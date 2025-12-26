PAN-Aadhaar Link: 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम..नहीं तो लगे जाएगा तगड़ा फटका, जानें जरूरी बातें

PAN-Aadhaar Link: अगर आपके पास भी पैन कार्ड है, और अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि आधार-पैन लिंकिंग का यह आपके पास आखिरी मौका होने वाला है? आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 तय की है. ऐसे में अगर आप इस तारीख से पहले अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. अगर बाद में आप लिंक करते हैं तो आपको हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. यहां हम आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं. इलका पालन करते हुए आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं.

लेट फीस के साथ कर सकते हैं पैन लिंक

आपको बता दें कि जिन पैन धारको ने 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार नामांकन आईडी का उपयोग करते हुए पैन कार्ड प्राप्त किया हैं, वह सभी लोग 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से नि:शुल्क लिंक कर सकते हैं. वहीं जिन करदाताओं ने अभी तक पैन से आधार को लिंक नहीं किया है उनको 1000 रुपये लेट पेमेंट देना होगा.

इन आसान स्टेप्स से अपना पैन-आधार से करें लिंक

अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन इस प्रक्रिया को पूरा को कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेप 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जना होगा. इसके लिए आप www.incometax.gov.in/iec/foportl/ पर जा सकते हैं.

स्टेप 2. यहां आपको 'क्विक लिंक' सेक्शन में 'आधार लिंक' का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें.

स्टेप 3. इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर लिख कर सबमिट पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 4. अगर आपका पैन पहले ही आधार से लिंक हैं, तो स्क्रीन पर आपको 'पैन पहले से आधार या अन्य आधार से जुड़ा हुआ है' का मैसेज प्राप्त होगा.

स्टेप 5. अब अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है और आपने NSDL पोर्टल पर चलान भर दिया है, तो इसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा वेरिफाई की जाएगी. जो आपको एक पॉप-अप नोटिफिकेशन में मिलेगी.

स्टेप 6. सभी जानकारी उपलब्ध कराने के बाद आपको पोर्टल पर 'आधार लिंक करें' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 7. अब आपको अपने रजिस्टर मोबाईल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करना होगा.

स्टेप 8. इसके बाद आप आधार-पैन लिंक टैब पर क्लिक कर सबमिट करें.

ध्यान रखें कि आधार-पैन को लिंक करने की प्रक्रिया में 4 से 5 वर्किंग डे का समय लग सकते हैं.

अगर आप आधार-पैन लिंक नहीं करते तो क्या हो सकता है?

अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा और पैन के इनएक्टिव होने पर आप आयकर दाखिल नहीं कर सकते या रिफंड का दावा नहीं कर सकते.आपको आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मिलने वाले किसी भी राशि या उसके किसी भाग की वापसी नहीं की जाती है. जब पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो करदाता अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते, कर रिफंड प्राप्त नहीं कर सकते. इसके साथ पैन से आधार लिंक नहीं होने पर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते. सब्सिडी प्राप्त करने और बैंक खाता खोलने जैसी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी आपको पैन और आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है. इसलिए, पैन और आधार कार्ड लिंक न होने पर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है.