ये चीनी अरबपति है 100 बच्चों का पिता! अमेरिका में क्यों चाहता है 20 बच्चे? वजह जानकर चौंक उठेंगे आप

चीन की बड़ी मोबाइल गेमिंग कंपनियों में से एक Guangzhou Duoyi Network के फाउंडर शू बो (Xu Bo) अपने लिए उत्तराधिकारियों का एक पूरा “वंश” तैयार करना चाहते हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 1.1 अरब डॉलर बताई जाती है, जिसे वे अपने बच्चों के जरिए आगे बढ़ाना और संभालना चाहते हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:13 AM IST
Telegram के फाउंडर पावेल ड्यूरोव की तरह ही एक चीनी अरबपति की सोच भी इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. चीन की बड़ी मोबाइल गेमिंग कंपनियों में से एक Guangzhou Duoyi Network के फाउंडर शू बो (Xu Bo) अपने लिए उत्तराधिकारियों का एक पूरा “वंश” तैयार करना चाहते हैं. उनकी कुल संपत्ति करीब 1.1 अरब डॉलर बताई जाती है, जिसे वे अपने बच्चों के जरिए आगे बढ़ाना और संभालना चाहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शू बो का इरादा अपने देश चीन में नहीं, बल्कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को अपनी दौलत सौंपने का है.

अमेरिका में जन्मे बच्चों पर क्यों है फोकस
Fortune और Wall Street Journal की रिपोर्ट्स और कोर्ट में दिए गए बयानों के अनुसार, 48 साल के शू बो कम से कम 20 ऐसे बच्चों के पिता बनना चाहते हैं जिनका जन्म अमेरिका में हो. इसके पीछे उनकी रणनीति साफ बताई जा रही है. वे अमेरिका में सरोगेसी यानी किराए की कोख के जरिए बच्चों को जन्म दिलवाकर चीन के घरेलू जन्म प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं. उनका मानना है कि अमेरिकी नागरिकता वाले उत्तराधिकारी उनकी गेमिंग कंपनी और अरबों की संपत्ति को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे.

100 से ज्यादा बच्चों के दावे और विवाद
Wall Street Journal की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शू बो के 100 से ज्यादा बच्चे अमेरिका में सरोगेसी के जरिए जन्म ले चुके हैं. चीन की माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट Weibo पर उनसे जुड़े कुछ अकाउंट्स में यह भी कहा गया कि वे “50 हाई-क्वालिटी बेटों” की तलाश में हैं. इन अकाउंट्स के मुताबिक, शू बो का मानना है कि ज्यादा बच्चे होना हर समस्या का समाधान हो सकता है. हालांकि, Duoyi Network ने आधिकारिक तौर पर 100 से ज्यादा बच्चों के दावे को खारिज किया है, लेकिन कंपनी ने यह जरूर स्वीकार किया है कि उनके 12 बच्चे अमेरिका में जन्मे हैं.

300 बच्चों तक पहुंचने का आरोप
मामला यहीं खत्म नहीं होता. हाल ही में शू बो की एक पूर्व गर्लफ्रेंड ने आरोप लगाया कि दुनिया भर में उनके जैविक बच्चों की संख्या 300 तक हो सकती है. यह दावा सामने आने के बाद यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इससे शू बो की सोच और उनकी योजनाओं को लेकर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं.

अरबपतियों में नया ट्रेंड?
शू बो अकेले ऐसे अरबपति नहीं हैं जो अपने जैविक उत्तराधिकार को बड़े पैमाने पर फैलाने की सोच रहे हों. वे उन अमीर लोगों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं जो आधुनिक तकनीक और मेडिकल साइंस की मदद से अपनी “वंश परंपरा” को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इस लिस्ट में Telegram के फाउंडर पावेल ड्यूरोव और Tesla के CEO एलन मस्क जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं.

पावेल ड्यूरोव और एलन मस्क का उदाहरण
Telegram के फाउंडर पावेल ड्यूरोव, जिनकी संपत्ति करीब 14.2 अरब डॉलर है, हाल ही में यह खुलासा कर चुके हैं कि वे 12 देशों में 100 से ज्यादा बच्चों के पिता हैं. इनमें से कई बच्चे स्पर्म डोनेशन के जरिए जन्मे हैं. ड्यूरोव का कहना है कि वे अपनी वसीयत में जैविक बच्चों और डोनेशन से जन्मे बच्चों में कोई फर्क नहीं करेंगे, ताकि उनके बाद किसी तरह का विवाद न हो. वहीं, एलन मस्क भी दुनिया भर में गिरती जन्म दर को लेकर खुलकर बोलते रहे हैं. वे तीन अलग-अलग महिलाओं से कम से कम 14 बच्चों के पिता हैं.

बदलती सोच और नई बहस
इन उदाहरणों से साफ है कि अल्ट्रा-रिच वर्ग में उत्तराधिकार और परिवार को लेकर सोच तेजी से बदल रही है. जहां एक तरफ इसे निजी फैसला माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक, नैतिक और कानूनी बहस को भी जन्म दे रहा है. शू बो की कहानी इसी बदलते दौर की एक बेहद चर्चित मिसाल बन चुकी है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

