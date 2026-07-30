/AI ने हराम की लोगों की नींद! इस शहर में डेटा सेंटर के शोर से तिलमिलाए लोग, 24 घंटे आ रही खौफनाक आवाज

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया जितनी फैंसी नजर आती है, इसके पीछे का बुनियादी ढांचा उतना ही परेशानी भरा साबित हो रहा है. अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक एआई डेटा सेंटर के लगातार 24 घंटे आने वाले तेज और भयानक शोर ने आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. लोगों का कहना है कि यह आवाज उनके लिविंग रूम में दिन-रात चल रहे वैक्यूम क्लीनर जैसी लगती है. परेशान होकर स्थानीय निवासियों ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
मिशिगन के डोवागियाक इलाके में स्थित एक डेटा सेंटर के खिलाफ स्थानीय लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. निवासियों का आरोप है कि यह डेटा सेंटर पिछले 2 सालों से लगातार दिन-रात एक अजीब सी तेज सीटी जैसी आवाज पैदा कर रहा है. यह सेंटर हाइपरस्केल डेटा (Hyperscale Data) की सहायक कंपनी एलायंस क्लाउड सर्विसेज का है. पहले यह एक साधारण इंडस्ट्रियल बिल्डिंग थी, जिसे 2021 में क्रिप्टो माइनिंग और अब एआई (AI) सेंटर में बदल दिया गया है.
वहां रहने वाली लिंडी वैलेंजुएला ने बताया कि यह आवाज ऐसी लगती है जैसे किसी ने घर के अंदर ही वैक्यूम क्लीनर चालू करके छोड़ दिया हो और उसका फिल्टर जाम हो गया हो. वहीं एक अन्य निवासी बिली फिन का कहना है कि फिल्मों में जिस तरह बंदियों को साउंड टॉर्चर दिया जाता है, उनके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार हो रहा है. इस भयंकर शोर की वजह से लोग अपने ही घरों में सो नहीं पा रहे हैं और उनका मानसिक तनाव बढ़ गया है.
शहर के प्रशासन ने इस डेटा सेंटर पर इंडस्ट्रियल नॉइज नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है, क्योंकि यहाँ दिन में 65dB और रात में 55dB की तय सीमा से ज्यादा शोर दर्ज किया गया. इसके जवाब में कंपनी के सीईओ विलियम हॉर्न ने निवासियों से कहा कि वे इसे क्रिप्टो से हटाकर एआई और रोबोटिक्स में बदलने के लिए 100 मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं. उन्होंने शोर कम करने के लिए आसपास की जमीन खरीदने की बात कही और कहा कि जो लोग खुश नहीं हैं, कंपनी उनका घर खरीदने को तैयार है.
कंपनी का 'घर बेचने' का सुझाव निवासियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया. एक पीड़ित निवासी का कहना है कि उनका परिवार बीते सौ सालों से इस जगह पर रह रहा है और उनका पूरा समाज यहाँ बसा है. वहीं एक अन्य परिवार में 17 महीने का छोटा बच्चा है और दूसरा बच्चा आने वाला है, ऐसे में घर छोड़कर जाना आसान नहीं है. निवासियों ने कंपनी पर गैर-जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है.
यह कोई पहला मामला नहीं है जहाँ डेटा सेंटर के शोर पर बवाल हुआ हो. विस्कॉन्सिन में भी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के डेटा सेंटर के खिलाफ वहां के लोगों ने ऐसा ही केस दर्ज कराया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन केंद्रों से निकलने वाली कुछ आवाजें और तरंगे (Infrasound) इंसानी कानों से भले न सुनाई दें, लेकिन उनका कंपन शरीर और स्वास्थ्य पर बेहद नकारात्मक असर डाल सकता है.