iPhone 16 Pro Max वालों को लगेगा धक्का! इस कंपनी ने कॉपी कर लिया पूरा लुक, नया फोन देख उड़े होश

iPhone 16 सीरीज की दीवानगी अब भी कम नहीं हुई है. वहीं, Pro मॉडल्स से सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है, जिसे खरीद पाना अब भी काफी मुश्किल बना हुआ है. ऐसे में अब एक ऐसा फोन मार्केट में उतारा जा रहा है जो दिखने में iPhone 16 Pro Max की तरह ही लग रहा है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:21 PM IST
Lava एक बार फिर से भारतीय बाजारों में धमाका मचाने के लिए तैयार है. जल्द ही कंपनी अपना नया 5G स्मार्टफोन मार्केट में पेश करने जा रही है, जिसें कंपनी ने 'Lava Shark 2' नाम दिया है. यह नया फोन Lava Shark 5G के अपग्रेटेड वर्जन के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है. मार्केट में आने से पहले ही इस फोन को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई हैं. वहीं, कंपनी ने अपने इस अपकमिंग स्मार्टफोन की कई स्पेसिफिकेशन का अभी से खुलासा भी कर दिया है, जिसे जानने के बाद फोन के लिए और एक्साइटमेंट बढ़ गई है. आपको जानकर हैरानी होगी कि Lava के इस मॉडल की तुलना सीधे iPhone 16 Pro Max से की जाने लगी है. चलिए जानते हैं क्या पूरा माजरा और कैसा है फोन.

कंपनी ने दिखाई झलक
कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए Lava Shark 2 की झलक दिखाई है. शेयर की गई तस्वीर में फोन का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप नजर आ रहा है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस शामिल है. खास बात यह है कि यह डिवाइस एडवांस AI फीचर्स के साथ आने वाला है, जो इसे और भी स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली बना देगा.

iPhone 16 Pro Max जैसा लुक

कंपनी ने प्लेटफॉर्म X पर अपने नए स्मार्टफोन को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें 50 मेगापिक्सल वाला AI ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. शेयर की गई टीजर इमेज में कैमरा आइलैंड नजर आ रहा है, जिसका डिजाइन काफी हद तक iPhone 16 Pro Max से मिलती-जुलती है. इस कैमरा मॉड्यूल पर 50MP AI Camera की ब्रांडिंग साफ दिखाई दे रही है और साथ ही इसमें एक LED फ्लैश भी दिया जा रहा है.

नहीं किए जाएंगे ज्यादा बदलाव
गौरतलब है कि कंपनी ने पहले ही Lava Shark 2 के डिजाइन से पर्दा उठा दिया था और अब इसके नए वर्जन की बात करें तो इसमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते. इस बार फोन में फ्रंट कैमरे के लिए वॉटरड्रॉप नॉच दिया गया है, जो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में हल्का कटआउट बनाता है. डिवाइस के राइट साइड में पावर और वॉल्यूम कंट्रोल बटन मौजूद हैं, जबकि लेफ्ट साइड पूरी तरह खाली रखी गई है.

जानें Lava Shark 2 के फीचर्स
अगर बात करें Lava Shark 2 के बाकी फीचर्स की तो इसमें 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देगा. परफॉर्मेंस के लिए इसमें ऑक्टा-कोर यूनिसोक T765 चिपसेट दिया जा सकता है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा. स्टोरेज की बात करें तो फोन में 4GB रैम के साथ 64GB इनबिल्ट स्टोरेज मिल सकती है, जिसे 4GB तक वर्चुअल रैम से बढ़ाया भी जा सकेगा. बैटरी के मामले में यह डिवाइस 5,000mAh की पावरफुल बैटरी के साथ आएगा, जिसमें 18W की फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

