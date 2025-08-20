Lava Play Ultra 5G: लॉन्च हुआ 64MP कैमरे वाला स्मार्टफोन, 510 घंटे चलेगी बैटरी और कीमत इतनी कम; रह जाएंगे दंग
Lava Play Ultra 5G: लॉन्च हुआ 64MP कैमरे वाला स्मार्टफोन, 510 घंटे चलेगी बैटरी और कीमत इतनी कम; रह जाएंगे दंग

Lava Play Ultra 5G: लावा का नया स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है. कंपनी ने अपने इस 5G गेमिंग स्मार्टफोन में जबरदस्त कैमरा क्वालिटी के साथ शानदार बैटरी बैकअप भी दिया जाता है. वहीं, इसकी कीमत इतनी कम रखी गई है कि लोग दंग रह जाएं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:04 PM IST
Lava Play Ultra 5G: लावा ने बुधवार को अपना 5G स्मार्टफोन प्ले अल्ट्रा 5G भारत में लॉन्च कर दिया है, जो मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट पर चलता है. इसमें 8GB RAM दी गई  है, जिससे एक साथ कई ऐप्स चलाना आसान हो जाता है. फोन दो खूबसूरत रंगों में आता है. इसमें 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी जा रही है. इसमें दो बैक कैमरे दिए गए हैं, जिनमें से एक 64MP का है, जिससे अच्छी क्वालिटी की फोटो ली जा सकती है. फोन की बैटरी 5,000mAh की है, जो लंबे समय तक चलती है और 33W की फास्ट चार्जिंग से जल्दी चार्ज भी हो जाती है.

इस कीमत पर हुआ लॉन्च
लावा प्ले अल्ट्रा 5G की कीमत भारत में 14,999 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत उस मॉडल के लिए हैं जिसमें 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज है. अगर आप थोड़ा ज्यादा रैम चाहते हैं तो 8GB रैम वाला मॉडल 16,499 रुपये में मिलेगा. ये भी दो रंगों में मिल जाएगा- आर्कटिक फ्रॉस्ट और आर्कटिक स्लेट. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 25 अगस्त से ये अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

ऑफर्स का उठाएं फायदा
लावा ने लॉन्च के मौके पर एक खास ऑफर रखा है. अगर आप अभी खरीदते हैं तो 6GB रैम वाला मॉडल आपको सिर्फ 13,999 रुपये में मिलेगा और 8GB रैम वाला मॉडल 15,499 रुपये में मिल जाएगा. इसके अलावा अगर आपके पास ICICI, SBI या HDFC बैंक का कार्ड है तो आपको 1,000 रुपये की और छूट मिल सकती है. यानी सही वक्त पर खरीदने पर आपको अच्छा फायदा मिल सकता है.

फोन में मिल रहे ये फीचर्स
लावा प्ले अल्ट्रा 5G एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 पर चलता है. कंपनी ने कहा है कि इस फोन को दो बार नया एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा और तीन साल तक इसे सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे फोन सुरक्षित बना रहेगा. इसमें 6.67 इंच की बड़ी और शानदार स्क्रीन दी गई है, जो फुल HD+ क्वालिटी के साथ आती है और AMOLED टेक्नोलॉजी पर बनी है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, और इसकी ब्राइटनेस 1,000 निट्स है, जिससे फोन की स्क्रीन को धूप में भी आसानी से देखा जा सकता है. कंपनी का कहना है कि स्क्रीन में रंग बहुत अच्छे और असली जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये DCI-P3 कलर रेंज को पूरी तरह सपोर्ट करती है. फोन में मीडियाटेक का नया और ताकतवर प्रोसेसर है जो 4nm टेक्नोलॉजी पर बना है. इसमें 8GB तक की तेज LPDDR4x रैम और 128GB की फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है, जिससे ऐप्स और गेम्स जल्दी खुलते हैं और फोन हैंग नहीं करता.

कैमरा और कनेक्टिविटी बेहतरीन
लावा प्ले अल्ट्रा 5G में दो बैक कैमरे दिए गए हैं. इसका मेन कैमरा 64MP का है, जिसमें सोनी का IMX682 सेंसर लगा है और दूसरा कैमरा 5MP का मैक्रो कैमरा दिया जा रहा है, जो खासतौर पर पास की चीजों की फोटो लेने के लिए है. सेल्फी के लिए इसमें 13MP का फ्रंट कैमरा है. फोन में नाइट मोड, HDR, पोर्ट्रेट, ब्यूटी, पैनोरमा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, फिल्टर्स, प्रो मोड, AR स्टिकर और मैक्रो फोटोग्राफी जैसे कई फोटोग्राफी मोड्स उपलब्ध हैं.

साउंट क्वालिटी भी शानदार
लावा प्ले अल्ट्रा 5G में धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग है. कनेक्टिविटी के मामले में भी ये फोन काफी अच्छा है. इसमें ब्लूटूथ 5.2, OTG, वाई-फाई 6 और USB टाइप-C जैसे ऑप्शन्स मिल जाएंगे.साउंड के लिए इसमें स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जिससे म्यूजिक या वीडियो का मजा दोगुना हो जाता है.

जबरदस्त बैटरी बैकअप
लावा प्ले अल्ट्रा 5G में बड़ी 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक चलती है. इसे चार्ज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि इसमें 33W की फास्ट चार्जिंग है. कंपनी का कहना है कि ये फोन सिर्फ 83 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है. एक बार चार्ज करने पर आप करीब 45 घंटे तक बात कर सकते हैं और अगर फोन यूज न भी करें तो ये 510 घंटे तक ऑन रह सकता है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं.

