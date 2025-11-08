Advertisement
स्कैमर्स ने बनाया LinkedIn पर अपना अड्डा! Commonwealth के नाम पर ऐसे लगा रहे हैं लोगों को चूना

LinkedIn Cyber Scam: LinkedIn पर नया फिशिंग स्कैम तेजी से बढ़ रहा है और इस बार साइबर अपराधी सीधे फाइनेंस सेक्टर के सीनियर अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं. फेक मैसेज के जरिए लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जाता है. सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:49 PM IST
LinkedIn Cyber Scam: डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म LinkedIn पर एक नया और बहुत खतरनाक फिशिंग स्कैम तेजी से बढ़ रहा है. इस बार साइबर अपराधी फाइनेंस सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स को खास तौर पर निशाना बना रहे हैं. ये ठग अब पुराने ईमेल वाले तरीकों को छोड़कर, सीधे LinkedIn के डायरेक्ट मैसेज (DM) का इस्तेमाल करके लोगों के Microsoft लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं.

कैसे काम करता है LinkedIn पर यह नया जाल?
साइबर सिक्योरिटी फर्म Push Security ने इस हाई-रिस्क फिशिंग कैंपेन का खुलासा किया है. साइबर अपराधी LinkedIn पर एक बेहद प्रोफेशनल और असली दिखने वाला प्रोफाइल बनाते हैं. वे अपने टारगेट को "Commonwealth Investment Fund" नाम से एक फर्जी बोर्ड में शामिल होने के लिए एक 'Exclusive Invitation' भेजते हैं.

संदेश कुछ ऐसा होता है कि, "हम आपको दक्षिण अमेरिका में शुरू हो रहे हमारे नए Commonwealth निवेश फंड के कार्यकारी बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं." यह ऑफर इतना रियल लगता है कि कई पेशेवर इसे करियर का सुनहरा मौका समझकर फंस जाते हैं.

यह भी पढ़ें: रेलवे का सख्त नियम, नहीं किया आधार से ये जरूरी काम, तो नहीं बुक होगी ट्रेन टिकट...

एक क्लिक और आपका डाटा खतरे में
संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही यूजर को पहले Google Search से, फिर एक हमलावर नियंत्रित साइट पर और आखिर में एक फर्जी Microsoft लॉगिन पेज पर पहुंचाया जाता है. यह पेज बिल्कुल असली माइक्रोसाइट साइन-इन स्क्रीन जैसा दिखता है. जैसे ही यूजर अपना ईमेल और पासवर्ड डालता है, यह जानकारी सीधा साइबर ठगों के पास पहुंच जाती है. इस एक क्लिक से आपका पूरा कॉर्पोरेट अकाउंट और बिजनेस से जुड़ा संवेदनशील डेटा खतरे में पड़ सकता है.

LinkedIn पर हर ऑफर असली नहीं होता
Push Security ने चेतावनी दी है कि ये हैकर्स अब CAPTCHA और Cloudflare Turnstile जैसी डेवल्प तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी बॉट्स उनके फिशिंग साइट्स को स्कैन न कर पाएं. यह हमला भले ही LinkedIn जैसे पर्सनल ऐप पर हो, लेकिन इससे हैकर्स की पहुंच कंपनियों के खास Microsoft और Google सेवाओं तक बन सकती है, जिससे पूरे संगठन का डेटा खतरे में पड़ जाता है.

अगर आपको LinkedIn पर कोई बोर्ड मेंबरशिप या इनवेस्टमेंट फंड का आकर्षक ऑफर मिले, तो बिना जांच किए क्लिक न करें. किसी भी लिंक या डॉक्यूमेंट को खोलने से पहले सॉर्स की विश्वसनीयता की जांच करना बेहद जरूरी है.

यह भी पढ़ें: गीजर इस्तेमाल करते वक्त कर दी ये छोटी सी भूल, घर में बम की तरह होगा धमाका!

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

