Advertisement
trendingNow13062290
Hindi Newsटेकये चश्मा है या पूरा स्मार्टफोन! Lenovo लाया Meta को टक्कर देने वाला स्मार्ट ग्लास, डिजाइन और दाम ने सबको चौंकाया

ये चश्मा है या पूरा स्मार्टफोन! Lenovo लाया Meta को टक्कर देने वाला स्मार्ट ग्लास, डिजाइन और दाम ने सबको चौंकाया

Smart Glasses: Lenovo कंपनी ने हाल में ही अपना नया Lenovo AI Glasses V1 लॉन्च किया था. इससे पहले मेटा ने भी AI टेक्नोलॉजी से लैस चश्मा मार्केट में उतारा था. यहां आपको दोनों AI Glasses के फीचर्स और कीमत की जानकारी देने जा रहे हैं.  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये चश्मा है या पूरा स्मार्टफोन! Lenovo लाया Meta को टक्कर देने वाला स्मार्ट ग्लास, डिजाइन और दाम ने सबको चौंकाया

Smart Glasses: आज के समय में AI Glasses (स्मार्ट चश्मे) तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अब कई कंपनियां स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर रही है. इन स्मार्ट ग्लास की मदद से आप कॉलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर कर सकते हैं. ऐसा ही एक स्मार्ट ग्लास टेक कंपनी Lenovo ने भी लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह स्मार्ट ग्लास रियल-टाइम AI प्रॉम्प्ट, नेविगेशन और AI-पावर्ड ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं देता है. इसको कंपनी ने Lenovo AI Glasses V1 नाम से मार्केट में पेश किया है. इससे पहले मेटा ने भी AI टेक्नोलॉजी से लैस चश्मा लॉन्च कर सबको चौंकी दिया था. हम यहां आपको दोनों कंपनियों के AI टेक्नोलॉजी से लैस चश्मे के बारे में बताने जा रहे हैं. यहां आपको दोनों AI Glasses के फीचर्स और कीमत की जानकारी दी जा रही है. 

Lenovo AI Glasses V1 के फीचर्स और कीमत
यह Lenovo ब्रांड का नया स्मार्ट चश्मा है, जिसे खास तौर पर रियल-टाइम AI प्रॉम्प्ट, नेविगेशन और AI-पावर्ड ट्रांसलेशन जैसी सुविधाओं से लैक किया गया है. मात्र 38 ग्राम वजन वाला यह चश्मा 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाले माइक्रो LED डिस्प्ले के साथ आ रहा है. इसमें आपको डुअल माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है. यह स्मार्ट ग्लास Tianxi इंटेलिजेंट असिस्टेंट से लैस हैं, जो आपको इंटरैक्टिव एआई ट्रांसलेशन की सुविधा देता है. इस फीचर की मदद से आप कई भाषाओं का रियल टाइम में अनुवाद कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- Apple Days Sale हो रही खत्म! जबरदस्त छूट के बाद कम कीमत में घर लाएं एप्पल प्रोडक्ट

Add Zee News as a Preferred Source

Lenovo AI Glasses V1 पर दे सकते हैं कॉल का जवाब
यह स्मार्ट चश्मा वायरलेस इयरफ़ोन के साथ आता है, जिसका उपयोग आप संगीत सुनने, संदेश पढ़ने और कॉल का जवाब देने के लिए कर सकते हैं. यह आपको AI-संचालित नेविगेशन की सुविधा देता है. यह AI वॉयस इंटरेक्शन और AI प्रॉम्प्टिंग जैसी कई AI सुविधाओं के साथ आ रहा है. कंपनी का दावा है कि इस स्मार्ट ग्लास को एक बार चार्ज करने पर यह आपको 250 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम और 10 घंटे तक लगातार ट्रांसलेशन की सुविधा प्रदान करता है. साथ ही इसको आप चार घंटे तक लगातार टेलीप्रॉम्प्टर इनपुट के लिए भी उपयोग कर सकते हैं. इस ग्लास को कंपनी ने 3,999 CNY या लगभग 49,000 रुपये कीमत में पेश किया है. 

Meta AI Glasses के फीचर्स
मेटा रे-बैन डिस्प्ले स्मार्ट ग्लास में आपको बिल्ट इन स्क्रीन मिल रही है. इसकी मदद से आप चश्मे में मैसेज, फोटो और बहुत कुछ देख सकते हैं. यह एडवांस AI चश्मा सेंसर-पैक ब्रैसलेट के साथ के साथ आता है. इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है. Hey Meta बोल कर आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं. इस स्मार्ट ग्लास में आपको HD फोटो और वीडियो के लिए 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल रहा है. यह ग्लास दो कस्टम-बिल्ट ओपन-ईयर स्पीकर के साथ आता है. इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ माइक का भी ऑप्शन मिल जाता है. 32 जीबी फ्लैश स्टोरेज के साथ आने वाला यह स्मार्ट ग्लास पूरी तरह चार्ज केस के साथ आपको 36 घंटे तक तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है. इस मेटा एआई ग्लासेस की कीमत 799 डॉलर या लगभग 70 हजार रुपये है.

यह भी पढ़ें:- Oppo Reno 15 सीरीज की लॉन्चिंग कंफर्म! 200MP कैमरा के साथ मिलेंगे कई तगड़े फीचर्स

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Lenovo AI Glasses ConceptAI smart glassesMeta smart glasses

Trending news

दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
Mohan Bhagwat
दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं