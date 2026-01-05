LG ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पतला OLED TV, बिना तार के मिलेगा 4K एक्सपीरियंस

CES 2026 में LG Electronics ने अपने लेटेस्ट OLED टीवी लाइनअप से पर्दा उठा दिया है. इस बार कंपनी ने अपने एक आइकॉनिक डिजाइन की वापसी कराई है. LG OLED evo W6 को True Wireless Wallpaper TV के तौर पर पेश किया गया है. यह वही वॉलपेपर डिजाइन है, जिसे LG ने पहली बार साल 2017 में दिखाया था. अब इसे पूरी तरह वायरलेस कनेक्टिविटी और LG की अब तक की सबसे एडवांस पिक्चर टेक्नोलॉजी Hyper Radiant Color Technology के साथ पेश किया गया है. LG लगातार 13 सालों से OLED टीवी सेगमेंट में लीडर बना हुआ है और 2026 की OLED evo सीरीज़ के साथ कंपनी ने एक बार फिर नए मानक तय किए हैं.

सिर्फ अनुभव दिखे, टीवी नहीं

LG OLED evo W6 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कमरे में घुल-मिल जाए और सिर्फ देखने का अनुभव सामने आए. इसका बॉडी डिजाइन करीब 9mm क्लास की पतली मोटाई के साथ आता है. जरूरी कंपोनेंट्स को बेहद छोटे लेवल पर लाकर और अंदरूनी स्ट्रक्चर को नए सिरे से डिजाइन करके यह संभव बनाया गया है. इसके साथ मिलने वाला नया वॉल माउंट टीवी को दीवार से पूरी तरह चिपका देता है, जिससे यह बिल्कुल वॉलपेपर जैसा दिखता है.

True Wireless टेक्नोलॉजी की आजादी

LG की True Wireless टेक्नोलॉजी इस टीवी को और खास बनाती है. टीवी के सभी इनपुट Zero Connect Box में दिए गए हैं, जिसे 10 मीटर तक की दूरी पर रखा जा सकता है. इसका मतलब यह है कि टीवी स्क्रीन के पास किसी भी तरह की केबल नहीं दिखती. यूज़र टीवी को कमरे में लगभग कहीं भी लगा सकते हैं और डिजाइन की खूबसूरती बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे पतला True Wireless OLED TV

एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम डिजाइन के मेल से यह टीवी दुनिया का सबसे पतला True Wireless OLED TV बन जाता है. इसमें बिना किसी विजुअल लॉस के 4K वीडियो और ऑडियो वायरलेस तरीके से मिलता है. LG ने यह साबित कर दिया है कि अल्ट्रा-थिन डिजाइन के लिए पिक्चर क्वालिटी से कोई समझौता जरूरी नहीं है.

Hyper Radiant Color Technology का कमाल

LG की नई Hyper Radiant Color Technology OLED डिस्प्ले को एक नए स्तर पर ले जाती है. यह टेक्नोलॉजी ब्लैक लेवल, कलर और ब्राइटनेस को बेहतर बनाती है और साथ ही स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन भी कम करती है. Brightness Booster Ultra की मदद से यह टीवी सामान्य OLED टीवी की तुलना में करीब 3.9 गुना ज्यादा ब्राइट हो सकता है. खास बात यह है कि इसकी स्क्रीन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि रिफ्लेक्शन बेहद कम हो, जिससे रोशनी वाले कमरे में भी परफेक्ट ब्लैक और परफेक्ट कलर का अनुभव मिलता है.

नया Alpha 11 AI Processor Gen3

इन सभी विजुअल सुधारों को कंट्रोल करता है LG का नया Alpha 11 AI Processor Gen3. इसका Neural Processing Unit पहले से 5.6 गुना ज्यादा पावरफुल है. इसमें Dual AI Engine दिया गया है, जो एक साथ नॉइज़ कम करने और नेचुरल डिटेल को बनाए रखने का काम करता है. इससे तस्वीर ज्यादा शार्प दिखती है लेकिन बनावटी नहीं लगती.

LG Gallery+ से बदले कमरे का मूड

LG Gallery+ फीचर टीवी को सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, बल्कि इंटीरियर डिजाइन का हिस्सा बना देता है. इसमें 4,500 से ज्यादा विजुअल्स मिलते हैं, जिनमें सिनेमा सीन, गेम ग्राफिक्स, पर्सनल फोटोज़ और AI से बनाई गई इमेज शामिल हैं. बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ यह फीचर कमरे के माहौल को पूरी तरह बदल सकता है.

गेमिंग और AI एक्सपीरियंस

LG का यह टीवी गेमिंग के लिए भी दमदार है. इसमें 4K 165Hz रिफ्रेश रेट, NVIDIA G-SYNC और AMD FreeSync Premium सपोर्ट मिलता है. 0.1ms रिस्पॉन्स टाइम और Auto Low Latency Mode गेमर्स को स्मूद एक्सपीरियंस देता है. webOS पर आधारित AI फीचर्स यूज़र को पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाते हैं, जबकि LG Shield डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखता है.

LG का विजन

LG के मुताबिक, Wallpaper TV उनकी True Wireless टेक्नोलॉजी, डिजाइन इनोवेशन और OLED एक्सपीरियंस का बेहतरीन मेल है. कंपनी का कहना है कि वह OLED टीवी के फ्यूचर को लगातार नई ऊंचाइयों तक ले जाती रहेगी.