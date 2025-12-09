Lava ने मचा डाली सनसनी! सिर्फ 12,999 में आया Lava Play Max, मिलेगी गेमर्स को VC Cooling टेक्नोलॉजी

Lava ने अपने नए स्मार्टफोन Lava Play Max को पेश किया है. यह फोन खासतौर पर आज के युवा यूजर्स के लिए तैयार किया गया है, जो पढ़ाई, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग all-in-one उपयोग करते हैं. कंपनी ने इस फोन में सेगमेंट-फर्स्ट Vapor Chamber Cooling (VC Cooling) तकनीक दी है, जो लंबे समय तक Call of Duty Mobile, Free Fire, BGMI जैसे गेम खेलने पर भी फोन को गर्म नहीं होने देती. दिसंबर से यह फोन देशभर के Lava आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा और कंपनी का फोकस इस बार पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ प्रैक्टिकल अपग्रेड्स पर है.

परफॉर्मेंस: Dimensity 7300 और VC Cooling का दमदार कॉम्बिनेशन

Lava Play Max में 2.5GHz MediaTek Dimensity 7300 (4nm) चिपसेट दिया गया है, जो तेज ऐप लोडिंग और स्मूद मल्टीटास्किंग प्रदान करता है. इसके साथ जोड़ी गई VC Chamber Cooling तकनीक फोन को ओवरहीटिंग से बचाती है और लंबे गेमिंग सेशन में भी तापमान नियंत्रित रखती है. BGMI, COD Mobile या किसी भी हाई-लोड गेम को यूजर बिना किसी हीटिंग इश्यू के लगातार खेल सकते हैं. यह परफॉर्मेंस उन यूजर्स के लिए खास है जो एक साथ कई काम करते हैं और उन्हें पूरे दिन भरोसेमंद स्पीड चाहिए.

डिस्प्ले और स्टोरेज: 6.72-इंच FHD+ 120Hz स्क्रीन

फोन में 6.72 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. यह डिस्प्ले स्टडी कंटेंट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए काफी स्मूद और इमर्सिव अनुभव देता है. स्टोरेज और RAM में कंपनी ने UFS 3.1 स्टोरेज के साथ 12GB (6GB+6GB) और 16GB (8GB+8GB) तक का LPDDR4X RAM** विकल्प दिया है. इससे मल्टीटास्किंग के दौरान किसी तरह की लैगिंग की समस्या नहीं आती. साथ ही फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो धूल और पानी की हल्की छींटों से सुरक्षा प्रदान करता है.

कैमरा: 50MP AI कैमरा और 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट

Lava Play Max में 50MP AI कैमरा EIS सपोर्ट के साथ दिया गया है, जो स्थिर और क्लियर इमेजेज शूट करने में मदद करता है. सेल्फी कैमरा 8MP का है, जो सोशल मीडिया के लिए अच्छी क्वालिटी देता है. वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन में 4K@30FPS की क्षमता है, जो छात्रों, कंटेंट क्रिएटर्स और टेक यूजर्स के लिए काफी उपयोगी फीचर है.

बैटरी और सॉफ्टवेयर: 5000mAh बैटरी और क्लीन Android 15

फोन में 5000mAh का बैटरी बैकअप है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. यह बैटरी एक फुल डे का पावर देती है. Lava ने इसमें क्लीन Android 15 OS दिया है, जिसका मतलब है न कोई एड, न ब्लोटवेयर और न ही प्री-लोडेड ऐप्स. यह फोन का यूजर एक्सपीरियंस और भी बेहतर बनाता है.

डिजाइन: प्रीमियम ग्लॉसी लुक

Play Max को एक चमकदार प्रीमियम डिजाइन दिया गया है. फोन दो कलर ऑप्शन—Deccan Black और Himalayan White में उपलब्ध होगा. यह स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन युवा यूजर्स को लक्षित करता है, जो कम कीमत में प्रीमियम फिनिश चाहते हैं.

Free Service @ Home: Lava की खास सुविधा

Lava की यूजर-फ्रेंडली सर्विस पॉलिसी के तहत Play Max में फ्री सर्विस @ होम सपोर्ट भी दिया गया है. यानी घर बैठे ही कंपनी की सर्विस टीम सपोर्ट देगी, जो भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा है.

कीमत और उपलब्धता

Lava Play Max दिसंबर 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. अधिकतर बड़े बैंकों के जरिए फाइनेंसिंग विकल्प भी मिलेंगे.

कीमत इस प्रकार है:

• 6GB+6GB वेरिएंट – ₹12,999

• 8GB+8GB वेरिएंट – ₹14,999