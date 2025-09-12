इतना सस्ता लैपटॉप कहीं नहीं! ये दमदार डिवाइस सिर्फ ₹9,990 में, डिस्काउंट से बचेंगे हजारों रुपये
Advertisement
trendingNow12919539
Hindi Newsटेक

इतना सस्ता लैपटॉप कहीं नहीं! ये दमदार डिवाइस सिर्फ ₹9,990 में, डिस्काउंट से बचेंगे हजारों रुपये

Laptop Under 10,000: Flipkart पर धमाकेदार ऑफर के साथ Lenovo का शानदार लैपटॉप 10,000 रुपये से कम में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. इस बजट फ्रेंडली डील ने ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 12, 2025, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इतना सस्ता लैपटॉप कहीं नहीं! ये दमदार डिवाइस सिर्फ ₹9,990 में, डिस्काउंट से बचेंगे हजारों रुपये

Lenovo Budget Friendly Laptop: अक्सर लोग कम कीमत में एक बेहतरीन लैपटॉप को ढूंढ़ते हैं ताकि अपना ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों को आसानी से कर सके. आपको बता दें कि Flipkart पर Lenovo जैसे बड़े ब्रांड का लैपटॉप 10,000 रुपये से भी कम में उपलब्ध है. इतना सस्ता लैपटॉप शायद ही दोबारा खरीदने का मौका मिले, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. चलिए इस बेहतरीन लैपटॉप के बारें में जानते हैं. 

यह भी पढ़े: इस कंपनी ने मार्केट में उतारा धमाकेदार Tablet, कीमत सिर्फ ₹13,000, एक बार चार्ज कर लिया तो...

Lenovo का बजट-फ्रेंडली कीमत में Lenovo 100e Chromebook ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. इस लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन के साथ कॉम्पैक्ट कीबोर्ड और शानदार फीचर्स दिया गया है. लेनोवो के इस लैपटॉप में ChromeOS और Google Gemini AI का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा डिवाइस में बिल्ट-इन वायरस प्रोटेक्शन शामिल है और 10 घंटे की दमदार बैटरी दी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किफायती कीमत में पाएं Lenovo 100e Chromebook
फ्लिपकार्ट पर Lenovo 100e Chromebook सिर्फ 9,990 रुपये में खास ऑफर्स के साथ उपलब्ध है. ग्राहकों को सेलेक्टेड बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 5% तक का कैशबैक ऑफर मिल रहा है. इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको Flipkart SBI Credit Card या Flipkart Axis Bank Credit Card से भुगतान करना होगा.

एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ उठाएं
इसके अलावा पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर 9,200 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ भी मिल सकता है. आपको बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू पुराने डिवाइस की कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करती है. 

Lenovo 100e Chromebook के शानदार फीचर्स
Lenovo के इस लैपटॉप में 11.6 इंच की HD डिस्प्ले और 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. डिवाइस में MediaTek Kompanio 520 प्रोसेसर और मल्टी टच के लिए टचपैड दिया गया है. इसमें 4GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलता है. एक बार चार्ज करने पर 100e Chromebook  करीब 16 घंटे तक की बैटरी बैकअप देता है. इसके अलावा Lenovo Chromebook में Google One Cloud और 100GB फ्री स्टोरेज दिया गया है. 

यह भी पढ़े: Apple AirPods को टक्कर देने आए Samsung Galaxy Buds 3 FE, कम कीमत में मिलेगा धांसू साउंड

मिलेगा 3 महीने का YouTube Premium

लेनोवो 100e क्रोमबुक खरीदने पर 3 महीने तक YouTube Premium का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. क्रोमबुक लैपटॉप में ब्लूटूथ 5.1 और Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी मिलती है. साथ ही डिवाइस में कई सारे ऐप्स का सपोर्ट भी शामिल है. इसमें Privacy Shutter के साथ HD 720p कैमरा दिया गया है. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

LaptopLenovo

Trending news

पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
;