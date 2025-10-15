Advertisement
दिवाली से पहले LG ने लॉन्च किए रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सहित कई प्रोडक्ट्स, कीमत सिर्फ ₹18,000 से शुरू

एलजी ने ‘Essential Series’ नाम से एक नई होम अप्लायंसेज रेंज लॉन्च की है. कंपनी के मुताबिक, यह सीरीज 1,200 से ज्यादा भारतीय परिवारों से बातचीत करने के बाद तैयार की गई है.

 

Oct 15, 2025
एलजी ने भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ‘Essential Series’ नाम से एक नई होम अप्लायंसेज रेंज लॉन्च की है. कंपनी के मुताबिक, यह सीरीज 1,200 से ज्यादा भारतीय परिवारों से बातचीत करने के बाद तैयार की गई है ताकि अलग-अलग इलाकों में लोगों की जरूरतों और परिस्थितियों को समझा जा सके.

चार प्रोडक्ट्स- एक ही सीरीज में सब कुछ
एलजी की Essential Series में चार अहम प्रोडक्ट शामिल हैं-
1. डबल-डोर रेफ्रिजरेटर
2. फुली ऑटोमैटिक टॉप-लोड वॉशिंग मशीन
3. रूम एयर कंडीशनर (AC)
4. कन्वर्टिबल ओवन

कंपनी का कहना है कि ये सभी प्रोडक्ट भारतीय परिस्थितियों जैसे बार-बार बिजली जाने, कम पानी का प्रेशर, धूल और नमी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं. साथ ही इनकी कीमतें इस तरह रखी गई हैं कि मिडिल-क्लास फैमिली भी इन्हें आसानी से खरीद सके.

रेफ्रिजरेटर: ज्यादा जगह और स्मार्ट कूलिंग
नई डबल-डोर फ्रिज में फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे मैनुअल डीफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. यह अपने आप मौसम के हिसाब से कूलिंग एडजस्ट करती है. इसमें 20% ज्यादा वेजिटेबल स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जो बड़ी फैमिली या वेजिटेरियन घरों के लिए परफेक्ट है.

वॉशिंग मशीन: कम पानी, ज्यादा परफॉर्मेंस
यह वॉशिंग मशीन खासतौर पर भारतीय पानी की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यह लो वॉटर प्रेशर में भी बढ़िया काम करती है. इसका मोटर डस्ट और मॉइश्चर रेसिस्टेंट कवर के साथ आता है और इसका कंट्रोल पैनल भी वॉटर-रेसिस्टेंट है, जिससे नमी वाले मौसम में कोई परेशानी नहीं होती.

एयर कंडीशनर: बिजली बचाए और ठंडक बनाए रखे
इस सीरीज का रूम एसी उन यूजर्स के लिए है जो बिजली के बिल को लेकर चिंतित रहते हैं. इसमें Energy Manager+ फीचर दिया गया है, जिससे यूजर अपनी पावर खपत ट्रैक और कंट्रोल कर सकते हैं. साथ ही इसमें “Diet Mode+” नाम का एक नया फीचर भी है, जो ठंडक को थोड़ा कम करते हुए बिजली बचाता है- बेडरूम या छोटे कमरों के लिए बिल्कुल सही.

कन्वर्टिबल ओवन: इंडियन कुकिंग के लिए परफेक्ट
यह ओवन उन लोगों के लिए है जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं लेकिन इंडियन टेस्ट भी नहीं छोड़ना चाहते. इसमें पनीर, घी और दाल जैसे भारतीय डिशेज के लिए प्रिसेट मेनू दिए गए हैं. साथ ही यह एयर फ्राय और कन्वेक्शन कुकिंग को सपोर्ट करता है.

एलजी इंडिया के प्रेसिडेंट का बयान
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के प्रेसिडेंट होंग जू जॉन (Hong Ju Jeon) ने कहा – “Essential Series भारतीय परिवारों की जरूरतों से प्रेरित है और भारतीय परिस्थितियों को झेलने के लिए बनाई गई है. यह हमारे लिए भारतीय मार्केट पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने का संकेत है.”

कब और कहां मिलेगा
एलजी की यह नई Essential Series नवंबर 2025 से पूरे भारत में उपलब्ध होगी.
• शुरुआती कीमत लगभग ₹18,000 से शुरू होगी.
• ये प्रोडक्ट्स LG ब्रांड स्टोर्स, मल्टी-ब्रांड रिटेलर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर उपलब्ध होंगे.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

LGEssential SeriesLG home appliances

