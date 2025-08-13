Lava का नया धमाका! AMOLED स्क्रीन-दमदार कैमरा और फीचर्स के साथ लॉन्च किया धांसू फोन, इतनी है कीमत
Lava का नया धमाका! AMOLED स्क्रीन-दमदार कैमरा और फीचर्स के साथ लॉन्च किया धांसू फोन, इतनी है कीमत

Lava Blaze AMOLED 2 Launch In India: Lava ने भारतीय बाजार में अपना नया फोन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को एक बेहद खास डिजाइन के साथ पेश किया है. इस फोन में 5000mAh की बैटरी और 50MP का कैमरा दिया गया है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:24 PM IST
Lava का नया धमाका! AMOLED स्क्रीन-दमदार कैमरा और फीचर्स के साथ लॉन्च किया धांसू फोन, इतनी है कीमत

Lava Launch New Phone In India: आज के समय में स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है. हम सभी आज के समय मोबाइल के बगैर एक पल भी नहीं काट पाते हैं. अगर आपको भी मोबाइल का खूब शौक है, तो आज हम आपके भारतीय कंपनी के बनाए फोन के बारे में बताएंगे. Lava ने अपनी नए फोन Lava  Blaze AMOLED 2 को लॉन्च कर दिया है. इस फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट स्पोर्ट करता है. हम आपको इस खबर में Lava के द्वारा पेश किए गए फोन के फीचर्स, डिजाइन, बैटरी, कैमरा और कीमत के बारे में बताएंगे.

Lava Blaze AMOLED 2 का डिजाइन काफी स्लिम रखा गया है. इतना ही नहीं कंपनी ने इस फोन का रियर पैनल में बड़ा गेम कर दिया है. लावा ने इस फोन का बैक पैनल अपकमिंग iphone 17 Air, Google Pixel 9 और Oneplus Nord 4 के जैसा डिजाइन किया गया है, जो काफी आकर्षक लगता है. 

आइए जानते हैं बैटरी और फीचर्स के बारे में 
 
Lava Blaze AMOLED 2 के फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है. वहीं इस स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें, तो 6.67inch का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. लावा ने इस मोबाइल में MediaTek Dimensity 7060 का प्रोसेसर, 6GB RAM, 128 GB स्टोरेज और 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है. इस स्मार्टफोन में डुअल सिम का सेटअप देखने को मिलता है. इस हैंडसेट में 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 और USB Type-C चार्जर दिया गया है. 

कंपनी ने इस फोन को दो कलर ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन में 50 MP रियर और फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है. Lava Blaze AMOLED 2 के कीमत की बात करें तो इसे खरीदने के लिए आपको 13,499 रुपये खर्च करने होंगे. आप इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन  और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि इस मोबाइल की बिक्री 16 अगस्त से शुरू होगी.

