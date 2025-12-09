Advertisement
trendingNow13034704
Hindi Newsटेक

Lava ने मचा डाली सनसनी! सिर्फ 12,999 में आया Lava Play Max, मिलेगी गेमर्स को VC Cooling टेक्नोलॉजी

कंपनी ने इस फोन में सेगमेंट-फर्स्ट Vapor Chamber Cooling (VC Cooling) तकनीक दी है, जो लंबे समय तक Call of Duty Mobile, Free Fire, BGMI जैसे गेम खेलने पर भी फोन को गर्म नहीं होने देती.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 09, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lava ने मचा डाली सनसनी! सिर्फ 12,999 में आया Lava Play Max, मिलेगी गेमर्स को VC Cooling टेक्नोलॉजी

Lava ने अपने नए स्मार्टफोन Lava Play Max को पेश किया है. यह फोन खासतौर पर आज के युवा यूजर्स के लिए तैयार किया गया है, जो पढ़ाई, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग all-in-one उपयोग करते हैं. कंपनी ने इस फोन में सेगमेंट-फर्स्ट Vapor Chamber Cooling (VC Cooling) तकनीक दी है, जो लंबे समय तक Call of Duty Mobile, Free Fire, BGMI जैसे गेम खेलने पर भी फोन को गर्म नहीं होने देती. दिसंबर से यह फोन देशभर के Lava आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा और कंपनी का फोकस इस बार पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ प्रैक्टिकल अपग्रेड्स पर है.

परफॉर्मेंस: Dimensity 7300 और VC Cooling का दमदार कॉम्बिनेशन
Lava Play Max में 2.5GHz MediaTek Dimensity 7300 (4nm) चिपसेट दिया गया है, जो तेज ऐप लोडिंग और स्मूद मल्टीटास्किंग प्रदान करता है. इसके साथ जोड़ी गई VC Chamber Cooling तकनीक फोन को ओवरहीटिंग से बचाती है और लंबे गेमिंग सेशन में भी तापमान नियंत्रित रखती है. BGMI, COD Mobile या किसी भी हाई-लोड गेम को यूजर बिना किसी हीटिंग इश्यू के लगातार खेल सकते हैं. यह परफॉर्मेंस उन यूजर्स के लिए खास है जो एक साथ कई काम करते हैं और उन्हें पूरे दिन भरोसेमंद स्पीड चाहिए.

डिस्प्ले और स्टोरेज: 6.72-इंच FHD+ 120Hz स्क्रीन
फोन में 6.72 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह डिस्प्ले स्टडी कंटेंट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए काफी स्मूद और इमर्सिव अनुभव देता है. स्टोरेज और RAM में कंपनी ने UFS 3.1 स्टोरेज के साथ 12GB (6GB+6GB) और 16GB (8GB+8GB) तक का LPDDR4X RAM** विकल्प दिया है. इससे मल्टीटास्किंग के दौरान किसी तरह की लैगिंग की समस्या नहीं आती. साथ ही फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो धूल और पानी की हल्की छींटों से सुरक्षा प्रदान करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैमरा: 50MP AI कैमरा और 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट
Lava Play Max में 50MP AI कैमरा EIS सपोर्ट के साथ दिया गया है, जो स्थिर और क्लियर इमेजेज शूट करने में मदद करता है. सेल्फी कैमरा 8MP का है, जो सोशल मीडिया के लिए अच्छी क्वालिटी देता है. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन में 4K@30FPS की क्षमता है, जो छात्रों, कंटेंट क्रिएटर्स और टेक यूजर्स के लिए काफी उपयोगी फीचर है.

बैटरी और सॉफ्टवेयर: 5000mAh बैटरी और क्लीन Android 15
फोन में 5000mAh का बैटरी बैकअप है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. यह बैटरी एक फुल डे का पावर देती है. Lava ने इसमें क्लीन Android 15 OS दिया है, जिसका मतलब है न कोई एड, न ब्लोटवेयर और न ही प्री-लोडेड ऐप्स. यह फोन का यूजर एक्सपीरियंस और भी बेहतर बनाता है.

डिजाइन: प्रीमियम ग्लॉसी लुक
Play Max को एक चमकदार प्रीमियम डिजाइन दिया गया है. फोन दो कलर ऑप्शन—Deccan Black और Himalayan White में उपलब्ध होगा. यह स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन युवा यूजर्स को लक्षित करता है, जो कम कीमत में प्रीमियम फिनिश चाहते हैं.

Free Service @ Home: Lava की खास सुविधा
Lava की यूजर-फ्रेंडली सर्विस पॉलिसी के तहत Play Max में फ्री सर्विस @ होम सपोर्ट भी दिया गया है. यानी घर बैठे ही कंपनी की सर्विस टीम सपोर्ट देगी, जो भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा है.

कीमत और उपलब्धता
Lava Play Max दिसंबर 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. अधिकतर बड़े बैंकों के जरिए फाइनेंसिंग विकल्प भी मिलेंगे.
कीमत इस प्रकार है:
• 6GB+6GB वेरिएंट – ₹12,999
• 8GB+8GB वेरिएंट – ₹14,999

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

LavaLava Play MaxLava Play Max price

Trending news

SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
Navjot Singh Sindhu
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
Maharashtra news
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
Vande Mataram Discussion
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
IndiGo crisis
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
Supreme Court
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
terrorists infiltrate
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
Supreme Court News
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
CJI Surya Kant
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
Kerala Local Body Election
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी