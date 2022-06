Lenovo ने लॉन्च किया शानदार Tablet, दमदार बैटरी के साथ पाएं ये जबरदस्त फीचर्स! जानिए कीमत

Lenovo Launches Tablet and Desktop in India Check Price and Specs: पिछले दो सालों में हमारा काफी सारा काम ऑनलाइन होने लगा है. ऐसे में, घर में टैबलेट (Tablet), लैपटॉप (Laptop) या डेस्कटॉप (Desktop) की जरूरत सभी को पड़ रही है. अगर आप भी अपने लिए इनमें से कोई डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि लोकप्रिय कंपनी लेनोवो (Lenovo) ने एक नया टैबलेट, Lenovo Tab P12 Pro और एक डेस्कटॉप, Lenovo Yoga AIO 7 Desktop लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कि ये डिवाइसेज किन जबरदस्त फीचर्स से लैस हैं और इन्हें कितने रुपये में खरीदा जा सकता है..

Lenovo Tab P12 Pro का डिस्प्ले

सबसे पहले आइए लेनोवो (Lenovo) के ब्रांड न्यू टैबलेट, Lenovo Tab P12 Pro के फीचर्स की बात करते हैं. इस टैबलेट में आपको 12.6-इंच का एमोलेड टचस्क्रीन डिस्प्ले, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो 2560 x 1600 पिक्सल का रेसोल्यूशन मिलेगा. ये टैबलेट डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है और इसमें आपको 400nits की ब्राइटनेस भी दी जा रही है. इसे इस्तेमाल करने में आपकी आंखें न खराब हों, इसके लिए ये टैबलेट लो-ब्लू लाइट एमिशन सर्टिफिकेशन के साथ आता है जो टीयूवी राइनलैंड (TUV Rheinland) से मिला है.क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 SoC पर चलने वाला ये टैबलेट एंड्रॉयड 11 औ उसके बाद के वर्जन को सपोर्ट करेगा.

Lenovo के टैबलेट के बाकी फीचर्स

इसमें आको 8GB RAM और 256GB का स्टोरेज दिया जा रहा है जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. Lenovo Tab P12 Pro एसएलएस (SLS) सराउन्ड साउन्ड जेबीएल (JBL) स्पीकर्स का इस्तेमाल करता है, इसमें क्वॉड ऑडियो चैनल्स हैं और बेहतर साउन्ड क्वॉलिटी के लिए डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी है. बैटरी की बात करें तो लेनोवो के इस टैबलेट में आपको 10,200mAh की बैटरी दी गई है जो 14.6 घंटों की बैटरी लाइफ देती है. इसमें आपको 8MP का सेल्फी कैमरा और एक डुअल रीयर कैमरा सेटअप दिया जा रहा है जिसमें 13MP का वाइड रीयर कैमरा और 5MP का अल्ट्रा वाइड रीयर कैमरा शामिल है. Lenovo Tab P12 Pro एक स्टाइलस के साथ आता है और इसमें केबोर्ड भी आसानी से अटैच किया जा सकता है.

Lenovo Tab P12 Pro की कीमत

जैसा कि हमने आपको पहले बताया, Lenovo Tab P12 Pro को भारत (India) में लॉन्च किया जा चुका है और इसे लेनोवो की आधिकारिक वेबसाइट, अमेजन (Amazon) और लेनोवो के एक्स्क्लूसिव स्टोर से खरीदा जा सकता है. कीमत की बात करें तो इसे 69,999 रुपये पर लॉन्च किया गया है.

Lenovo Yoga AIO 7 Desktop के फीचर्स

कंपनी का यह दावा है कि Lenovo Yoga AIO 7 Desktop दुनिया का पहला ऐसा डेस्कटॉप है जिसमें यूजर्स को 27-इंच का आईपीएस टचस्क्रीन डिस्प्ले, 4K का रेसोल्यूशन, 100% sRGB कलर स्टैन्डर्ड का सपोर्ट, 360nits की ब्राइटनेस और बॉर्डरलेस डिजाइन दी जा रही है. इसमें JBL Harman-सर्टिफाइड स्टेरीओ स्पीकर दिए गए हैं. Lenovo Yoga AIO 7 Desktop AMD Ryzen 7 5800H SoC पर काम करता है जो 45W तक के थर्मल डिजाइन पावर के साथ आता है.

इससे यूजर्स 3D ग्राफिक्स पर एडिश्नल रेंडरिंग टाइम के बिना ही AAA गेमिंग टाइटल चला सकते हैं. ये डेस्कटॉप 8GB RAM और 1TB तक के SSD स्टोरेज के साथ आता है और विंडोज 11 पर चलता है. इसके साथ आपको 5MP का एक रिमूवेबल कैमरा और कनेक्टर भी मिलता है. Lenovo Yoga AIO 7 Desktop एक वायरलेस केबोर्ड और माउस के साथ आता है. इसमें आपको तीन साल की बेस वॉरन्टी दी जा रही है और इसका रंग क्लाउड ग्रे है.

Lenovo के नए डेस्कटॉप की कीमत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेनोवो के नए ऑल-इन-वन डेस्कटॉप को आप 1,71,990 रुपये में खरीद सकते हैं. Lenovo Yoga AIO 7 Desktop को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) पर उपलब्ध कर दिया गया है. लेनोवो के ऑफलाइन रीटेल स्टोर्स पर इसे कुछ समय बाद लाया जाएगा.