लैवेंडर के फूलों से बनेगी बिजली... वैज्ञानिकों ने कचरे से बनाई सस्ती और पावरफुल बैटरी, लिथियम की महंगाई से मिलेगा छुटकारा!

Lavender Waste Energy: लैवेंडर के फूल सिर्फ खुशबू तक ही सीमित नहीं रह गए. वैज्ञानिकों ने अब इनके कचरे को सोडियम-आयन बैटरी में बदलकर बिजली बनाने का सस्ता रास्ता खोज निकाला है. यह बैटरी सस्ती के साथ हाई-परफॉर्मेंस वाली होगी जो लिथियम की बढ़ती कीमतों से राहत दिला सकती है. बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोरेज के लिए यह तकनीक एक बड़ा कदम साबित हो सकती है.
Lavender Battery: क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फूलों की खुशबू से आपका घर महकता है वही फूल एक दिन आपकी कारों और घरों को रोशन करने वाली बिजली भी बना सकते हैं? सुनने में भले ही यह कहानी जैसा लगे, लेकिन साइंस की दुनिया ने इसे सच करके दिखाया है. दुनियाभर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने लैवेंडर के फूलों के कचरे का इस्तेमाल करके सस्ती और हाई-टेक सोडियम-आयन बैटरी तैयार की है. खुशबू खत्म होने के बाद लैवेंडर के फूलों को बेकार समझकर लोग फेंक देते हैं लेकिन यही फ्लोरल वेस्ट भविष्य के एनर्जी स्टोरेज का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है. लिथियम की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण की चिंताओं के बीच फूलों से बनी यह बैटरी न केवल सस्ती है बल्कि टिकाऊ एनर्जी (Sustainable Energy) की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
वैज्ञानिकों की टीम ने इस रिसर्च में इलेक्ट्रोकेमिकल प्री-सोडिएशन को सबसे बेहतर रणनीति बताया गया है जिससे लंबे समय से चली आ रही सोडियम की समस्या को खत्म किया जा सकता है. रिसर्चर्स के अनुसार बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोरेज के लिए कम लागत और हाई-परफॉर्मेंस सोडियम-आयन बैटरियां बहुत जरूरी है.
खुशबू वाला फूल अब बनेगा एनर्जी का पॉवरहाउस
लैवेंडर दुनियाभर में अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है लेकिन इसके खेती के बाद बचने वाले कचरे का अब तक सही इस्तेमाल नहीं हो पाया था. हर साल लगभग 1,000 से 1,500 टन लैवेंडर वेस्ट बेकार चला जाता है. अब वैज्ञानिकों ने इस फूलों के कचरे को Hard Carbon में बदलने में सफलता पाई है जिसे बैटरी के एनोड के रूप में प्रयोग किया गया.
बैटरी की परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार
इन्टेस्टिंग इंजीनियरिंग की रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च में पाया गया कि लैवेंडर से बने हार्ड कार्बन में पौधों की प्राकृतिक संरचना खराब नहीं होती है वह बनी ही रहती है. इससे इलेक्ट्रोलाइट आसानी से अंदर जाता है आयन तेजी से मूव करते हैं और बैटरी की स्पीड और एफिशिएंसी कई गुना तक बढ़ जाती है.
फुल-सेल बैटरी बनाने के लिए इस एनोड को Na0.67Mn0.9Ni0.1O2 कैथोड के साथ कनेक्ट किया गया. जिसमें निकेल मिलाने से बैटरी की मजबूती और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और बढ़ गई. टेस्टिंग में कैथोड की क्षमता 200 mAh/g रही वहीं जबकि 100 चार्ज-डिस्चार्ज साइकल के बाद इसकी 42% क्षमता बनी रही. वहीं एनोड ने 360 mAh/g की क्षमता दी और 67.4% रिटेंशन दर्ज किया.
प्री-सोडिएशन में कौन सा तरीका सबसे बेहतर?
सस्टेनेबल बैटरियों में सबसे बड़ी समस्या होती है शुरुआती सोडियम की कमी. इसे दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तीन तरीके ट्राई किए हैं-
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट
केमिकल प्री-सोडिएशन
इलेक्ट्रोकेमिकल प्री-सोडिएशन
रिसर्च में सामने आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्री-सोडिएशन ने सबसे अच्छा संतुलन दिखाया. इससे बैटरी की लाइफ, स्टेबिलिटी और एनर्जी डेंसिटी तीनों बेहतर हुईं, जो कमर्शियल एनर्जी स्टोरेज के लिए जरूरी हैं.
वैज्ञानिकों का मानना है कि पौधों से बनी हार्ड कार्बन बैटरियां सस्ती टिकाऊ और बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती हैं. यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी और ग्रिड-लेवल स्टोरेज के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.
