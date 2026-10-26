बिना डॉक्टर के सामने बैठे AI करेगा आंखों की जांच! 'Tango Eye' टेक्नोलॉजी से चुटकियों में मिलेगा नया लुक

लेंसकार्ट ने देश में अपना पहला बेहद खास और फ्यूचरिस्टिक कांसेप्ट स्टोर लॉन्च कर दिया है. 'Lenskart evolv' नाम का यह फ्लैगशिप स्टोर मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में खोला गया है. इसका उद्घाटन खुद लेंसकार्ट के चेयरमैन और सीईओ पीयूष बंसल (Peyush Bansal) की मौजूदगी में किया गया. इस स्टोर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां चश्मा सिर्फ आंखों की रोशनी ठीक करने का जरिया नहीं, बल्कि आपके पर्सनल स्टाइल और फैशन को दिखाने का एक कूल तरीका बन जाएगा.
चश्मा खरीदना बनेगा आसान और मजेदार अनुभव
आजकल के यूथ के लिए स्टाइल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है. कपड़ों से लेकर फोन और आंखों के चश्मे तक, हर चीज में लोग नया लुक चाहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए लेंसकार्ट ने अपने रीटेल स्टोर के अनुभव को बदलने की कोशिश की है. 23 अक्टूबर को शुरू हुए इस स्टोर का मकसद चश्मा खरीदने के पुराने तरीके को अलग बनाना है. पीयूष बंसल का मानना है कि आज के समय में चश्मा सिर्फ एक मेडिकल जरूरत नहीं, बल्कि पर्सनालिटी का अहम हिस्सा है.
क्रोम फिनिश और फ्यूचरिस्टिक लुक
इस नए स्टोर में कदम रखते ही यह आम चश्मे की दुकान जैसा नहीं लगता. इसका इंटीरियर काफी मॉडर्न है और इसे सिल्वर व क्रोम फिनिश दिया गया है. कंपनी ने इसे "Vision Beyond Retail" सोच के साथ तैयार किया है. स्टोर का लेआउट ऐसा बनाया गया है कि यहां घूमना और अपने लिए फ्रेम चुनना एक नया अनुभव देता है. कंपनी ऐसे चुनिंदा प्रीमियम स्टोर ही देश के बड़े शहरों में खोलेगी.
ऑनलाइन डॉक्टर और AI से आई टेस्ट
इस स्टोर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया गया है. आंखों का नंबर चेक कराने के लिए यहां AI-असिस्टेड आई टेस्ट की सुविधा मिलती है. इसमें आप स्क्रीन के जरिए दूर बैठे ऑप्टोमेट्रिस्ट से कनेक्ट हो सकते हैं और डिजिटल तरीके से अपनी आंखों की जांच करवा सकते हैं. इसके अलावा, एक डिजिटल शॉपिंग असिस्टेंट भी दिया गया है जो आपके चेहरे के आकार और पसंद के हिसाब से सही फ्रेम चुनने में मदद करता है.
Tango Eye टेक्नोलॉजी से फ्रेम चुनने में आसानी
Lenskart evolv स्टोर में कई डिजिटल टूल्स जोड़े गए हैं, जिनमें से एक का नाम 'Tango Eye' है. कंपनी के मुताबिक, इस सिस्टम से सही आईवियर ढूंढना काफी आसान और पर्सनल हो जाता है. हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि यह टूल किस तरह काम करता है, लेकिन इसका मुख्य काम कस्टमर की पसंद के हिसाब से सही फ्रेम सामने लाना है.
पीयूष बंसल ने क्या कहा
स्टोर के लॉन्च पर पीयूष बंसल ने बताया कि आने वाले समय में आईवियर का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग प्रोडक्ट को कैसे चुनते हैं और उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी हमेशा लेंसकार्ट का अहम हिस्सा रही है और यह स्टोर उसी सोच का अगला रूप है.
कहां मौजूद है यह स्टोर
यह नया Lenskart evolv स्टोर ट्रेड व्यू (Trade View), यूटोपिया सिटी (Utopia City), पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई में स्थित है और अब आम जनता के लिए पूरी तरह खुल चुका है. अगर आप मुंबई में हैं तो सीधे इस लोकेशन पर जाकर इस नए स्टोर का अनुभव ले सकते हैं.