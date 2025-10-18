Happy Diwali वाला ऑफर! मात्र ₹21 में ब्रांडेड ईयरबड्स खरीदने का मौका, मत चूकिए ये धांसू 'मुहूर्त सेल'

Happy Diwali Earbuds Offer: देशभर में इन दिनों स्वदेशी ऐप्स की धूम मची हुई है. इसी बीच दिवाली के मौके पर भारत की एक देसी कंपनी ने ग्राहकों के लिए धमाकेदार ऑफर पेश किया है. कंपनी अपनी खास दिवाली मुहूर्त सेल लेकर आई है, जिसमें ईयरबड्स मात्र ₹21 में खरीदे जा सकते हैं. लिमिटेड टाइम के लिए चलने वाली स सेल में यूजर्स को भारी डिस्काउंट और एक्सक्लूसिव ऑफर मिलने वाले हैं. अगर आप सस्ते और क्वालिटी ईयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये मौका हाथ से जाने वाला नहीं है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कब और कैसे मिल रहा है यह शानदार ऑफर.

दिवाली सेल में ग्राहक सिर्फ ₹21 में ईयरबड्स खरीद सकते हैं. ये ईयरबड्स कंपनी के Probuds ब्रांड के हैं, जो आम दिनों में काफी महंगे मिलते हैं. लावा के मुताबिक इस ऑफर में Probuds Aria 911 ईयरबड्स खरीदे जा सकते हैं, जो एक बार पूरी तरह चार्ज करने पर 35 घंटे तक चल सकते हैं और सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने से 150 मिनट तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि 21 रुपये में मिलने वाले ईयरबड्स के साथ कुछ शर्तें भी हैं. आइए जानते हैं.

21 रुपये में कैसे खरीदें ये ईयरबड्स

Probuds Aria 911 को अगर आप भी 21 रुपये में खरीदना चाहते हैं तो यह मौका आपके पास 21 अक्‍टूबर को दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर होगा. मुहूर्त ट्रेडिंग डे को ध्‍यान में रखकर कंपनी ने यह टाइम चुना है. लावा के ईस्‍टोर पर यह सेल होगी और मात्र 100 यूजर्स को ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः सिर्फ ₹175 में 10 OTT ऐप्स फ्री, दिवाली पर मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, ये रही डिटेल्स

फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस जान लीजिए

Probuds Aria 911 ईयरबड्स में कई खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं. इसका डुअल टोन डिजाइन इसके लुक को और शानदार बनाता है. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर केस के साथ यह ईयरबड्स 35 घंटे तक काम कर सकते हैं. गेमिंग के लिए भी ये ईयरबड्स एकदम परफेक्ट हैं, क्योंकि इनमें 35ms की लो-लेटेंसी का सपोर्ट मिलता है. शानदार साउंड क्वालिटी के लिए इसमें 10mm के ड्राइवर्स लगे हैं. इसके अलावा, इसमें नॉइज कैंसलेशन फीचर भी मिलता है, जिससे कॉल के दौरान साफ आवाज सुनाई देती है, और एनवायरनमेंटल नॉइज कैंसलेशन यानी ENC कॉल क्वालिटी को और बेहतर बनाता है. ये फास्‍ट चार्जिंग क्षमताओं के साथ आते हैं और सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके 150 मिनट तक इन्‍हें इस्‍तेमाल किया जा सकता है.

ये भी पढ़ेंः डिजिटल रोमांस पर लगेगा ताला? AI चैटबॉट से शादी पर बैन लगाएगा ये राज्य