/Chinese कंपनियों का खेल खत्म! Lava ने लॉन्च किया ऐसा 5G फोन, मिलेगी 3D कर्व्ड स्क्रीन और 6000mAh की तगड़ी बैटरी

आजकल जब भी कोई 20 हजार के बजट में एक नया स्मार्टफोन खरीदने जाता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले चीनी ब्रांड्स का नाम आता है. लेकिन भारत के अपने स्वदेशी ब्रांड Lava ने इस बार ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है जो मार्केट के सारे समीकरण बदल देगा. Lava ने अपना नया फ्लैगशिप किलर Lava Virat Curve 5G ऑफिशियल कर दिया है. इस फोन में कंपनी ने प्रीमियम 3D कर्व्ड डिस्प्ले, गजब का रियर मिनी स्क्रीन, Vayu AI और बिना किसी एड्स वाला क्लीन सॉफ्टवेयर दिया है. सबसे खास बात यह है कि यह फोन पूरी तरह से भारत में सोचा, डिजाइन और डेवलप किया गया है. आइए जानते हैं कि 20,000 रुपये के इस सेगमेंट में यह फोन इतना खास क्यों माना जा रहा है.
स्क्रीन के मामले में लावा ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है. फोन में 6.67 इंच का FHD+ 3D Curved AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.07 बिलियन कलर्स के साथ आती है, जिससे वीडियो देखने और गेमिंग का मजा दोगुना हो जाता है. आउटडोर में भी धूप की वजह से दिक्कत न हो, इसके लिए इसमें 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है.
लेकिन सबसे तगड़ा फीचर है फोन के पीछे दिया गया Rear Mini Screen. जी हां, अब आपको टाइम देखने, नोटिफिकेशन चेक करने, बैटरी पर्सेंटेज जानने या म्यूजिक वॉल्यूम सेट करने के लिए बार-बार फोन अनलौक नहीं करना पड़ेगा. आप बैक मिनी स्क्रीन पर ही यह सब कुछ आसानी से देख पाएंगे और कस्टम टेक्स्ट या इमोटिकॉन्स भी सेट कर सकेंगे.
परफॉर्मेंस के मामले में Lava Virat Curve 5G एक असली बीस्ट है. इसमें 2.4 GHz का MediaTek Dimensity 7100 Octa-Core (6nm) प्रोसेसर लगा हुआ है. इस चिपसेट का AnTuTu स्कोर 8,00000 (800K+) से भी ज्यादा आता है. इसका मतलब यह है कि हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और वीडियो एडिटिंग जैसे काम बिना किसी लैग के बड़े ही स्मूथ तरीके से होंगे.
फोन में 6GB LPDDR5 RAM दी गई है, जिसे वर्चुअल रैम टेक्नोलॉजी के जरिए 6GB और बढ़ाकर 12GB तक किया जा सकता है. इसके साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, ताकि आपके ऐप्स, फोटोज और गेम्स के लिए कभी स्पेस की कमी न पड़े.
आजकल हर जगह AI का बोलबाला है, तो लावा पीछे कैसे रहता? इस फोन में Vayu AI का सपोर्ट दिया गया है. यह लावा का अपना इंसानी फील वाला AI एक्सपीरियंस है, जिसे खासतौर पर आम यूजर्स की सहूलियत के लिए तैयार किया गया है. यह AI आपके रोजाना के कामों को बहुत आसान बना देता है, जैसे नोटिफिकेशन को सही से मैनेज करना, कैमरा सेटिंग्स को अपने आप बेहतर बनाना और फोन की परफॉर्मेंस को आपकी आदत के हिसाब से ट्यून करना.
अगर आप बार-बार चार्जर ढूंढने से परेशान हो चुके हैं, तो Lava Virat Curve 5G आपकी इस टेंशन को खत्म कर देगा. इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 55 घंटे तक का टॉकटाइम और लगातार 11 घंटे का यूट्यूब वीडियो प्लेबैक दे सकती है. वहीं इसका स्टैंडबाय टाइम 720 घंटे तक का है.
फोन को तेजी से चार्ज करने के लिए इसमें 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है. सबसे अच्छी बात यह है कि बॉक्स के अंदर आपको अलग से चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लावा डिब्बे के साथ ही 33W का एडॉप्टर भी दे रहा है.
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें फ्लैगशिप लेवल का कैमरा सेंसर दिया गया है. रियर में 50MP का Sony IMX752 सेंसर लगा है जो EIS (इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन) सपोर्ट के साथ आता है. इससे आपकी फोटोज और वीडियोस काफी स्टेबल और शार्प आती हैं. यह कैमरा 2K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है.
कैमरा ऐप में आपको नाइट मोड, प्रो वीडियो, डुअल-व्यू वीडियो, मोशन फोटो और स्पोर्ट्स मोड जैसे ढेरों फीचर्स मिलते हैं. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 13MP का शूटर दिया गया है, जो लो-लाइट में स्क्रीन फ्लैश के साथ बढ़िया फोटो खींचता है.
महंगे फोन गिरने पर टूटने का डर हमेशा रहता है, लेकिन लावा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है. इसमें IronGuard Protection दी गई है, जिसके साथ Al-Si DT Star 2 कवर ग्लास का इस्तेमाल हुआ है. इसके अलावा फोन को MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, यानी यह झटका और गिरना काफी हद तक झेल सकता है. साथ ही धुल और पानी की छीटों से बचाने के लिए IP64 रेटिंग भी दी गई है.
चीनी ब्रांड्स के फोन्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती है फालतू के pre-installed ऐप्स और इरिटेटिंग विज्ञापन. लेकिन लावा ने यहाँ बाजी मार ली है. Lava Virat Curve 5G एकदम क्लीन Android 16 पर चलता है. इसमें कोई फालतू Bloatware या Ads देखने को नहीं मिलेंगे. कंपनी इस पर 2 साल के OS अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैच भी दे रही है.
इसके अलावा फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, टीवी कंट्रोल करने के लिए IR ब्लास्टर और शानदार साउंड के लिए Dual Stereo Speakers भी दिए गए हैं.
लावा का सबसे अनोखा और भरोसा जीतने वाला फीचर है इसका Free Service @ Home. अगर आपके फोन में कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. लावा का इंजीनियर खुद आपके घर आकर फोन की सर्विसिंग या रिपेयरिंग करेगा. हैंडसेट पर पूरे 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी और एक्सेसरीज पर 6 महीने की वारंटी दी जा रही है.
अब बात करते हैं जेब पर पड़ने वाले बोझ की. Lava Virat Curve 5G का 6GB + 128GB वेरिएंट मार्केट में ₹23,999 की एमआरपी पर लिस्ट हुआ है. लेकिन स्पेशल लॉन्च ऑफर और बैंक डिस्काउंट्स को मिलाकर इसे केवल ₹19,999 में खरीदा जा सकेगा.
इस फोन की पहली सेल 28 सितंबर को शाम 7 बजे से मशहूर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर शुरू होने जा रही है. अगर आप 20 हजार के अंदर एक ऐसा 5G फोन ढूंढ रहे हैं जो दिखने में किलर हो, मेड इन इंडिया हो और परफॉर्मेंस में भी किसी से कम न हो, तो Lava Virat Curve 5G आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.