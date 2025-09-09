Apple Event 2025 Live Updates: बस कुछ घंटों का इंतजार! iPhone 17 से लेकर AirPods Pro 3 तक, सबकुछ होगा आज लॉन्च

iPhone 17 Launch, Apple Event 2025 Live Updates: Apple के साल के सबसे बड़े इवेंट- iPhone 17 लॉन्च की हमारी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आज रात, कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple अपने नए जनरेशन के iPhones और कई दूसरे डिवाइस पेश करने जा रही है. इस बार डिज़ाइन में बदलाव, कैमरा अपग्रेड और नए AI फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको हर अपडेट लाइव देंगे. लीक और अफवाहों से पता चला है कि iPhone 17 सीरीज के Pro मॉडल्स का डिज़ाइन पूरी तरह नया होगा. इसके अलावा इस बार Apple अपने Plus मॉडल को अलविदा कह सकता है और उसकी जगह ला सकता है नया iPhone 17 Air, जो अब तक का सबसे पतला iPhone होगा. कहा जा रहा है कि यह फोन Samsung Galaxy S25 Edge को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे स्लिम फोन बन जाएगा. इतना तय है कि यह लॉन्च Apple के बाकी सभी प्रतिस्पर्धियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है.

