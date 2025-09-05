आ गई सबसे स्टाइलिश Pen Drive! मेटल बॉडी, हाई-स्पीड और 5 साल की वारंटी; जानिए कीमत

Lexar JumpDrive M400: अगर आप ़डेटा ट्रांसफर के लिए नई पेन ड्राइव खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. टेक्नोलॉजी कंपनी Lexar ने भारत में नई ड्राइव लॉन्च कर दी है. इसका नाम ड्राइव ने JumpDrive M400 USB 3.0 रखा है. कंपनी के अनुसार यह ड्राइव हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, हाई बिल्ड क्वालिटी और सेफ स्टोरेज के साथ आती है. Lexar ने इसे स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जिन्हें बड़ी फाइलों को जल्दी और सेफ तरीके से ट्रांसफर करना होता है. इस ड्राइव की रीड स्पीड 150MB/s तक है, जिससे बड़ी फाइलें आसानी से और जल्दी ट्रांसफर की जा सकती हैं. डेली वाले यूजर्स के लिए भी यह ड्राइव आसान और भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकती है.

आज के डिजिटल युग में फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स का साइज बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने वाला स्टोरेज डिवाइस हर यूज़र के लिए जरूरी हो गया है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Lexar ने JumpDrive M400 USB 3.0 फ्लैश ड्राइव लॉन्च की है. कंपनी के मुताबिक, यह ड्राइव 150MB/s तक की रीड स्पीड देती है, जिससे बड़ी फाइलें बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती हैं. इसके अलावा, यह USB 2.0 पोर्ट्स के साथ भी कम्पैटिबल है, इसलिए इसे किसी भी डिवाइस के साथ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

मजबूत मेटल बॉडी और प्रीमियम डिजाइन

Lexar ने इस फ्लैश ड्राइव को टिकाऊ मेटल बॉडी के साथ बनाया है, जिससे यह डेली यूज के बाद भी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा. इसका कॉम्पैक्ट आकार इसे जेब या बैग में आसानी से फिट हो जाता है और ज्यादा जगह नहीं लेता है. साथ ही इसमें बिल्ट-इन की-रिंग है, जिससे इसे चाबियों के साथ जोड़ा जा सकता है और कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है. डिजाइन की बात करें तो यह ड्राइव प्रीमियम और स्टाइलिश लुक भी देती है.

स्टोरेज के मिलते हैं कई ऑप्शन

Lexar JumpDrive M400 अब 32GB, 64GB, 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिससे यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार सही मॉडल चुन सकते हैं. सुरक्षा की दृष्टि से भी यह ड्राइव भरोसेमंद है. इसमें Lexar DataShield पासवर्ड प्रोटेक्शन फीचर शामिल है, जो आपकी प्राइवेट और जरूरी फाइल्स को सेफ रखता है. इसका मतलब है कि अगर ड्राइव खो भी जाए, तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा.

लंबी मिलती है वारंटी

Lexar का कहना है कि इस फ्लैश ड्राइव को कंपनी के क्वालिटी लैब्स में कई तरह के डिवाइसेस पर टेस्ट किया गया है. इसी वजह से इसमें बेहतर रीलायबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और लगातार स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है. कंपनी इस प्रोडक्ट पर 5 साल की लिमिटेड वारंटी भी दे रही है, जो इसे और भरोसेमंद बनाता है.

कहां खरीदें और कितनी है कीमत

भारत में Lexar JumpDrive M400 USB 3.0 फ्लैश ड्राइव प्रमुख रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध है, जिसमें Amazon भी शामिल है. इसकी कीमत 32GB मॉडल के लिए ₹600 से शुरू होती है, जबकि 256GB मॉडल की कीमत ₹2,500 तक जाती है.