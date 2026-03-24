एलन मस्क के साथ काम जंग लड़ने जैसा... 3 महीने में xAi छोड़ने के बाद कर्मचारी ने किए सनसनीखेज खुलासे

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कंपनी के एक कर्मचारी ने सिर्फ तीन महीने में नौकरी छोड़ दी और अपने अनुभव को “वॉरजोन” यानी जंग जैसा माहौल बताया. इस बयान ने कंपनी के अंदर के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्व कर्मचारी Rich Zou ने LinkedIn पर अपनी पोस्ट में बताया कि उनका अनुभव काफी रोमांचक लेकिन बेहद कठिन था. उन्होंने कहा कि यहां काम करना बहुत इंटेंस था और ऐसा लगता था जैसे किसी “वॉरजोन” में काम कर रहे हों. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यहां किए जा रहे काम का उद्देश्य मानवता को आगे बढ़ाना है, जो काफी प्रेरणादायक है.
नौकरी छोड़ने की असली वजह
हालांकि उन्होंने कंपनी के विजन की तारीफ की, लेकिन नौकरी छोड़ने का कारण अलग था. Rich Zou के अनुसार, उन्हें लगा कि इस माहौल में उनकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है. यही वजह रही कि उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ बड़ी कंपनी के नाम के कारण किसी नौकरी में बने रहना सही नहीं है, अगर वहां सीखने और आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा हो.
xAI में लगातार हो रहे इस्तीफे
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब xAI में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं. कंपनी के को-फाउंडर्स Yuhuai Tony Wu और Jimmy Ba भी हाल ही में कंपनी छोड़ चुके हैं. इसके अलावा कई सीनियर इंजीनियर भी कंपनी से अलग हो रहे हैं. इससे कंपनी की शुरुआती टीम काफी कमजोर हो गई है.
Elon Musk का बयान
Elon Musk ने हाल ही में माना कि कंपनी को फिर से नए तरीके से बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शुरुआत में कंपनी की संरचना सही तरीके से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए अब इसे “ग्राउंड से” दोबारा बनाया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी अब पुराने हायरिंग फैसलों की समीक्षा कर रही है और अच्छे टैलेंट को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है.
प्रोडक्ट और सेफ्टी को लेकर भी सवाल
रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स, खासकर Grok को लेकर भी अंदरूनी असहमति रही है. कुछ कर्मचारियों को कंटेंट मॉडरेशन और सेफ्टी को लेकर चिंता थी. यहां तक कि यह भी कहा गया कि सेफ्टी टीम को हटा दिया गया, जिससे निगरानी कम हो गई.
वर्क कल्चर पर बढ़ती चिंता
xAI के वर्क कल्चर को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं. कर्मचारियों के लंबे काम के घंटे और लगातार प्रेशर की बातें सामने आई हैं. कुछ लोगों का कहना है कि AI जैसी प्रतिस्पर्धी फील्ड में यह जरूरी है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इससे बर्नआउट और नौकरी छोड़ने की स्थिति बनती है. एक अन्य पूर्व कर्मचारी ने भी कहा कि वह लगातार थकान और असंतोष के कारण कंपनी छोड़कर चले गए.