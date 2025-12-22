ANC और 40 घंटे बैटरी! Lava ने लॉन्च किया Probuds Wave 931, कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Lava की ऑडियो रेंज Probuds के तहत नया नेकबैंड Probuds Wave 931 लॉन्च किया गया है. इसकी कीमत ₹1299 रखी गई है, लेकिन लॉन्च ऑफर के तहत पहले 500 ग्राहकों को यह सिर्फ ₹1099 में मिलेगा. यह नेकबैंड 24 दिसंबर से दोपहर 12 बजे Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. ग्राहक इसे Celestial Chrome और Violet Eclipse दो कलर ऑप्शन में खरीद सकेंगे.

डिजाइन और कम्फर्ट: प्रीमियम लुक के साथ मजबूत बिल्ड

Probuds Wave 931 को खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी लाइफस्टाइल तेज़ और एक्टिव है. इसमें प्रीमियम मेटैलिक फिनिश दी गई है, जो इसे महंगे नेकबैंड जैसा लुक देती है. मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ यह लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक महसूस होता है. चाहे ऑफिस हो, ट्रैवल हो या वर्कआउट—यह नेकबैंड हर सिचुएशन में फिट बैठता है.

ऑडियो क्वालिटी और Active Noise Cancellation

इस नेकबैंड में 13mm डायनामिक डीप बास ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो दमदार बास, साफ वोकल्स और बैलेंस्ड साउंड आउटपुट देते हैं. Probuds Wave 931 में Active Noise Cancellation (ANC) का सपोर्ट है, जो आसपास के शोर को काफी हद तक कम कर देता है. इसके साथ Environmental Noise Cancellation (ENC) भी दिया गया है, जिससे कॉल के दौरान आपकी आवाज़ साफ सुनाई देती है. 45ms लो लेटेंसी की वजह से यह म्यूजिक, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए भी अच्छा विकल्प बनता है.

बैटरी और फास्ट चार्जिंग का भरोसा

Probuds Wave 931 में 300mAh की बैटरी दी गई है. ANC बंद रहने पर यह नेकबैंड 40 घंटे तक का प्लेबैक देता है, जबकि ANC ऑन होने पर भी 31 घंटे तक चलता है. Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 10 घंटे तक म्यूजिक सुना जा सकता है. फुल चार्ज में लगभग 60 मिनट का समय लगता है, जो बिजी यूज़र्स के लिए काफी सुविधाजनक है.

Magnetic Hall Switch: स्मार्ट कंट्रोल का अनुभव

इस नेकबैंड की सबसे खास बात इसका मैग्नेटिक हॉल स्विच है. जैसे ही आप ईयरबड्स को अलग करते हैं, म्यूजिक अपने आप प्ले होने लगता है या कॉल रिसीव हो जाती है. वहीं, ईयरबड्स को आपस में जोड़ते ही म्यूजिक पॉज़ हो जाता है या कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है. यह फीचर मल्टीटास्किंग, ट्रैवल और वर्कआउट के दौरान काफी काम का साबित होता है.

कनेक्टिविटी और स्मार्ट फीचर्स

Probuds Wave 931 में Bluetooth v5.4 दिया गया है, जो स्टेबल और तेज़ कनेक्टिविटी देता है. इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट है, जिससे आप एक साथ दो डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. IPX5 रेटिंग के कारण यह पसीने और हल्की बारिश से सुरक्षित रहता है, जिससे यह जिम और आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी सही है.

किसके लिए है Probuds Wave 931?

अगर आप एक ऐसा नेकबैंड ढूंढ रहे हैं जिसमें प्रीमियम डिजाइन, दमदार साउंड, ANC, लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग- all-in-one पैकेज में मिले- तो Probuds Wave 931 एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है. यह खास तौर पर युवाओं, वर्किंग प्रोफेशनल्स और ट्रैवल करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है.