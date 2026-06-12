Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /न इंटरनेट चाहिए, न Wi-Fi; इस नए फोन में एंटीना खींचते ही चलने लगेगी Live TV, भारत में बना रहा दुनिया का पहला D2M मोबाइल

न इंटरनेट चाहिए, न Wi-Fi; इस नए फोन में एंटीना खींचते ही चलने लगेगी Live TV, भारत में बना रहा दुनिया का पहला D2M मोबाइल

D2M Feature Phone: मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है! भारत में तैयार किए जा रहे अनोखे D2M फीचर फोन की मदद से यूजर्स बिना इंटरनेट, वाई-फाई या मोबाइल डेटा के सीधे अपने फोन पर लाइव टीवी चैनल देख सकेंगे, जो डिजिटल कनेक्टिविटी का एक्सपीरियंस बदल सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:03 PM IST
न इंटरनेट चाहिए, न Wi-Fi; इस नए फोन में एंटीना खींचते ही चलने लगेगी Live TV, भारत में बना रहा दुनिया का पहला D2M मोबाइल

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
न इंटरनेट चाहिए, न Wi-Fi; इस नए फोन में एंटीना खींचते ही चलने लगेगी Live TV
D2M Feature Phone1 min ago
2
Akshara Singh2 min ago
3
Astro Tips3 min ago
4
IND vs AFG3 min ago
5
NEET UG Re Exam 202610 min ago