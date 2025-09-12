इतना सस्ता लैपटॉप कहीं नहीं! ये दमदार डिवाइस सिर्फ ₹9,990 में, डिस्काउंट से बचेंगे हजारों रुपये

Lenovo Budget Friendly Laptop: अक्सर लोग कम कीमत में एक बेहतरीन लैपटॉप को ढूंढ़ते हैं ताकि अपना ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों को आसानी से कर सके. आपको बता दें कि Flipkart पर Lenovo जैसे बड़े ब्रांड का लैपटॉप 10,000 रुपये से भी कम में उपलब्ध है. इतना सस्ता लैपटॉप शायद ही दोबारा खरीदने का मौका मिले, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. चलिए इस बेहतरीन लैपटॉप के बारें में जानते हैं.

Lenovo का बजट-फ्रेंडली कीमत में Lenovo 100e Chromebook ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. इस लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन के साथ कॉम्पैक्ट कीबोर्ड और शानदार फीचर्स दिया गया है. लेनोवो के इस लैपटॉप में ChromeOS और Google Gemini AI का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा डिवाइस में बिल्ट-इन वायरस प्रोटेक्शन शामिल है और 10 घंटे की दमदार बैटरी दी गई है.

किफायती कीमत में पाएं Lenovo 100e Chromebook

फ्लिपकार्ट पर Lenovo 100e Chromebook सिर्फ 9,990 रुपये में खास ऑफर्स के साथ उपलब्ध है. ग्राहकों को सेलेक्टेड बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 5% तक का कैशबैक ऑफर मिल रहा है. इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको Flipkart SBI Credit Card या Flipkart Axis Bank Credit Card से भुगतान करना होगा.

एक्सचेंज ऑफर्स का लाभ उठाएं

इसके अलावा पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने पर 9,200 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ भी मिल सकता है. आपको बता दें कि एक्सचेंज वैल्यू पुराने डिवाइस की कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करती है.

Lenovo 100e Chromebook के शानदार फीचर्स

Lenovo के इस लैपटॉप में 11.6 इंच की HD डिस्प्ले और 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. डिवाइस में MediaTek Kompanio 520 प्रोसेसर और मल्टी टच के लिए टचपैड दिया गया है. इसमें 4GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलता है. एक बार चार्ज करने पर 100e Chromebook करीब 16 घंटे तक की बैटरी बैकअप देता है. इसके अलावा Lenovo Chromebook में Google One Cloud और 100GB फ्री स्टोरेज दिया गया है.

मिलेगा 3 महीने का YouTube Premium

लेनोवो 100e क्रोमबुक खरीदने पर 3 महीने तक YouTube Premium का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. क्रोमबुक लैपटॉप में ब्लूटूथ 5.1 और Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी मिलती है. साथ ही डिवाइस में कई सारे ऐप्स का सपोर्ट भी शामिल है. इसमें Privacy Shutter के साथ HD 720p कैमरा दिया गया है.