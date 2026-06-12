D2M Feature Phone Feature: जरा सोचिए आप एक ऐसी जगह पर हैं, जहां न इंटरनेट चल रहा हो, न मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से आ रहा हो, लेकिन आप फिर भी अपने फोन पर लाइव टीवी का मजा ले रहे हैं! सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन भारत ने इसे हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है. मेक इन इंडिया के तहत देश ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने दुनिया भर को चौंका दिया है. भारत में दुनिया का पहला D2M यानी Direct-to-Mobile स्मार्टफोन पेश किया गया है, जिसमें बिना किसी सिम कार्ड, इंटरनेट डेटा या वाई-फाई के लाइव टीवी चैनल्स चलेंगे.
खुशटेक कोरिया नाम की कंपनी ने दावा किया है कि उसने दुनिया का पहला D2M फीचर फोन बना लिया है. जो कोरिया में डिजाइन हुआ है और भारत में तैयार किया जा रहा है. कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इस फोन की सहायता से लोग लाइव टीवी देख सकेंगे. टीवी सिग्नल को कैच करने के लिए फोन में एंटीना भी लगाया गया है.
बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की तो, Khush Tech Korea D2M फीचर फोन 2G और 4G LTE नेटवर्क सपोर्ट करता है, लेकिन अभी यह फोन 5G को सपोर्ट नहीं करता है. इस फोन में दो सिम स्लॉट हैं, जिसमें एक साथ दो नैनो सिम लगाए जा सकते हैं. वहीं बात करें इस फोन की सबसे खास फीचर बिना इंटरनेट टीवी तकनीक की तो, इस फोन में ATSC 3.0 टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बिना किसी इंटरनेट या वाई-फाई के सीधे लाइव टीवी और फ्री चैनल चल सकते हैं. सिग्नलों बार-बार छूटे न, इसके लिए फोन में एंटीना दिया गया है, जिसे आप बाहर निकाल सकते हैं.
इस फोन में 2.4 इंच का QVGA TFT डिस्प्ले मिलता है, इसका डिस्प्ले रेजॉलूशन 320x240 पिक्सल है. अभी तक सामने आई डिटेल्स के मुताबिक फोन का फ्रंट ग्लास का है. वहीं फ्रेम और बैक पैनल प्लास्टिक से तैयार किया गया है. इस फोन का कुल वजन 220 ग्राम है.
दुनिया का पहला स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलता है. यह फोन 'ThreadX' ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. इसमें UNISOC UMS9117-L (107) प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 64 MB रैम है. इसमें 128 MB इंटरनल स्टोरेज है. स्टोरेज को बढ़ाने के लिए 128GB तक का माइक्रोएसडी लगाया जा सकता है.
इस फोन की एक और सबसे अलग बात यह है कि यह फोन गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम नहीं करता है, बल्कि ThreadX ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस फोन में UNISOC UMS9117-L 107 प्रोसेसर दिया गया है. साथ ही 64 MB रैम और 128 MB इंटरनल स्टोरेज है. इसमें आप 128GB तक का माइक्रोएसडी लगा कर स्टोरेज बढ़ा सकते हैं.
फोन के बैक साइड में 0.3 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है, जिसमें फ्लैश लाइट भी है.
फोन में 0. 8W का मोनो स्पीकर मिलता है ,साथ ही 3. 5mm का ईयरफोन जैक भी दिया गया है.
इसमें 1800mAh की बैटरी मिलती है, जिसे पूरा दिन इस्तेमाल किया जा सकता है.
D2M टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी तरह की वायरिंग या ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी. यूजर्स को न तो सिम कार्ड लगाने की जरूरत होगी और न ही इंटरनेट कनेक्शन की. D2M टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल फोन पर बिना इंटरनेट के ही टीवी चैनल देखे जा सकेंगे. यानी यह तकनीक लोगों को टीवी और जानकारी तक सीधी पहुंच देगी, वो भी बिना डेटा खर्च किए. जंगलों और दूरदराज के इलाकों में भी यह टेक्नोलॉजी इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंचा सकती है.
अभी आप अपने फोन पर यूट्यूब या हॉटस्टार देखने के लिए मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन D2M टेक्नोलॉजी में आपके फोन के अंदर एक खास ATSC 3.0 रिसीवर लगा होगा, जो सीधे टीवी सिग्नलों को कच करता है. सरकार या ब्रॉडकास्टर्स सीधे आपके फोन तक रेडियो तरंगों के जरिए वीडियो सिग्नल्स भेजेंगे, जिन्हें आपका फोन बिना इंटरनेट के डिकोड करके स्क्रीन पर दिखा देगा.