छोड़िए मोबाइल... अब चश्मे से होगा UPI पेमेंट! Meta को टक्कर देने आ रहा Lenskart का AI Smart Glass, जानिए खूबियां

भारत की जानी-मानी आईवियर कंपनी Lenskart अब एक बड़ा तकनीकी कदम उठाने जा रही है. कंपनी जल्द ही AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्मार्टवियर नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. इन ग्लासेस का आंतरिक कोडनेम “Be by Lenskart SmartGlasses” रखा गया है. इस स्मार्ट चश्मे में यूज़र को मिलेगा AI असिस्टेंट, हेल्थ इनसाइट्स, और UPI पेमेंट जैसी एडवांस सुविधाएं- यानी अब चश्मा सिर्फ देखने का नहीं, सोचने और काम करने का भी बनेगा.

Google Gemini 5 और Qualcomm चिप से बनेगा सबसे एडवांस्ड चश्मा

इनसाइडर सूत्रों के मुताबिक, लेंसकार्ट के ये स्मार्ट ग्लासेस Google Gemini 5 AI मॉडल पर काम करेंगे. इसका मतलब है कि ये ग्लासेस कंवर्सेशनल इंटरैक्शन, यानी बात करने की क्षमता रखते हैं. यह यूज़र को रियल-टाइम असिस्टेंस देंगे और मल्टीमोडल AI की मदद से जानकारी प्रोसेस करेंगे. हार्डवेयर में Qualcomm Snapdragon AR1 Gen-1 प्लेटफॉर्म चिपसेट का इस्तेमाल होगा, जिसे खास तौर पर Augmented Reality (AR) और स्मार्ट आईवियर के लिए डिजाइन किया गया है.

इससे ये ग्लासेस निम्न काम कर सकेंगे:

• वॉइस असिस्टेंट और ऑन-द-गो सर्च

• हेल्थ और वेलनेस ट्रैकिंग

• रियल-टाइम इंफॉर्मेशन ओवरले

• AI चैट और कंवर्सेशनल कॉमर्स

अब आंखों से ही होगा पेमेंट- भारत में पहली बार

Lenskart के इन ग्लासेस की सबसे यूनिक खासियत होगी- UPI पेमेंट इंटीग्रेशन. यानि अब यूज़र बिना मोबाइल निकाले, सिर्फ वॉइस या जेस्चर (हाथ के इशारे) से पेमेंट कर सकेंगे. आप चाहे शॉपिंग कर रहे हों या ट्रैवल पर हों- बस बोलिए “Pay Now”, और ट्रांजैक्शन हो जाएगा. इस फीचर से आप पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, स्मार्ट ट्रांजैक्शन प्रॉम्प्ट्स पा सकते हैं, और पूरी तरह हैंड्स-फ्री डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं. ये भारत में पहली बार होगा जब AI और UPI एक ही वियरेबल डिवाइस में मिलेंगे.

प्राइसिंग और लॉन्च डिटेल्स – भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर तय होगी कीमत

सूत्रों के मुताबिक, कंपनी इस स्मार्ट ग्लास को अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च करेगी. यानि यह Meta Ray-Ban या Amazon Echo Frames से सस्ता होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय यूज़र्स इसे खरीद सकें.

IPO के बाद लॉन्च होगा AI Smart Glass

Lenskart फिलहाल अपने IPO फेज में है, जो 4 नवंबर तक खुला रहेगा और 10 नवंबर 2025 को लिस्टिंग होगी रिपोर्ट्स कहती हैं कि IPO के बाद ही कंपनी अपने AI Smart Glasses को बिक्री के लिए लॉन्च करेगी. यह लॉन्च न सिर्फ कंपनी के टेक्नोलॉजी मिशन का हिस्सा है, बल्कि यह दिखाता है कि Lenskart अब खुद को एक “Tech-Driven Eyewear Brand” के रूप में ग्लोबल मार्केट में स्थापित करना चाहता है.