Apple Event 2025 Live Updates: बस कुछ घंटों का इंतजार! iPhone 17 से लेकर AirPods Pro 3 तक, सबकुछ होगा आज लॉन्च

Live Updates I Apple Event 2025: Apple का “Awe Dropping” इवेंट अब सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर है. इस बार भी Apple अपने नए iPhone 17 सीरीज, Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 और कई एक्सेसरीज लॉन्च करने जा रहा है.
iPhone 17 Launch, Apple Event 2025 Live Updates: Apple के साल के सबसे बड़े इवेंट- iPhone 17 लॉन्च की हमारी लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. आज रात, कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple अपने नए जनरेशन के iPhones और कई दूसरे डिवाइस पेश करने जा रही है. इस बार डिज़ाइन में बदलाव, कैमरा अपग्रेड और नए AI फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको हर अपडेट लाइव देंगे. लीक और अफवाहों से पता चला है कि iPhone 17 सीरीज के Pro मॉडल्स का डिज़ाइन पूरी तरह नया होगा. इसके अलावा इस बार Apple अपने Plus मॉडल को अलविदा कह सकता है और उसकी जगह ला सकता है नया iPhone 17 Air, जो अब तक का सबसे पतला iPhone होगा. कहा जा रहा है कि यह फोन Samsung Galaxy S25 Edge को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे स्लिम फोन बन जाएगा. इतना तय है कि यह लॉन्च Apple के बाकी सभी प्रतिस्पर्धियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है.
Apple Event 2025 LIVE: iPhone 17 Air का कैसा होगा डिजाइन?
इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला मॉडल Apple iPhone 17 Air हो सकता है. लीक रिपोर्ट्स और रेंडर्स के अनुसार iPhone 17 Air का डिज़ाइन बिल्कुल नया होगा, जिसमें पतला चेसिस और पिक्सल-स्टाइल कैमरा आइलैंड देखने को मिलेगा. बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन सिर्फ 5.5mm मोटाई का होगा, जिससे यह अब तक का सबसे स्लिम iPhone बन सकता है. Apple iPhone 17 Air का यह अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन न सिर्फ इसे स्टाइलिश बनाएगा बल्कि इसे मार्केट में मौजूद दूसरे फ्लैगशिप फोन्स से अलग पहचान भी देगा.
Apple Event 2025 LIVE: कैसा होगा iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max का कैमरा
इस बार iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max का सबसे बड़ा हाइलाइट इनका नया ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मॉडलों में 48MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और नया 48MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलेगा. यह पेरिस्कोप लेंस पुराने 12MP टेलीफोटो कैमरे को रिप्लेस करेगा और इससे ज़ूम क्वालिटी और डिटेलिंग पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी. यानी iPhone 17 सीरीज खासकर Pro और Pro Max, मोबाइल फोटोग्राफी के अनुभव को एक नए लेवल तक ले जाएंगे.
Apple Event 2025 LIVE: किस देश में कितने बजे देखें Live Streaming
अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार iPhone 17 लॉन्च इवेंट अपने देश या शहर में किस समय देख सकते हैं तो यहां पूरी डिटेल है. अमेरिका और कनाडा में यह इवेंट दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा, वहीं यूके में शाम 6:00 बजे और दुबई में रात 9:00 बजे से लाइव देखा जा सकेगा. इस बड़े इवेंट को देखने के लिए आपको बस Apple का आधिकारिक YouTube चैनल, Apple की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर Apple TV ऐप पर जाना होगा. यहीं से आप पूरे इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग बिना किसी रुकावट के देख पाएंगे.
Live Updates I Apple Event 2025: क्या प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च?
आज का इवेंट कैलिफोर्निया के Apple Park में होने जा रहा है. कंपनी iPhone 17 सीरीज के साथ Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स पेश कर सकती है.
भारत में कब और कहां देखें लाइवस्ट्रीम
भारत में यह इवेंट 9 सितंबर की रात 10:30 बजे से शुरू होगा. पिछले सालों की तरह इस बार भी Apple का प्रेजेंटेशन लगभग डेढ़ घंटे का रहने की उम्मीद है. इस इवेंट को देखने के लिए Apple की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव लिंक मिलेगा. इसके अलावा Apple TV ऐप और YouTube चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा. यानी चाहे आपके पास Apple डिवाइस हो या न हो, इवेंट देखना बेहद आसान होगा.