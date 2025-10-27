iPhone 16 Pro Max जैसी डिजाइन वाला Smartphone सिर्फ ₹6,999 में, इस देसी कंपनी ने मचा डाला तहलका

भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Lava ने आज अपना नया बजट स्मार्टफोन Lava SHARK 2 4G लॉन्च किया है. इस लॉन्च के साथ Lava ने अपने 4G पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाया है. नया फोन बेहतर प्रोसेसर, बड़ी डिस्प्ले और एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जो खासकर पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले और युवा यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी का कहना है कि SHARK 2 प्रदर्शन, स्टाइल और क्लीन सॉफ्टवेयर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो अपने पुराने मॉडल से बड़ा अपग्रेड साबित होगा.

Lava SHARK 2 के मुख्य फीचर्स

नया Lava SHARK 2 फोन 50MP AI रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा के साथ आता है. फोन में Octa-core UNISOC T7250 प्रोसेसर, 4GB + 4GB वर्चुअल RAM और 64GB स्टोरेज दी गई है. इसके अलावा इसमें 6.75-इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथ एक्सपीरियंस देती है. फोन में 5000mAh बैटरी, Type-C चार्जिंग पोर्ट, और IP54 डस्ट व वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग भी मिलती है. यह दो कलर वेरिएंट्स – Eclipse Grey और Aurora Gold में उपलब्ध होगा.

Lava के प्रोडक्ट हेड सुमित सिंह का बयान

लॉन्च के मौके पर Lava International Limited के प्रोडक्ट हेड सुमित सिंह ने कहा, “SHARK 2 के जरिए हम SHARK 4G की सफलता को आगे बढ़ा रहे हैं. आज के यूजर्स पावरफुल परफॉर्मेंस और बेहतर डिस्प्ले एक्सपीरियंस चाहते हैं, और SHARK 2 दोनों ही जरूरतों को पूरा करता है. यह फोन परफॉर्मेंस, स्टाइल और ड्यूरेबिलिटी का शानदार मिश्रण है, जो क्लीन, बिना ब्लोटवेयर वाले Android अनुभव के साथ आता है.”

Performance और Storage – स्मूद मल्टीटास्किंग का अनुभव

Lava SHARK 2 में Octa-core UNISOC T7250 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों, ऑनलाइन क्लासेस और मोबाइल गेमिंग के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देता है. फोन में 4GB RAM है, जिसे 4GB वर्चुअल RAM से बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 8GB तक. 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आप आसानी से फोटोज, वीडियोज और ऐप्स स्टोर कर सकते हैं. ऐप लॉन्च और ट्रांजिशन भी तेज और स्मूद रहते हैं.

Camera Experience – हर लाइट में शानदार तस्वीरें

युवा यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में रखते हुए Lava SHARK 2 में 50MP AI रियर कैमरा दिया गया है, जो किसी भी लाइटिंग में क्लियर और वाइब्रेंट फोटो क्लिक करता है. सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो सोशल मीडिया और व्लॉगिंग के लिए परफेक्ट है.

Display और Entertainment – स्मूद स्क्रॉलिंग और इमर्सिव व्यूइंग

फोन में 6.75-इंच (17.13cm) HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. यह वीडियो देखने, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने और गेम खेलने के दौरान एक फ्लूइड और स्मूद एक्सपीरियंस देती है. बजट सेगमेंट में इतनी हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलना एक बड़ा प्लस पॉइंट है.

Battery और Durability – लंबे समय तक चलने वाली पावर

Lava SHARK 2 में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो लंबे गेमिंग और स्ट्रीमिंग सेशंस को सपोर्ट करती है. यह Type-C पोर्ट के साथ आता है और 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है (10W चार्जर बॉक्स में मिलेगा). साथ ही, IP54 रेटिंग इसे धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित बनाती है, यानी फोन टिकाऊ भी है.

Design और Colors – युवाओं के लिए खास स्टाइल

Lava SHARK 2 का डिजाइन आधुनिक और आकर्षक है. Eclipse Grey और Aurora Gold दोनों कलर वेरिएंट्स इसे एक प्रिमियम और यूथफुल लुक देते हैं. फोन का स्लिम बॉडी और आरामदायक ग्रिप इसे हैंडल करने में आसान बनाता है.

कीमत और उपलब्धता

Lava SHARK 2 4G की कीमत ₹6,999 रखी गई है. यह फोन अक्टूबर 2025 से सभी रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. कंपनी ने वादा किया है कि इस डिवाइस को एक Android OS अपग्रेड और दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे.