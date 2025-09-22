Lava Play Ultra 5G Review: कम कीमत में दमदार गेमिंग का वादा, कितना खरा उतरा ये फोन?
Lava Play Ultra 5G Review: कम कीमत में दमदार गेमिंग का वादा, कितना खरा उतरा ये फोन?

आइए जानते हैं, क्या यह फोन वाकई अपने वादों पर खरा उतरता है या नहीं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:25 PM IST
Lava Play Ultra 5G Review: कम कीमत में दमदार गेमिंग का वादा, कितना खरा उतरा ये फोन?

Lava Play Ultra 5G Review in Hindi: भारत में मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट बेहद प्रतिस्पर्धी है, लेकिन Lava ने अपने नए Play Ultra 5G के साथ इस भीड़ में एक खास जगह बनाने की कोशिश की है. खासकर युवाओं और मोबाइल गेमर्स को ध्यान में रखते हुए यह फोन पेश किया गया है. इसकी कीमत ₹13,999 से शुरू होकर ₹15,499 तक जाती है (ऑफर्स के बाद). आइए जानते हैं, क्या यह फोन वाकई अपने वादों पर खरा उतरता है या नहीं.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी कैसी है?
Lava Play Ultra 5G देखने में प्रीमियम लगता है. Arctic Frost और Arctic Slate कलर ऑप्शन इसे फ्रेश और स्लीक लुक देते हैं. इसका स्लिम फॉर्म फैक्टर और IP64 रेटिंग इसे धूल और छींटों से सुरक्षित बनाते हैं. हालांकि, डिजाइन में कुछ भी यूनिक या ट्रेंडी नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में बिल्ड क्वालिटी संतोषजनक कही जा सकती है.

डिस्प्ले कितना दमदार है?
फोन में 6.67-इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो FHD+ रिजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है. कलर वाइब्रेंसी और आउटडोर विजिबिलिटी शानदार है. इस रेंज में इतनी ब्राइट और स्मूद डिस्प्ले मिलना बड़ी बात है. गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहतरीन बनता है.

परफॉर्मेंस और गेमिंग कैसा है?
इसमें MediaTek Dimensity 7300 (4nm) चिपसेट दिया गया है, जो MediaTek HyperEngine के साथ आता है. AnTuTu स्कोर 700,000 से ऊपर है, जो कि मिड-रेंज के लिए शानदार है. रोजमर्रा के टास्क और गेमिंग (BGMI, Call of Duty Mobile) स्मूद रहती है, हालांकि लंबे समय तक गेम खेलने पर थोड़ा हीटिंग देखा जा सकता है.

RAM और स्टोरेज कैसा है?
फोन दो वेरिएंट में आता है – 6GB+6GB और 8GB+8GB RAM, साथ में 128GB UFS 3.1 स्टोरेज (1TB तक एक्सपेंडेबल). मल्टीटास्किंग आसान है और ऐप्स जल्दी लोड हो जाते हैं. स्टोरेज स्पीड की वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी तेज महसूस होती है.

ऑडियो एक्सपीरियंस कैसा है?
डुअल स्टीरियो स्पीकर अच्छे क्लैरिटी और वॉल्यूम के साथ आते हैं. गेमिंग और मीडिया कंजम्पशन के दौरान आवाज साफ और पर्याप्त तेज होती है. हालांकि, यह ऑडियोफाइल्स के लिए नहीं है, लेकिन सिंगल स्पीकर वाले फोन्स से कहीं बेहतर है.

कैमरा कितना प्रभावशाली है?
इसमें 64MP Sony IMX682 प्राइमरी कैमरा EIS (Electronic Image Stabilization) के साथ दिया गया है. दिन में तस्वीरें शार्प और डीटेल में आती हैं. रात में क्वालिटी थोड़ी गिरती है लेकिन औसत से बेहतर है. 5MP का मैक्रो कैमरा नाम मात्र है. 13MP का फ्रंट कैमरा ठीक-ठाक है. खास बात – 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से सपोर्ट करता है.

बैटरी और चार्जिंग कैसा है?
फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि पूरे दिन आराम से चल जाती है. \~45 घंटे टॉक टाइम और 10+ घंटे वीडियो प्लेबैक मिल जाता है. 33W फास्ट चार्जिंग दी गई है, जो ठीक है, लेकिन इसी कीमत में कुछ कंपनियां 67W तक ऑफर कर रही हैं.

सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है?
यह फोन Stock Android 15 के साथ आता है, जिसमें कोई बेमतलब के ऐप्स या ऐड्स नहीं हैं. Lava ने 2 साल की OS अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है. यह इस रेंज में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है.

खूबियां:
- शानदार AMOLED डिस्प्ले (120Hz)
- Stock Android अनुभव बिना ब्लोटवेयर
- मजबूत परफॉर्मेंस (Dimensity 7300)
- 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट
- IP64 रेटिंग + अच्छा ऑडियो

कमियां
- मैक्रो कैमरा बेकार
- चार्जिंग स्पीड औसत
- डिज़ाइन में कुछ नया नहीं
- लंबे गेमिंग सेशन में हल्की हीटिंग

