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Hindi NewsटेकLEO Satellites: आसमान में बिछ रहा है इंटरनेट का अदृश्य जाल, क्या अब बेअसर हो जाएंगे देशों के टेलीकॉम कानून?

LEO Satellites: आसमान में बिछ रहा है इंटरनेट का 'अदृश्य जाल', क्या अब बेअसर हो जाएंगे देशों के टेलीकॉम कानून?

LEO Satellites: अभी तक किसी देश में कुछ हंगामा या किसी भी प्रकार के इमरजेंसी होने पर वहां की मौजूदा सरकार के पास इंटरनेट बंद करने की शक्ति होती है. लेकिन धीरे-धीरे शायद यह पावर खत्म हो जाए. LEO सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए अब इंटरनेट सीधे आसमान से लोगों के स्मार्टफोन तक पहुंच रहा है. सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट्स का ऐसा जाल बिछा रही हैं, जो जमीन पर मौजूद केबल और टावरों की मजबूरी को खत्म कर देगा. इसका मतलब है कि अब जंग के मैदान हों या पाबंदियों वाले देश, सरकार के आदेश पर इंटरनेट तभी थमेगा जब ये कंपनियां भी राजी होंगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:42 AM IST
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LEO Satellites: आसमान में बिछ रहा है इंटरनेट का 'अदृश्य जाल', क्या अब बेअसर हो जाएंगे देशों के टेलीकॉम कानून?

Dangers of Space Internet: कल तक हम जिस टेक्नोलॉजी को सिर्फ सुपरफास्ट इंटरनेट का जरिया समझते थे, अब वही टेक्नोलॉजी दुनिया के नक्शे पर देशों की ताकत और प्राइवेसी को चुनौती दे रही है. आसान भाषा में कहें तो अब इंटरनेट सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए नहीं बल्कि आसमान से लड़ी जाने वाली एक ऐसी अदृश्य जंग बनता जा रहा है, जिसे रोकना किसी भी सरकार के बस में शायद नहीं रहेगा. पहले अगर किसी देश की सरकार चाहती, तो वह इंटरनेट को बंद कर सकती ती, लेकिन अब दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं, जिनके पास ये शक्तियां मानों लगभग खत्म हो गई हैं, हैं भी तो पूरी तरह से प्रभावी नहीं है. 

एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट कंपनियां हजारों छोटे-छोटे सैटेलाइट्स का ऐसा जाल बिछा रही हैं, जो सीधे आपके फोन या डिवाइस तक इंटरनेट भेजेंगे. इसमें किसी देश की सीमा या सरकारी पाबंदी का कोई असर नहीं होता. विशेषज्ञों का मानना है कि सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक न सिर्फ इंटरनेट की रफ्तार बदलेगी, बल्कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी.

क्या है LEO सैटेलाइट और ये क्यों हैं खास?

आमतौर पर इंटरनेट सैटेलाइट्स पृथ्वी से काफी दूर होते हैं, लेकिन एडवांस LEO सैटेलाइट्स धरती से मात्रा 1,250 मील यानी करीब 2,000 किमी से कम ऊंचाई पर होते हैं. धरती से पास होने के कारण डेटा तेजी से ट्रैवल करता है, जिससे इंटरनेट की स्पीड और लेटेंसी जमीन पर मौजूद फाइबर नेटवर्क जैसी हो जाती है.

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इन सैटेलाइट्स की सबसे बड़ी खास बात यह है इन्हें किसी देश की सीमा या सरकारी पाबंदियों से रोकना लगभग नामुमकिन होता है. जिसके बाद इंटरनेट पर लगाम कसने के लिए सिर्फ सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इंटरनेट की रफ्तार तभी रुकेगी जब ये कंपनियां भी चाहेंगी. कुछ समय पहले ही वेनेजुएला में स्टारलिंक के इस्तेमाल ने यह साबित कर दिया था कि संकट के समय ये नेटवर्क उस देश के टेलीकॉम कानूनों को दरकिनार कर सीधा इंटरनेट पहुंचा सकते हैं. ऐसे में जिस देश में इस तरह की सर्विस शुरू हुई है, उनके खतरे भी अलग हैं.

लेकिन ये है फायदा

कुछ समय पहले तक किसी देश के नेटवर्क को ठप करने के लिए एक-दो बड़े सैटेलाइट्स को निशाना बनाना काफी होता था, लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल गया है. इसे स्वार्म रेजिलिएंस कहते हैं, इससे फायदा यह होगा कि अगर कोई दुश्मन देश नेटवर्क कनेक्शन को बंद करने के लिए किसी भी देश के सैटेलाइट्स पर हमला करते हैं, तो काम आसान नहीं होगा. 1-2 सैटेलाइट्स को टारगेट करना थोड़ा आसान काम था लेकिन जब संख्या हजारों में हो तो यह काफी मुश्किल हो जाता है. वहीं अगर कोई दुश्मन एक-दो सैटेलाइट्स को गिरा भी दे, तो भी नेटवर्क पर कोई खास असर नहीं पड़ता.

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चीन और अमेरिका के बीच होगी टक्कर?

लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स में अभी तक अमेरिका का दबदबा है. अमेरिका के SpaceX के Starlink नेटवर्क के जरिए इस क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए है, जिसके हजारों सैटेलाइट पहले ही अंतरिक्ष में एक्टिव हैं. वहीं इस गैप को कम करने के लिए चीन तेजी से जुटा हुआ है और अपने Guowang और Qianfan जैसे मेगा सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच स्पेस इंटरनेट और सैटेलाइट कंट्रोल को लेकर सीधी टक्कर हो सकती है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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