अपने घर में ही घिरे ट्रंप! LinkedIn फाउंडर ने सरकार की नीतियों को बताया 'विनाशकारी', टैरिफ को लेकर भी कही बड़ी बात

LinkedIn Founder On Trump Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में लिए जा रहे कड़े फैसलों ने न केवल दुनिया को हैरान किया है बल्कि अमेरिका के भी लोगों को हैरान कर दिया है. अब खुद अमेरिका के अन्दर भी उनके खिलाफ नाराजदी के स्वर सुनाई देने लगे है. अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप को अब उनके ही देश के टेक दिग्गज सवाल कर रहे हैं. अब दिग्गज प्रोफेशनल नेटवर्क LinkedIn के फाउंडर रीड हॉफमैन ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें अमेरिकी जनता के लिए खतरनाक बताया है.

LinkedIn के फाउंडर रीड हॉफमैन ने ट्रंप सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हॉफमैन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे भारी-भरकम टैरिफ और डर की राजनीति को अमेरिकी जनता के लिए भयानक बताया.

टैरिफ और ICE की कार्रवाई पर जताई चिंता

हॉफमैन ने पॉडकास्ट में कहा कि ट्रंप सरकार में लिए जा रहे कई फैसले अमेरिका के आम लोगों के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. टीवोआई की एक रिपोर्ट के अनुसार हॉफमैन ने विशेष रूप से रूस, भारत और चीन जैसे देशों पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ का भी जिक्र किया. इस दौरान हॉफमैन ने हाल ही में अमेरिकी सरकार द्रारा लगाए गए रूस के तेल पर 500% टैरिफ और ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ वाले फैसलों को उन्होंने गलत बताया. इसके साथ ही उन्होंने ICE (Immigration and Customs Enforcement) द्वारा की जा रही गिरफ्तारियों और डिपोर्टेशन की कार्रवाई को भी आम लोगों के विरोध वाला बताया.

टेक लीडर्स को दी ये सलाह

LinkedIn के फाउंडर ने इस दौरान न सिर्फ ट्रंप सरकार पर निशाना साधा बल्कि सिलिकॉन वैली के दिग्गजों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बहुत से टेक लीडर्स सरकार की पॉलिसी से नाराज और असहमत हैं लेकिन वे कानूनी कार्रवाई या सरकारी प्रतिशोध के डर से चुप बैठे हैं. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मैं 2026 में मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आवाज उठाएं. सत्ता के सामने सच बोलना ही अभिव्यक्ति की आजादी का असली मतलब होता है. डर और डराने-धमकाने की राजनीति के आगे अपनी आवाज को बिलकुल भी दबने न दें.

