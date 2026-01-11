Advertisement
trendingNow13070732
Hindi Newsटेकअजूबा! 2010 में बुक किया था नोकिया फोन, 16 साल बाद जब घर पहुंचा पार्सल तो उड़ गए सबके होश! वीडियो वायरल

अजूबा! 2010 में बुक किया था नोकिया फोन, 16 साल बाद जब घर पहुंचा पार्सल तो उड़ गए सबके होश! वीडियो वायरल

Nokia Phones Delivery Libya: एक पार्सल जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निकला हो लेकिन उसे पहुंचने में पूरे 16 साल लग जाएं, क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है लीबिया में जहां नोकिया के फोन की डिलीवरी एक दो नहीं बल्कि पूरी 16 साल बाद हुई. वक्त की धूल में दबा यह पैकेट कैसे सालों तक गायब रहा, आखिर क्यों हुई इतनी बड़ी देरी और बॉक्स खुलते ही क्या नजारा सामने आया आइए जानते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अजूबा! 2010 में बुक किया था नोकिया फोन, 16 साल बाद जब घर पहुंचा पार्सल तो उड़ गए सबके होश! वीडियो वायरल

Nokia Phones Delivery Libya: जरा सोचिए आपने कोई सामान आज आर्डर किया हो और उसकी डिलीवरी एक दो नहीं बल्कि 16 साल बाद हो तो कैसा लगेगा? सुनने में यह मजाक लगता होगा लेकिन लीबिया में कुछ ऐसा ही हुआ है. लीबिया की राजधानी त्रिपोली के एक मोबाइल दुकानदार को हाल ही में नोकिया फोन्स की डिलीवरी की ऐसी खेप मिली है जिसे वह सालों पहले आर्डर किया था. जैसे ही दुकान मालिक ने बॉक्स खोला उसका रिएक्शन देखकर हर कोई हैरान रह गया. यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. 

टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन नए-नए फीचर्स के साथ एक से एक दमदार स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं. वहीं लीबिया में दुकानदार को अब 16 साल पहले यानी 2010 में आर्डर किया गया मोबाइल फोन्स की डिलीवरी मिली है. इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है. हर कोई यह जानना चाहता है कि फोन के डिलीवरी के इतनी देरी के पीछे क्या कारण है, आखिर क्या वजह है जिसके कारण फोन 16 साल बाद डिलीवर हुआ. आइए जानते हैं.

क्यों हुई इतने सालों की देरी?

Add Zee News as a Preferred Source

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2011 में लीबिया में छिड़े गृहयुद्ध और उसके बाद चरमराई बुनियादी सुविधाओं के कारण यह शिपमेंट इसते साल देरी से पहुंचा. लॉजिस्टिक्स की खराबी और कस्टम विभाग के बंद होने के कारण से यह फोन सालों तक गोदामों में ही बंद पड़ा रहा. हैरान कर देने वाली बात यह है कि भेजने वाला और पाने वाला दोनों ही त्रिपोली शहर में महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे लेकिन इस दूरी को तय करने में पार्सल को 16 साल लग गए.

फोन हैं या ऐतिहासिक अवशेष?
अब जब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद मोबाइल फोन का  बॉक्स दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार अपनी हंसी नहीं रोक पाया. अनबॉक्सिंग करते समय उसने मजाक में कहा कि ये फोन हैं या ऐतिहासिक अवशेष? इस शिपमेंट में उस दौर के मशहूर म्यूजिक एडिशन और नोकिया कम्युनिकेटर जैसे मॉडल्स शामिल थे जो कभी स्टेटस सिंबल माने जाते थे.

ये भी पढे़ंः सावधान! ChatGPT ने तुड़वा दी इस कपल की शादी, जज ने एक झटके में रद्द कर दिया निकाह!

दुकानदार का रिएक्शन और यह पूरा मामला देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगी. लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि आज के दौर में ये फोन कलेक्टर आइटम बन गए हैं और इनकी कीमत ऑरिजनल से कहीं ज्यादा भी हो सकती है. वहीं कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि इन पुराने फोन्स में कोई ट्रैकर नहीं है  इसलिए ये आज के स्मार्टफोन से ज्यादा सेफ हैं. 

ये भी पढे़ंः iPhone का सबसे 'कमाल' वाला फीचर आपके फोन में, कॉल करते ही मचेगा गदर! जानें कैसे?

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Nokia phones delivery Libya16 years late delivery

Trending news

'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
I-PAC Raids
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
PM Modi
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव
Asaduddin Owaisi
ओवैसी का ख्वाब, BJP का जवाब,'हिजाब वाली PM' पर छिड़ी जुबानी जंग,उल्टा न पड़ जाए दांव