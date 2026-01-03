ये चश्मा है या पूरा स्मार्टफोन! Lenovo लाया Meta को टक्कर देने वाला स्मार्ट ग्लास, डिजाइन और दाम ने सबको चौंकाया

Smart Glasses: आज के समय में AI Glasses (स्मार्ट चश्मे) तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अब कई कंपनियां स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर रही है. इन स्मार्ट ग्लास की मदद से आप कॉलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर कर सकते हैं. ऐसा ही एक स्मार्ट ग्लास टेक कंपनी Lenovo ने भी लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह स्मार्ट ग्लास रियल-टाइम AI प्रॉम्प्ट, नेविगेशन और AI-पावर्ड ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं देता है. इसको कंपनी ने Lenovo AI Glasses V1 नाम से मार्केट में पेश किया है. इससे पहले मेटा ने भी AI टेक्नोलॉजी से लैस चश्मा लॉन्च कर सबको चौंकी दिया था. हम यहां आपको दोनों कंपनियों के AI टेक्नोलॉजी से लैस चश्मे के बारे में बताने जा रहे हैं. यहां आपको दोनों AI Glasses के फीचर्स और कीमत की जानकारी दी जा रही है.

Lenovo AI Glasses V1 के फीचर्स और कीमत

यह Lenovo ब्रांड का नया स्मार्ट चश्मा है, जिसे खास तौर पर रियल-टाइम AI प्रॉम्प्ट, नेविगेशन और AI-पावर्ड ट्रांसलेशन जैसी सुविधाओं से लैक किया गया है. मात्र 38 ग्राम वजन वाला यह चश्मा 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाले माइक्रो LED डिस्प्ले के साथ आ रहा है. इसमें आपको डुअल माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है. यह स्मार्ट ग्लास Tianxi इंटेलिजेंट असिस्टेंट से लैस हैं, जो आपको इंटरैक्टिव एआई ट्रांसलेशन की सुविधा देता है. इस फीचर की मदद से आप कई भाषाओं का रियल टाइम में अनुवाद कर सकते हैं.

Lenovo AI Glasses V1 पर दे सकते हैं कॉल का जवाब

यह स्मार्ट चश्मा वायरलेस इयरफ़ोन के साथ आता है, जिसका उपयोग आप संगीत सुनने, संदेश पढ़ने और कॉल का जवाब देने के लिए कर सकते हैं. यह आपको AI-संचालित नेविगेशन की सुविधा देता है. यह AI वॉयस इंटरेक्शन और AI प्रॉम्प्टिंग जैसी कई AI सुविधाओं के साथ आ रहा है. कंपनी का दावा है कि इस स्मार्ट ग्लास को एक बार चार्ज करने पर यह आपको 250 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम और 10 घंटे तक लगातार ट्रांसलेशन की सुविधा प्रदान करता है. साथ ही इसको आप चार घंटे तक लगातार टेलीप्रॉम्प्टर इनपुट के लिए भी उपयोग कर सकते हैं. इस ग्लास को कंपनी ने 3,999 CNY या लगभग 49,000 रुपये कीमत में पेश किया है.

Meta AI Glasses के फीचर्स

मेटा रे-बैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लास में आपको बिल्ट इन स्क्रीन मिल रही है. इसकी मदद से आप चश्मे में मैसेज, फोटो और बहुत कुछ देख सकते हैं. यह एडवांस AI चश्मा सेंसर-पैक ब्रैसलेट के साथ के साथ आता है. इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है. Hey Meta बोल कर आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं. इस स्मार्ट ग्लास में आपको HD फोटो और वीडियो के लिए 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल रहा है. यह ग्लास दो कस्टम-बिल्ट ओपन-ईयर स्पीकर के साथ आता है. इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ माइक का भी ऑप्शन मिल जाता है. 32 जीबी फ्लैश स्टोरेज के साथ आने वाला यह स्मार्ट ग्लास पूरी तरह चार्ज केस के साथ आपको 36 घंटे तक तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है. इस मेटा एआई ग्लासेस की कीमत 799 डॉलर या लगभग 70 हजार रुपये है.

