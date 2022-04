Laptops under Rs 30000: कोरोना में आराम से होगी पढ़ाई! सस्ते में लें ब्रांडेड लैपटॉप

Branded Budget Laptops in India under Rs 30000: पिछले कुछ दिनों में कोरोना (Corona) महामारी के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखा गया है. लोगों को यह डर है कि आने वाले समय में एक बार फिर कहीं लॉकडाउन (Lockdown) न लग जाए और स्कूल-कॉलेज और ऑफिस का काम घर से न होने लगे. कोरोना के मामले अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो जल्द ही एक बार फिर ‘वर्क फ्रॉम होम’ (Work from Home) हो सकता है. ऐसे में, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे ब्रांडेड लैपटॉप (Branded Laptops) के ऑप्शन्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 30 हजार रुपये में खरीद सकते हैं..

Lenovo IdeaPad 1 Celeron Dual Core Laptop

लेनोवो (Lenovo) के इस लैपटॉप में आपको एंटी-ग्लेयर कोटिंग वाला 11.6-इंच का एचडी डिस्प्ले मिलेगा और ये विंडोज 11 होम (Windows 11 Home) के सपोर्ट के साथ आता है. ये लैपटॉप 4GB RAM और 256GB के एसएसडी स्टोरेज के साथ आता है जिसमें आपको यूएसबी टाइप-ए पोर्ट, माइक्रो एसडी कार्ड रीडर और एचडीएमआई पोर्ट भी दिए जाएंगे. बैटरी की बात करें तो ये लैपटॉप एक बार फुल चार्ज होने के बाद आठ घंटों तक बिना चार्जिंग के चल सकता है. Lenovo IdeaPad 1 Celeron Dual Core को केवल 28,990 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Asus VivoBook 14 Pentium Silver Laptop

28,990 रुपये की कीमत वाले इस लैपटॉप में आपको 14-इंच का फुल एचडी, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलेगा. ये बेहद हल्का और खूबसूरत लैपटॉप फिंगप्रिन्ट स्कैनर, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आर विंडोज 11 होम (Windows 11 Home) सपोर्ट जैसे फीचर्स से लैस है. इसमें आपको 4GB RAM, 256GB का एसएसडी स्टोरेज, एमएस ऑफिस (MS Office) सपोर्ट और कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी और एचडीएमआई पोर्ट्स भी मिलेंगे.

HP 247 G8 Laptop

एचपी (HP) का यह लैपटॉप 30 हजार रुपये से सस्ते लैपटॉप में सबसे महंगा ऑप्शन है और इसे आप 29,990 रुपये में खरीद सकते हैं. 8GB RAM और 1TB के एसएसडी स्टोरेज वाले इस डिवाइस में आपको 14-इंच का एचडी, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले और दमदार बैटरी लाइफ मिलेगी. एचपी (HP) के इस लैपटॉप में आपको लाइफटाइम वैलिडिटी वाला विंडोज 11 होम (Windows 11 Home) का सपोर्ट मिलेगा और साथ ही, कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी टाइप-ए पोर्ट, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और एचडीएमआई पोर्ट भी शामिल हैं.

ये टॉप ब्रांड्स के वो लैपटॉप हैं, जिन्हें आप 30 हजार रुपये से भी कम में अपने घर लेकर जा सकते हैं.