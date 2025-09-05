Lava का धमाका! सिर्फ ₹7,499 में लॉन्च हुआ 5G फोन, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान

Lava Bold N1 5G: क्या आप भी नया 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट बहुत कम है. जवाब अगर हां है तो अब परेशान होने की कोई भी बात नहीं है. कम बजट में 5G स्मार्टफोन की दुनिया में Lava ने तहलका मचा दिया है. कंपनी ने अपना नया फोन Lava Bold N1 5G लॉन्च कर दिया है, जो बहुत ही कम कीमत पर कई स्मार्ट फीचर के साथ आता है. आइए आज के इस आर्टिकल में इस फोन की कीमत और फीचर्स जानते हैं.

Lava का यह फोन Bold N1 5G 90Hz डिस्प्ले और 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है. वहीं 4GB + 64GB RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन वाले बेस मॉडल फोन की कीमत 7,499 रुपये से शुरू होती है. खास बात यह है कि अगर आप ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं तो भी आपके लिए यह फोन बेस्ट है. यह 128GB वैरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 7,999 रुपये है.

कलर के मिलते हैं ये दो ऑप्शन

इस हैंडसेट Champagne Gold और Royal Blue कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है. ग्राहक Lava Bold N1 5G को Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 के दौरान अर्ली डील्स के हिस्से के रूप में खरीद सकते हैं, जो 23 सितंबर से शुरू होगा.

Lava ने फोन की खरीद पर बैंक ऑफर्स दे रहा है. SBI क्रेडिट कार्ड या EMI से खरीदने पर ग्राहक को 750 रुपये का तुरंत छूट मिल सकता है. इस ऑफर के साथ Lava Bold N1 5G की कीमत 64GB वेरिएंट के लिए 6,749 रुपये और 128GB वेरिएंट के लिए 7,249 रुपये हो जाती है.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स जान लीजिए

Lava Bold N1 5G एक डुअल नैनो सिम वाला स्मार्टफोन है जो Android 15 के साथ आता है. कंपनी के मुताबिक इस फोन को दो साल तक एंड्रॉयड अपडेट और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे. इसमें 6.75 इंच की HD+ LCD स्क्रीन है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 का आस्पेक्ट रेशियो सपोर्ट करती है.

Lava Bold N1 5G में ऑक्टा-कोर Unisoc T765 प्रोसेसर है, जो 4GB RAM और 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. RAM को वर्चुअली 4GB तक बढ़ाया जा सकता है, और microSD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 1TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है.

Lava Bold N1 5G में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और एक सेकेंडरी कैमरा है, जो पोर्ट्रेट, नाइट, प्रो और स्लो मोशन जैसे मोड्स को सपोर्ट करता है और 4K/30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए है. फोन में 5,000mAh की बैटरी है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन बॉक्स में 10W का चार्जर आता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, OTG और USB Type-C मौजूद हैं.

