेल्स सपोर्ट के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि घर पर ही सर्विस मिल जाएगी.
डिजाइन की बात करें तो लावा के इस नए फोन में फ्लैट रियर पैनल दिया गया है, जिसके ऊपर बाईं तरफ एक उभरा हुआ चौकोर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें दो बड़े लेंस और एक एलईडी फ्लैश लाइट मौजूद है. फोन का फ्रेम भी फ्लैट है और इसके दाईं ओर पावर बटन के साथ वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं. वहीं सेल्फी कैमरे के लिए वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच दिया गया है.
लावा के इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस एलसीडी मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है.
हुड के तहत, यह फोन Unisoc T8200 5G चिपसेट से लैस है. इसमें 6GB रैम के साथ 6GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे कुल रैम 12GB तक हो जाती है. फोन में 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है. सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन एंड्रॉयड 16 पर काम करता है. फोटोग्राफी के लिए इसके रियर पैनल पर 50 मेगापिक्सल का एआई-बैक्ड डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. वहीं फोन को धूल और पानी के छींटों से बचाने के लिए IP64 रेटिंग भी मिलती है.
इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी बैटरी है. फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की दमदार बैटरी दी गई है जो 18W चार्जिंग को सपोर्ट करती है. एक बार चार्ज करने पर यह फोन आसानी से लंबा बैटरी बैकअप दे सकता है.
भारतीय मार्केट में Lava Bold N4 Pro 5G के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की स्पेशल लॉन्च कीमत 13,999 रुपये रखी गई है, जिसमें सभी ऑफर्स शामिल हैं. यह फोन दो कलर्स मोनाको ब्लू (Monaco Blue) और ओपुलेंट लिलाक (Opulent Lilac) में आप खरीद सकते हैं.