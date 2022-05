Twitter Jobs: Elon Musk के हाथों कंपनी जाते ही छंटनी शुरू, Twitter से निकाले गए 2 हाई लेवल अधिकारी

एलन मस्क द्वारा Twitter खरीदे जाने के बाद से ही कर्मचारियों को नौकरी की चिंता सता रही थी. इसी बीच 2 मैनेजर्स को भी नौकरी से निकाल दिया गया है.