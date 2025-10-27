Advertisement
सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में अपने ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर करें लिंक! कोई ई-चालान या रिन्यूअल मिस नहीं होगा

ऐसा करने से आपको ई-चालान, रिन्यूअल रिमाइंडर और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की सभी जरूरी सूचनाएं सीधे मोबाइल पर मिलती रहेंगी. इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि किसी भी चालान या डॉक्यूमेंट अपडेट से जुड़ी जानकारी भी मिस नहीं होगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:37 AM IST
अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो यह जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक हो. ऐसा करने से आपको ई-चालान, रिन्यूअल रिमाइंडर और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की सभी जरूरी सूचनाएं सीधे मोबाइल पर मिलती रहेंगी. इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि किसी भी चालान या डॉक्यूमेंट अपडेट से जुड़ी जानकारी भी मिस नहीं होगी. अच्छी बात यह है कि आप इसे घर बैठे सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में कर सकते हैं.

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाकर परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in खोलें. अगर आप किसी राज्य विशेष के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, तो उस राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां “Driving Licence Services” सेक्शन में जाएं. यहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं मिलेंगी, जैसे रिन्यूअल, एड्रेस अपडेट और मोबाइल नंबर अपडेट.

स्टेप 2: “Update Mobile Number” ऑप्शन चुनें
अब Driving Licence Services सेक्शन में “Update Mobile Number” का विकल्प चुनें. यह ऑप्शन खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि ड्राइवर्स अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर को आसानी से बदल या अपडेट कर सकें. ऐसा करने से आपके लाइसेंस से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन — जैसे चालान, अलर्ट या लाइसेंस की वैधता से जुड़ी जानकारी — समय पर आपको मिलती रहेगी.

स्टेप 3: अपने लाइसेंस की डिटेल्स भरें
अब आपको अपने Driving Licence Number, Date of Birth (जन्म तिथि) और वर्तमान मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी. यह ध्यान रखें कि दी गई सभी जानकारी परिवहन विभाग के रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खानी चाहिए. अगर किसी भी जानकारी में गलती होगी, तो वेरिफिकेशन के दौरान समस्या आ सकती है. इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें.

स्टेप 4: OTP से वेरिफिकेशन करें
जब आप सभी जानकारी सही-सही भर देते हैं और “Submit” पर क्लिक करते हैं, तो आपके नए मोबाइल नंबर पर एक OTP (One-Time Password) भेजा जाएगा. इस OTP को पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज करें ताकि आपका मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक हो सके. यह वेरिफिकेशन स्टेप बेहद जरूरी है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि नंबर आपके नाम से जुड़ा हुआ है और किसी अन्य व्यक्ति का नहीं.

स्टेप 5: कन्फर्मेशन सेव करें और जानकारी जांचें
OTP वेरिफिकेशन के बाद आपको एक कन्फर्मेशन रिसीट (Confirmation Receipt) मिलेगी. इसे डाउनलोड या सेव कर लें ताकि भविष्य में आपके पास अपडेट का रिकॉर्ड रहे. इसके बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स में जाकर यह चेक करें कि नया मोबाइल नंबर सही तरीके से जुड़ा है या नहीं. आप अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को भी यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रेरित करें ताकि उन्हें ई-चालान या रिन्यूअल से जुड़ी कोई जानकारी मिस न हो.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

driving licencemobile numberparivahan.gov.in

